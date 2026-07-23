ONPE aprueba 6 diseños definitivos para las cédulas de las Elecciones Regionales y Municipales

ONPE aprueba diseños definitivos de cédulas en Elecciones Regionales y Municipales: serán 6 modelos

La ONPE aprobó los diseños definitivos de cédulas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026: serán seis modelos, según la autoridad que se elija. La medida quedó formalizada en la Resolución Jefatural n.° 000117-2026, publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

El nuevo esquema incorpora un diseño adicional para usar dos cédulas distintas en las mesas con elección regional donde sufraguen extranjeros: recibirán solo la correspondiente a comicios municipales, porque no pueden votar por autoridades regionales. La ONPE señaló que esta definición se tomó pese a que no hubo impugnaciones a los cinco diseños difundidos con anterioridad.

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Según la normativa vigente, pueden elegir y ser elegidos en elecciones municipales los extranjeros que residan más de dos años continuos en un distrito que no sea fronterizo y estén inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Según Reniec, se inscribió a 76 ciudadanos extranjeros habilitados para sufragar en 46 distritos del país.

La ONPE indicó que las cédulas incluirán los nombres y símbolos de partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales, pero no llevarán fotografías de los candidatos a encabezar gobiernos regionales. Para distinguir el ámbito de elección, el fondo será amarillo para gobernadores y vicegobernadores regionales, verde claro para consejeros regionales, rosado para autoridades municipales provinciales y celeste para autoridades municipales distritales.

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Los seis modelos aprobados corresponden a la elección de las siguientes autoridades:

Autoridades regionales (gobernadores, vicegobernadores y consejeros) y municipales (alcaldes y regidores) provinciales y distritales.

Autoridades regionales (gobernadores, vicegobernadores y consejeros) y municipales (alcaldes y regidores) provinciales.

Autoridades municipales (alcaldes y regidores) provinciales y distritales.

Autoridades municipales (alcaldes y regidores) provinciales.

Autoridades regionales (gobernadores, vicegobernadores y consejeros).

Autoridades regionales (gobernadores y vicegobernadores).

Ese último diseño se usaría si ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador regional alcanza al menos el 30% de los votos válidos, y contendrá solo los nombres y símbolos de las dos organizaciones políticas más votadas en los comicios del 4 de octubre.

Lista de miembros de mesa se conocerá el 24 de julio

La ONPE informó que este 24 de julio se publicará la lista de miembros de mesa sorteados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre. El sorteo se realizará de forma pública en las 125 ODPE del país y ese mismo día se difundirá la relación en cada oficina, en formato físico y también por vía virtual, según el organismo.

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Para llegar a esa relación definitiva, la Oficina Nacional de Procesos Electorales señaló que ya seleccionó con un software a 25 candidatos por cada una de las 89.935 mesas de sufragio habilitadas. De ese universo de más de 2,2 millones de ciudadanos se elegirá a los miembros de mesa: tres titulares y seis suplentes por cada mesa.

El vocero Christian Gómez detalló que se priorizará a personas menores de 65 años, con estudios superiores, sin discapacidad y que no hayan ejercido antes ese cargo. También precisó que quienes fueron miembros de mesa en el último proceso de las Elecciones Generales 2026 y cumplieron esa función quedarán excluidos del sorteo para los comicios de octubre.

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La ONPE añadió que, por norma, no pueden ser sorteados candidatos o directivos de organizaciones políticas, funcionarios del sistema electoral ni autoridades o representantes elegidos por voto popular. Tampoco pueden ser designados integrantes de instituciones electorales, de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.