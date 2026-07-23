Sporting Cristal vs Bragantino: día, hora y canal TV del ‘play-offs’ vuelta por la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal enfrentó a RB Bragantino y empató sin goles en el estadio Nacional la noche del miércoles 22 de julio, por los ‘play offs’ de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Con ese resultado, la llave quedó abierta y la clasificación está en igualdad de condiciones para ambos equipos.
Todo se definirá en Brasil, donde el ‘toro loco’ podría sacar ventaja por la localía, pero tendrá al frente a los ‘cerveceros’ que irán por la revancha. Conoce todos los detalles del crucial duelo.
Sporting Cristal vs RB Bragantino: día y hora de la vuelta por la Copa Sudamericana 2026
El segundo duelo entre los ‘celestes’ y el cuadro brasileño se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de julio en el estadio Municipal Cicero De Souza Marques de Sao Paulo, por los ‘play offs’ vuelta de los octavos de final por la Copa Sudamericana 2026.
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El horario establecido será a las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador, lo que facilita que los seguidores de estos países puedan ver el partido en horario nocturno. Para quienes residen en Chile, Venezuela y Bolivia, el inicio será a las 20:30 horas, adaptándose así al horario local de esa franja suramericana.
En el caso de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, el pitazo inicial se dará a las 21:30 horas, de modo que los aficionados de la región tendrán la posibilidad de acompañar el compromiso en directo, sin perder detalles de la acción.
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Canal TV para ver Sporting Cristal vs RB Bragantino por la vuelta de la Copa Sudamericana 2026
El partido de vuelta entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino en los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2026 estará disponible para los aficionados de la región a través de distintos canales y plataformas. ESPN transmitirá el encuentro en Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay, mientras que en Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile, la señal estará a cargo de ESPN 2.
En Brasil, los seguidores podrán ver el duelo mediante Paramount+, lo que amplía las opciones para el público local. Además, quienes prefieran la transmisión en línea contarán con Disney+, que ofrecerá el partido en vivo para toda Sudamérica a través de su plataforma de streaming.
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La cobertura digital también será protagonista. Infobae Perú brindará un seguimiento minuto a minuto desde su página web, incluyendo información previa al partido, actualizaciones constantes, declaraciones de los principales actores y los datos más relevantes del desarrollo del encuentro.
Así fue el empate Sporting Cristal vs RB Bragantino por la ida
El primer duelo entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino por los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026 terminó sin goles en el Estadio Nacional de Lima. Los celestes asumieron el control del balón durante gran parte del encuentro, generando varias aproximaciones ofensivas, pero se toparon con una defensa sólida que les impidió abrir el marcador.
La oportunidad más clara para el equipo limeño la tuvo Hernán Barcos, quien fue titular y estuvo cerca de anotar, aunque la jugada no terminó en gol. El dominio territorial de Sporting Cristal no se tradujo en ventaja, dejando la definición abierta para el partido de vuelta.
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Uno de los momentos destacados de la noche fue la expulsión de Fernando, jugador de Bragantino, quien vio la tarjeta roja por una agresión en los minutos finales. Esta incidencia podría influir en el desarrollo del próximo compromiso, ya que el conjunto brasileño afrontará la revancha con una baja sensible.
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