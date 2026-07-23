Peruanos logran el primer puesto global en competencia de robótica y marcan un hito para Latinoamérica

El equipo NonHuman de la PUCP ganó el primer lugar en Logistics Picking de la competencia mundial de robótica WCD en Viena. (Andina)

El equipo NonHuman, conformado por estudiantes y egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), obtuvo el primer lugar en la categoría Logistics Picking de la competencia mundial de robótica WCD en Viena, según informó la agencia Andina.

Esta victoria posiciona a Perú como referente en innovación tecnológica, representando a toda Latinoamérica en uno de los certámenes más exigentes del rubro.

La conferencia ICRA, considerada uno de los encuentros más relevantes de la robótica internacional, fue el escenario donde NonHuman se destacó como el único equipo de la región. El proceso de preselección se inició el año anterior y, tras superar una rigurosa evaluación, la confirmación de su participación llegó en marzo. El grupo desarrolló, en un periodo reducido, un software avanzado para controlar un robot humanoide mediante teleoperación remota asistida por inteligencia artificial.

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De acuerdo con lo reportado por Andina, la empresa Glexco Robotics facilitó el robot humanoide Unitree G1 para las pruebas y la competencia. El desafío no se centraba en el hardware, sino en la capacidad de los equipos para programar y dotar de autonomía a los robots.

El robot AiMOGA, desarrollado por Chery, representa la integración entre robótica y automoción; actuó como guía durante el evento, mostrando las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y en seguridad. Foto: Difusión

Desafíos técnicos y creatividad

En la categoría Logistics Picking, los robots debían ejecutar tareas logísticas bajo distintos niveles de autonomía. Leonardo Pérez, líder de NonHuman, explicó a la agencia Andina que el equipo optó por la teleoperación remota. Utilizaron visores de realidad virtual para mapear los movimientos de un operador humano, permitiendo que el robot imitara con precisión las acciones requeridas.

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Pérez detalló: “Nosotros teleoperamos el robot humanoide a cuerpo completo para recoger objetos de un estante en donde incluso tuvimos que poner en cuclillas al robot para agarrar objetos de la zona inferior y llevarlos a una caja en un tiempo de 10 minutos”. La prueba otorgaba puntos por cada objeto correctamente manipulado y penalizaba los errores, como la caída de cajas, lo que elevó la dificultad.

La empresa Glexco Robotics facilitó el robot humanoide Unitree G1, porque la competencia de robótica evaluaba la programación y la autonomía más que el hardware. (UNMSM)

El componente de inteligencia artificial fue fundamental. La tecnología desarrollada permitió estabilizar los movimientos del robot, evitando caídas y asegurando precisión, incluso en tareas complejas. Según Pérez, “la inteligencia artificial trata de capturar estos movimientos y hacerlo lo más estable posible, para que cuando te imite el robot no se caiga, se estabilice, se mantenga bien parado, puede imitar de forma correcta”.

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Superar barreras

La victoria de NonHuman expone la brecha tecnológica que enfrenta Latinoamérica frente a regiones como Asia o Norteamérica. Según la información de Andina, el acceso a hardware es limitado y costoso en el país, a diferencia de lo que ocurre en China o en Estados Unidos, donde las universidades disponen de múltiples robots y laboratorios especializados. El financiamiento fue un reto crucial; la empresa Glexco prestó el robot en Perú y financió parte del viaje, mientras que la PUCP brindó apoyo económico y una empresa china colaboró con recursos adicionales.

“Este triunfo no solo es una medalla, es un paso gigante que demuestra que en el Perú sí se puede implementar este tipo de tecnología, a pesar de las limitaciones que existen”, afirmó Pérez para Andina.

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Aplicaciones y futuro

El objetivo de NonHuman va más allá de la competencia. El equipo busca promover la automatización de tareas repetitivas, peligrosas o desgastantes, especialmente en sectores donde existe demanda y escasez de personal. Según el CEO del grupo, “puede funcionar muy bien en el empaquetamiento de productos agrícolas como alcachofas, donde ya existe una demanda por falta de personal dispuesto a realizar trabajos altamente repetitivos y que el robot lo puede automatizar”.

Actualmente, el grupo desarrolla dos brazos robóticos para tareas repetitivas, con la meta de alcanzar la autonomía total de los sistemas robóticos. “La misión es que los robots trabajen de manera totalmente autónoma. Hay muchas industrias que podrían verse favorecidas si es que esto funciona”, resaltó Pérez en diálogo con Andina.

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El equipo está integrado por Leonardo Pérez Nestares (Matemáticas, PUCP), Aniella Ubillús Peña (Ingeniería Mecatrónica, PUCP), Brik Meza Pinedo (Ingeniería Mecatrónica, PUCP), Mitshell Ramos Quispe (Ingeniería Mecatrónica, PUCP), Raul Bastidas Artica (Ingeniería Mecatrónica, UPC) y Aryan Mangla (Computer Science, Manipal Institute of Technology).