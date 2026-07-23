Fiestas Patrias 2026: estos son los 10 platos y recetas tradicionales protegidos por Indecopi

Una mesa presenta diversos platos de la gastronomía tradicional peruana, incluyendo carnes, guisos y postres, junto a un distintivo de Especialidad Tradicional Garantizada de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía peruana se ha convertido en uno de los mayores símbolos de identidad nacional y en una carta de presentación del país ante el mundo. Su diversidad de sabores, ingredientes y técnicas ancestrales la ha posicionado entre las cocinas más reconocidas internacionalmente, convirtiéndola también en un referente para países vecinos y generando, en algunas ocasiones, admiración e incluso cierta rivalidad por el protagonismo que ha alcanzado.

Si antes destinos como Francia, Italia o Japón dominaban la lista de referentes culinarios, hoy el Perú también ocupa un lugar privilegiado entre los países que atraen a los amantes de la buena mesa. El ceviche se ha convertido en uno de los grandes embajadores de nuestra cocina, pero detrás de este plato existe un amplio patrimonio gastronómico compuesto por cientos de recetas tradicionales que reflejan la historia y diversidad cultural del país.

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En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias 2026, ese legado vuelve a cobrar protagonismo con una lista de preparaciones que cuentan con protección oficial del Estado para garantizar que su elaboración tradicional se mantenga viva.

Las 10 Especialidades Tradicionales Garantizadas del Perú

En el marco de la campaña “Fiestas Patrias: el sabor que nos distingue”, Indecopi destacó las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG), un reconocimiento que protege recetas y métodos de preparación tradicionales del Perú, preservando conocimientos culinarios transmitidos por generaciones. A diferencia de otras figuras de protección, las ETG se enfocan en la autenticidad de la receta y su proceso de elaboración.

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Hasta julio de 2026, el Perú cuenta con diez preparaciones que han obtenido este reconocimiento:

1. Pan de Anís de Concepción (Junín)

Una pila de panes de anís, producto tradicional de Concepción en Junín, exhibe sus superficies tostadas y la presencia de semillas de anís.

Fue la primera Especialidad Tradicional Garantizada del país. Obtuvo el reconocimiento en 2023 por conservar una elaboración artesanal que le otorga su característico aroma a anís y una textura que lo distingue de otros panes tradicionales.

2. Papa a la Huancaína (Huancayo)

Reconocida en 2025, esta preparación protege la receta tradicional de uno de los platos más representativos de la cocina peruana, respetando los ingredientes y la forma de elaboración heredada en la provincia de Huancayo.

3. Ocopa Arequipeña

Pasos e ingredientes para preparar ocopa arequipeña con receta casera. Foto: Mil recetas peruanas.

También incorporada en 2025, destaca por su clásica salsa preparada con huacatay fresco, queso fresco o queso paria, maní y otros ingredientes tradicionales que le dan su sabor característico.

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4. Sopa de Novios según la tradición de Cura Mori (Piura)

El plato tradicional Sopa de Novios de Cura Mori, Piura, se presenta en una fuente de cerámica con arroz, pollo, fideos y huevo duro.

Este potaje típico nació como parte de las celebraciones matrimoniales en el distrito piurano de Cura Mori y, con el tiempo, pasó a servirse en distintas festividades familiares y comunales.

5. Prestiños Huanuqueños

Los Prestiños Huanuqueños fueron reconocidos como Especialidad Tradicional Garantizada (ETG). (Composición: Infobae/ Gob)

Desde febrero de 2026 forman parte de las ETG. Se trata de un dulce tradicional preparado durante las festividades religiosas y celebraciones populares de Huánuco.

6. Pan Chacayano o Usa Tanta (Pasco)

Pan Chacayano, reconocido como Especialidad Tradicional Garantizada por Indecopi, se exhibe en una caja de madera durante un evento en Pasco.

Este pan artesanal mantiene viva una antigua tradición panadera de la región Pasco, donde continúa elaborándose mediante técnicas transmitidas entre generaciones.

7. Rosquitas de Manteca de Cajamarca

Las Rosquitas de Manteca ingresan al registro de Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) del Indecopi.

Reconocidas en febrero de 2026, sobresalen por su textura crocante y su preparación artesanal, características que las han convertido en uno de los productos más representativos de la repostería cajamarquina.

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8. Malarrabia de Catacaos (Piura)

Su origen se remonta a tiempos antiguos en los campos de Catacaos, donde una mezcla improvisada de plátano, queso, cebolla y aceite dio vida a esta delicia. (Andina)

Obtuvo la protección en marzo de 2026. Este emblemático plato piurano es preparado tradicionalmente durante Semana Santa y combina plátano maduro, queso, menestras y pescado seco, entre otros ingredientes.

9. Seco de Chabelo o Seco de Chavelo (Piura)

El plato Seco de Chavelo de la región de Piura se presenta con plátano verde machacado, carne, chifles y maíz cancha, acompañado de cebolla roja y ají.

Incorporado en mayo de 2026, es uno de los platos más tradicionales del norte peruano. Su preparación combina carne seca con plátano verde majado y otros ingredientes típicos de la cocina piurana.

10. Kankacho Ayavireño (Puno)

(Internet)

Es la incorporación más reciente a la lista. Reconocido el 15 de julio de 2026, este plato puneño consiste en carne de cordero marinada y cocida en horno artesanal a leña, servida con papa nativa y moraya. Es protagonista de carnavales, matrimonios, Fiestas Patrias y otras celebraciones de la región.

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Un reconocimiento que busca preservar la tradición

Para Indecopi, cada una de estas Especialidades Tradicionales Garantizadas representa mucho más que una preparación culinaria. Detrás de cada receta existen conocimientos ancestrales, técnicas de elaboración y costumbres que forman parte de la identidad de las comunidades donde nacieron.

En un país cuya cocina ha conquistado reconocimiento internacional, proteger estas preparaciones significa también conservar una parte de la memoria colectiva del Perú. Durante estas Fiestas Patrias, recorrer el país a través de sus sabores es también una forma de valorar el legado cultural que ha convertido a la gastronomía peruana en una de las más admiradas del mundo.