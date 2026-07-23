Copa Sudamericana de Vóley 2026: ¿Cuándo inician las semifinales del torneo internacional?

Se viene disputando la fase de grupos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, los ocho equipos están luchando para clasificar a las semifinales. Argentina, Brasil, Colombia y Chile ganaron en su debuts y dieron un paso importante rumbo a las instancia final.
Hoy, jueves 23 de julio, se desarrollará la fecha 2 de la competencia y se definirán los boletos a la siguiente etapa. Perú tropezó frente Chile en la jornada inaugural, y tendrá que tomar revancha ante las brasileñas para seguir en carrera.
¿Cuándo arrancan las semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026?
Las semifinales de la Copa Sudamericana de Voleibol Femenino 2026 tendrán lugar el sábado 25 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima. Los encuentros se disputarán en dos turnos: el primero comenzará a las 16:15 horas y el segundo a las 18:45 hora local.
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Los equipos que finalicen en los dos primeros lugares de cada grupo asegurarán su pase a la etapa final. En esa instancia, el primer puesto de un grupo se medirá con el segundo del otro, definiendo así a los finalistas del certamen.
Los ganadores de las semifinales disputarán el título, mientras que los equipos que no logren avanzar competirán en partidos adicionales para determinar las posiciones del quinto al octavo lugar. De este modo, todos los participantes seguirán en acción hasta el cierre del torneo.
Fase final
Sábado 25 de julio
- Tercero del Grupo A vs Cuarto del Grupo B (11:15 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Tercero del Grupo B vs Cuarto del Grupo A (13:45 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Semifinal (16:15 horas / por señal abierta de Latina)
- Semifinal (18:45 horas / por señal abierta de Latina)
Así se jugará la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Jueves 23 de julio
- Colombia vs Ecuador (10:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)
- Chile vs Bolivia (13:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)
- Argentina vs Venezuela (15:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)
- Brasil vs Perú (18:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)
Así se definirán los cupos al Campeonato Sudamericano
La presencia de Perú en la Copa Sudamericana de vóley resulta clave, ya que el torneo reparte plazas para el próximo Campeonato Sudamericano en Brasil, evento que a su vez será clasificatorio tanto para el Mundial como para los Juegos Olímpicos.
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En esta edición, hay cuatro cupos disponibles en la Copa Sudamericana, debido a que Brasil (por ser anfitrión) y Argentina (por su posición en el ranking) ya tienen asegurada su participación. Así, solo cuatro de las seis selecciones restantes lograrán acceder a la competencia continental de septiembre.
Además, el torneo otorga una oportunidad extra: la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Perú y Brasil ya cuentan con su lugar reservado, por lo que el resto de los equipos lucharán por la única plaza restante para ese certamen. De esta manera, cada partido cobra una relevancia especial y suma presión a las selecciones que buscan un lugar en los grandes eventos internacionales.
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