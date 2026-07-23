Perú

MTC lanza la emisión electrónica del certificado de titularidad de licencias de conducir

El documento acredita la clase y categoría del brevete y es necesario para realizar el canje de licencias de conducir en otros países, según los convenios internacionales vigentes

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Los ciudadanos pueden solicitar el certificado a través de la Mesa de Partes Virtual del MTC, sin necesidad de realizar trámites presenciales - Créditos: Andina.
Los ciudadanos pueden solicitar el certificado a través de la Mesa de Partes Virtual del MTC, sin necesidad de realizar trámites presenciales - Créditos: Andina.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso en marcha la emisión electrónica del certificado de titularidad de licencias de conducir, una medida que busca agilizar los trámites para los ciudadanos y modernizar los procedimientos administrativos.

Desde el 13 de julio de este año, este documento se entrega con firma digital directamente a la casilla electrónica del solicitante, lo que elimina la necesidad de realizar el proceso en formato físico.

La entidad explica que el certificado de titularidad permite acreditar el tipo de brevete, así como su clase y categoría. Este documento resulta indispensable para los conductores que requieren efectuar el canje de su licencia de conducir en distintos países, de acuerdo con los convenios internacionales y las exigencias establecidas por las autoridades competentes de cada Estado.

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La iniciativa fue desarrollada por la Dirección General de Autorizaciones en Transportes, a través de la Dirección de Circulación Vial, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la transformación digital de los servicios que brinda el sector. Con esta implementación, el procedimiento deja de depender de la impresión, el recojo y la entrega presencial, etapas que anteriormente prolongaban los tiempos de atención.

Como parte del proceso de modernización, la Dirección de Circulación Vial migró cerca de 600 certificados pendientes al formato electrónico, agilizando su entrega - Créditos: MTC.
Como parte del proceso de modernización, la Dirección de Circulación Vial migró cerca de 600 certificados pendientes al formato electrónico, agilizando su entrega - Créditos: MTC.

Para obtener el certificado, los interesados deben presentar su solicitud mediante la Mesa de Partes Virtual del MTC (https://mpv.mtc.gob.pe/). Una vez concluida la evaluación correspondiente, el documento es remitido de forma electrónica a la casilla del usuario con la respectiva firma digital, mecanismo que garantiza su validez y autenticidad.

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El cambio fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ambas entidades coordinaron la validación del procedimiento para permitir que los certificados emitidos en formato digital puedan ser apostillados mediante sistemas de verificación de autenticidad y firma electrónica, facilitando así su utilización en trámites fuera del país.

La digitalización también generó mejoras en la gestión interna de la entidad. Como parte de este proceso, la Dirección de Circulación Vial migró a formato electrónico cerca de 600 certificados que permanecían pendientes de entrega. Esta medida permitió disminuir la carga administrativa y acelerar la atención de quienes esperaban recibir el documento.

Aunque el plazo legal para resolver este procedimiento, considerado un derecho de petición, es de hasta 30 días hábiles, el ministerio informó que actualmente las solicitudes se atienden, en promedio, en siete días hábiles. Esta reducción representa una mejora significativa en los tiempos de respuesta y forma parte de la estrategia institucional para simplificar los procesos y ofrecer una atención más eficiente.

Asimismo, el MTC señaló que los ciudadanos pueden comprobar la autenticidad del certificado electrónico mediante la plataforma oficial de la entidad. Este mecanismo de verificación fortalece la seguridad documental, facilita los procedimientos de apostilla y brinda mayores garantías para quienes necesitan presentar el documento ante autoridades extranjeras.

Funciones del MTC

  • Formular, ejecutar y supervisar las políticas nacionales en materia de transportes y comunicaciones.
  • Planificar el desarrollo de la infraestructura vial, ferroviaria, aeroportuaria y portuaria del país.
  • Promover un sistema de transporte seguro, eficiente y sostenible para la población.
  • Regular la emisión, revalidación y control de las licencias de conducir.
  • Supervisar el cumplimiento de las normas relacionadas con el transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial.
  • Impulsar la conectividad mediante el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y acceso a internet.
  • Promover la transformación digital y la simplificación de los trámites para los ciudadanos.
  • Coordinar proyectos de inversión destinados a mejorar la infraestructura de transporte y comunicaciones.

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