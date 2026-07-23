María Pía Copello responde si su esposo apoya económicamente sus emprendimientos

María Pía Copello asegura que siente mucha enviadia en el ataque de las personas.

La conductora de televisión María Pía Copello, al frente del programa ‘Sin más que decir’, enfrenta críticas y comentarios en redes sociales sobre la financiación de sus proyectos. En las últimas semanas, usuarios han sugerido que su esposo es quien provee los recursos económicos para sus emprendimientos, lo que ha logrado una rápida reacción en la conductora.

“Yo creo que muchas cosas vienen un poco desde la envidia. Es mucha difamación en las redes, creo que algo va a tener que pasar para que esto pare”, afirmó María Pía Copello al ser entrevistada sobre las acusaciones y el nivel de hostilidad recibido en las redes sociales.

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Según relató la conductora, el ‘hate’ que circula en plataformas digitales suele tener como origen la envidia y el desconocimiento de lo que implica construir una carrera y sostener proyectos propios en el mundo del entretenimiento.“Minimizan el esfuerzo, de las personas, que hay detrás de cada uno de los proyectos. Yo creo que se habla mucho desde el desconocimiento, desde la envidia, desde los ‘likes’, desde los ‘views”, agregó.

María Pía Copello defiende su labor como emprendedora. +QTV

En diálogo con Trome, María Pía Copello compartió su perspectiva sobre el impacto de los comentarios negativos. Indicó que, a pesar de la exposición pública, muchos usuarios no dimensionan el trabajo que representa llevar adelante distintos formatos, como el podcast que conduce, y otros negocios personales. “A mí no se me ocurriría salir a decir con esa ligereza con la que salen a dar como interpretaciones. Es obviamente con maldad y saben perfectamente lo que están haciendo para bajarse a alguien solamente porque se sintieron incómodos”, explicó la presentadora.

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El reto de hacer streaming

La figura de María Pía Copello es reconocida en el ámbito de la televisión peruana, donde ha desarrollado una carrera que abarca conducción, presencia en eventos y diversificación en plataformas digitales. Sobre la transición de la televisión tradicional al streaming, la conductora describió el nuevo entorno digital como un espacio aún más desafiante. “Dicen que la televisión es como una jungla de cemento, el streaming es peor”, resaltó. Considera que la competencia en el entorno digital exige mayor esfuerzo y creatividad, ya que las reglas cambian y la audiencia demanda autenticidad y constancia.

María Pía Copello responde si su esposo pago sus emprendimientos.

Uno de los puntos que más ha generado debate es el supuesto respaldo económico de su esposo en sus emprendimientos. María Pía Copello sostuvo que este tipo de comentarios busca restar valor a los logros alcanzados y perpetúa ideas erróneas sobre el rol de las mujeres en la industria. “Yo soy una chola terca y es el sueño de todos los que estamos aquí, de salir adelante por nuestro propio medio, sin hacerle daño a nadie”, expresó en una de sus declaraciones.

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En su visión, las críticas que apuntan a una supuesta dependencia económica no solo minimizan el trabajo realizado, sino que también reflejan prejuicios de género presentes en la sociedad. La conductora insistió en que sus proyectos son fruto de dedicación y gestión personal, y que las sospechas sobre el origen de los recursos buscan deslegitimar su posición profesional.

El programa ‘Sin más que decir’, que conduce junto a un equipo, se ha consolidado como una alternativa de entretenimiento, combinando humor, actualidad y entrevistas. María Pía Copello enfatizó que la propuesta del espacio busca diferenciarse, manteniendo una línea responsable y evitando ataques gratuitos, a diferencia de otros formatos que optan por la controversia como eje central. “Es una mesa divertida y que va a ser una opción, pero de una forma responsable. No va a salir a disparar a todo el mundo de la manera más irresponsable, eso es lo que se ve todos los días”, puntualizó la conductora.

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El fenómeno del ‘hate’ en redes sociales es un tema recurrente entre figuras públicas. La exposición en plataformas digitales incrementa la vulnerabilidad a la crítica y exige mayor fortaleza emocional. María Pía Copello reconoció que los comentarios afectan, pero opta por enfocarse en los resultados de sus emprendimientos y el respaldo de su público.

María Pía Copello es cabeza de +QTV.