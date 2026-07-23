Elecciones Regionales y Municipales 2026: Reniec entregó a la ONPE primera lista de datos actualizados de ciudadanos

Reniec transfiere a la ONPE primer registro actualizado de ciudadanos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026| Foto: ONPE

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la primera lista de datos actualizados de ciudadanos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. Este primer envío forma parte del proceso de depuración y actualización de información electoral, paso fundamental para garantizar la transparencia y eficacia en los comicios que se celebrarán el próximo 4 de octubre.

Detalles de la información suministrada

La entrega inicial comprende tres archivos procesados hasta el 13 de julio de 2026. El primero detalla a 16 mil 984 personas fallecidas después del cierre del padrón electoral, que tuvo lugar el 7 de abril de este año. El segundo contiene las fotografías de 17 mil 126 ciudadanos que alcanzaron la mayoría de edad y renovaron su Documento Nacional de Identidad (DNI). Finalmente, un tercer archivo reporta a 214 688 personas que realizaron un cambio de domicilio hasta el 12 de julio.

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Un funcionario del Reniec orienta a ciudadanos sobre identidad digital y el DNI electrónico en un stand interactivo de la Feria Internacional del Libro de Lima 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la ONPE, estos datos son esenciales para la organización del proceso electoral, ya que permitirán contar con registros actualizados al momento de planificar la impresión de materiales y la difusión de información relevante para los votantes.

La población identificada en el país alcanza los 37 millones 273 mil 953 ciudadanos, de los cuales 26 millones 314 mil 648 figuran como votantes registrados que residen en el territorio nacional. A este universo se suman 76 extranjeros inscritos que residen en Perú, de acuerdo con la Resolución N° 1266-2026-JNE.

Entre los votantes, 78 262 poseen un DNI de menor y 1 924 683 presentan el documento nacional de identidad vencido, lo que representa el 0,30 % y el 7,31 % respectivamente. Además, se han incorporado 2 362 091 nuevos votantes, cifra que equivale al 8,98 % del padrón.

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Un visitante consulta el origen y significado de su nombre en un módulo interactivo del Reniec, que un orientador explica durante la Feria Internacional del Libro de Lima 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Próximas entregas de datos

El Reniec precisó que, conforme al cronograma electoral, aún restan dos entregas adicionales de información a la ONPE. La segunda actualización está prevista para el 21 de agosto, mientras que la tercera se efectuará el 25 de septiembre.

La ONPE explicó que toda actualización posterior al cierre del padrón tiene carácter informativo y no modifica los locales de votación previamente asignados.

Las relaciones entregadas permiten a la ONPE, a los miembros de mesa y a la ciudadanía acceder a información vigente sobre el electorado, incluyendo defunciones, renovaciones de DNI y cambios de dirección.

¿Podrá cambiar mi local de votación si modifique mi dirección este 2026?

Si realizaste un cambio de domicilio después del 7 de abril, tu local de votación no sufrirá modificaciones para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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La ONPE informó que las actualizaciones recientes de dirección, reportadas por el Reniec, tienen únicamente carácter informativo y no alteran el lugar donde te corresponde votar en este proceso. Cualquier cambio efectuado en tu dirección se reflejará recién en futuros procesos electorales, ya que el padrón utilizado para la organización de la jornada electoral quedó cerrado en la fecha mencionada.

Por eso, debes asistir a votar en el local asignado según tu dirección registrada hasta el 7 de abril.