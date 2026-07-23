Renato Rossini se defiende de las burlas y aclara su propuesta de DNI exclusivo para vecinos de Jesús María: “No usé la palabra correcta”

Renato Rossini, candidato a la alcaldía de Jesús María por Alianza para el Progreso, aclaró su propuesta de crear un “DNI jesusmariano” tras la ola de críticas y bromas que surgieron en redes sociales. El actor y aspirante político difundió un extenso comunicado en Instagram, en respuesta a la entrevista realizada en Willax.
Frente a la polémica, Rossini emitió un comunicado dirigido a los “vecinos Jesús Marianos”. En el texto, el candidato aclaró que nunca planteó reemplazar el documento nacional otorgado por Reniec, sino que su intención era proponer un documento de identidad distrital.
Rossini explicó que, tras vivir en Estados Unidos, conoció sistemas donde los municipios emiten credenciales que permiten acceder a beneficios y servicios locales, sin sustituir el documento nacional.
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“He vivido en Estados Unidos por varios años en calidad de inmigrante y allá se utiliza contar con un ID diferente al que te da el estado, un ID municipal, como también lo realiza la municipalidad de San Isidro, y que te permite acceder a diferentes recursos y beneficios, como es el caso de su biblioteca, espacios deportivos, eventos culturales y descuentos en restaurantes que tengan convenio con la municipalidad”, se lee en la historia publicada.
La propuesta fue presentada como parte de su plan de gobierno para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Usuarios cuestionaron que el registro nacional ya consigna el domicilio de cada ciudadano y pusieron en duda la necesidad de crear otro documento. // Video: Willax
“Debo aceptar que no usé la palabra correcta, pero en ningún momento dije que quería reemplazar el DNI otorgado por Reniec”, señaló. Además, admitió que su expresión pudo causar confusión y agradeció las críticas por brindarle la oportunidad de aclarar su postura.
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“Mi intención siempre será presentar propuestas que beneficien a nuestros vecinos, escuchando sus opiniones y comunicándonos con mayor claridad y responsabilidad”, concluyó.
La polémica de la propuesta
Durante la entrevista, Renato Rossini planteó la posibilidad de que los vecinos de Jesús María cuenten con un documento exclusivo que los identifique como residentes del distrito. La propuesta incluía la realización de un censo para identificar tanto a los nuevos habitantes como a quienes ya residen en el distrito, con el objetivo de “acreditar la condición de vecino y permitir el acceso a programas o beneficios municipales”.
Sin embargo, la conductora le recordó que el Documento Nacional de Identidad (DNI), emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ya incluye el domicilio de cada ciudadano. Y que de esta manera ya se podría verificar si viven en el distrito para tener algunos descuentos.
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Ante esta observación, Rossini insistió en que su propuesta sería “algo mucho más especial” y diferente al documento nacional. Varias personas destacaron que el DNI ya consigna el distrito de residencia y pusieron en duda la necesidad de destinar recursos a una iniciativa de este tipo.
Esto generó amplia discusión en redes sociales, donde usuarios cuestionaron su viabilidad y recordaron su carrera como actor.
Cabe recordar que, el DNI es el principal documento de identificación en Perú, obligatorio para menores y adultos. Incluye un chip y sistemas de seguridad avanzados, lo que garantiza protección frente a falsificaciones y permite acceder a servicios y trámites estatales, asegurando la protección de los datos personales de los ciudadanos.
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