Cinco distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz este viernes 24 de julio: zonas afectadas y horarios

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa Pluz informó que este viernes 24 de julio de 2026 se realizará un corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao, debido a trabajos de mantenimiento preventivo y mejora de la infraestructura eléctrica.

La interrupción temporal del servicio se aplicará en horarios establecidos y comprenderá zonas específicas de cuatro distritos, por lo que la empresa recomendó a los usuarios tomar previsiones para evitar inconvenientes durante el periodo de suspensión.

Zonas afectadas por el corte de luz del viernes 24 de julio

En el Callao, el corte de energía eléctrica se ejecutará desde las 08:00 hasta las 18:00 horas y abarcará sectores como la Av. Contralmirante Mora cuadras 2 y 3, el Barrio Fiscal N.° 1, el Barrio Fiscal N.° 3, el jr. Huáscar cuadras 2 y 3, así como la calle 2da cuadras 4 y 5, calle 3ra cuadras 7 y 8 y calle 7ma cuadras 1 y 2.

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En Lima Cercado, la suspensión del servicio está prevista entre las 09:30 y 15:30 horas. Las zonas comprendidas incluyen la av. 28 de Julio cuadras 25, 26 y 27, el jr. Antonio Bazo cuadras 2 y 3, jr. Antonio Raymondi cuadra 14, jr. Mariscal Agustín Gamarra cuadras 2 y 3, jr. García Naranjo cuadras 14, 15 y 16, jr. Huánuco cuadras 11, 12 y 13, además del jr. Feliciano de la Vega cuadra 27.

En Carabayllo, el corte programado se desarrollará de 09:30 a 17:30 horas y afectará a la urbanización La Planicie, específicamente las manzanas A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7.

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Asimismo, en la zona comprendida entre Santa Rosa y Ancón, la interrupción del servicio será de 09:00 a 18:00 horas. Las áreas involucradas incluyen la carretera Panamericana Norte km 42, la av. Panamericana Norte cuadra 40, la Asociación de Familias Pampas de Ancón manzana 1, la Asociación de Pequeños Productores Pecuarios manzana J2 y el Programa de Vivienda Las Codornices manzana A.

¿Por qué se realiza el corte de luz?

Fuertes vientos provocan corte de luz en el Callao y varios distritos de Lima. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina/X:@JosecarLock)

Pluz señaló que las interrupciones programadas forman parte de sus labores de mantenimiento y optimización de la red eléctrica. Estos trabajos buscan reforzar la seguridad del sistema, mejorar la continuidad del suministro y reducir la posibilidad de fallas inesperadas que puedan afectar a los usuarios.

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La empresa eléctrica recordó que los horarios de suspensión pueden variar dependiendo del avance de las labores técnicas, por lo que recomendó a los vecinos mantenerse informados mediante sus canales oficiales.

Recomendaciones durante la suspensión del servicio

Ante el corte de energía, se recomienda a los usuarios desconectar sus equipos eléctricos antes del inicio de la interrupción para evitar daños cuando se restablezca el suministro.

También es aconsejable mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras para conservar los alimentos por más tiempo, además de cargar previamente celulares, laptops y otros dispositivos necesarios.

Asimismo, se recomienda evitar el uso de ascensores durante el horario del corte y contar con linternas o iluminación de emergencia para prevenir accidentes, especialmente durante las primeras horas de la mañana o la noche.

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