Roberto Martínez responde a declaraciones de Ethel Pozo sobre infidelidad a Gisela Valcárcel

El exfutbolista Roberto Martínez decidió responder con tranquilidad a los recientes comentarios de Ethel Pozo, quien volvió a referirse al episodio de infidelidad que separó a su madre, Gisela Valcárcel, del deportista hace más de dos décadas. Martínez fue consultado por una conversación televisiva donde Valcárcel rememoró lo difícil que resultó ver a su entonces esposo iniciar una relación con Viviana Rivasplata tras la ruptura, y por las palabras de Pozo, quien aseguró que nunca le perdonaría esa traición.

El exjugador se mostró sorprendido por la vigencia del tema y optó por minimizar la polémica, señalando que los hechos ocurrieron hace más de 25 años.

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“Así he visto, pero hay inexactitudes en los tiempos. Igual ya fue. Estamos hablando de hace 25 años o más creo, 20 no sé, eso dijo”, expresó Martínez al ser abordado por el tema.

Roberto Martínez responde a declaraciones de Ethel Pozo sobre infidelidad a Gisela Valcárcel

La reacción de Martínez ante las palabras de Ethel Pozo

En las últimas semanas, Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, recordó cómo vivió la separación de su madre y el impacto que tuvo en su adolescencia. Pozo relató que enfrentó personalmente a Martínez durante aquella etapa, buscando respuestas sobre la infidelidad. “Me miraba a los ojos y me mentía”, contó Pozo sobre ese momento, asegurando que nunca logró perdonarlo por lo ocurrido.

Frente a estas declaraciones, Roberto Martínez eligió no entrar en conflicto y respondió con una frase escueta y sin ánimo de controversia: “Hablaa. Uy jajaja. Soy puro corazón.” De este modo, evitó ahondar en la polémica y se mantuvo al margen de mayores explicaciones, mostrando una actitud distante respecto a un episodio que considera parte del pasado.

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La relación entre Gisela Valcárcel y Roberto Martínez estuvo marcada por la exposición pública y el seguimiento mediático durante la década de 1990. La separación se produjo en medio de rumores de infidelidad, los cuales se confirmaron cuando Martínez inició un vínculo sentimental con Viviana Rivasplata poco después del fin del matrimonio. Este hecho generó un intenso debate en la opinión pública, así como tensiones familiares que aún resuenan en los testimonios de los involucrados.

Roberto Martínez responde a declaraciones de Ethel Pozo sobre infidelidad a Gisela Valcárcel

Con el paso de los años, tanto Valcárcel como Martínez han construido nuevas etapas en sus vidas. El recuerdo de la ruptura y la forma en que impactó a la familia sigue presente en la memoria de quienes la vivieron de cerca. Testimonios como el de Ethel Pozo muestran cómo ciertos episodios, pese al tiempo transcurrido, mantienen su peso emocional y su relevancia en la narrativa personal de los protagonistas.

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La reciente respuesta de Martínez refleja un intento de dejar atrás una historia que marcó a la farándula peruana, mientras las nuevas generaciones, como Pozo, continúan compartiendo su perspectiva sobre hechos que trascendieron el ámbito privado para convertirse en parte del imaginario popular.