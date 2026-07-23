Partidos de hoy, jueves 23 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda deportiva del jueves reúne dos focos de atención: Boca Juniors recibe a O'Higgins por la Copa Sudamericana, mientras Perú enfrenta a Brasil con la obligación de reaccionar en la Copa Sudamericana de Vóley.

Hoy, jueves 23 de julio, los amantes del deporte tienen una cita ineludible: Boca Juniors quiere lavarse la cara a nivel internacional recibirá esta noche al O’Higgins de Chile, por la ida de playoffs de la Copa Sudamericana. En lo que respecta al vóley, la ‘blanquirroja’ buscará su primer triunfo en la Copa Sudamericana de Vóley cuando choque contra su similar de Brasil.

Boca Juniors recibirá este jueves a O’Higgins en la Bombonera por la ida de los playoffs de 16avos de la Copa Sudamericana, con inicio previsto a las 19:45 horas (Perú). El arbitraje estará a cargo del uruguayo Andrés Matonte, con VAR de Christian Ferreyra.

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El equipo llega con una novedad de peso: Leandro Paredes volvió al club, se entrenó con normalidad tras disputar la final del Mundial 2026 y quedó a disposición para el cruce. En la lista de convocados también figuran los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, incorporados en este mercado de pases, mientras que el plantel tendrá cinco bajas por lesión.

En la previa del debut internacional, el presidente Juan Román Riquelme habló con TyC Sports y se refirió al mercado de pases, al regreso de Rodolfo Arruabarrena al banco y al segundo semestre en el que el club afrontará competencia en tres frentes. Boca viene de clasificarse a los octavos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Sarmiento de Junín.

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La serie tendrá revancha el 30 de julio, a las 19:30 horas (Perú), en Chile. Antes, Boca visitará a Deportivo Riestra el 26 de julio, a las 17:30 horas (Perú), por la fecha uno del Torneo Clausura.

Boca Juniors recibe a O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana con el regreso de Leandro Paredes y la misión de encaminar la serie antes de la revancha en Chile. (Boca Juniors)

Por otra lado, hoy jueves 23 de julio, Perú enfrenta a Brasil en su segundo partido de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, con la obligación de sumar tras debutar con derrota y quedar condicionado en el torneo.

El duelo se jugará a las 18:15 horas , según el calendario de la Confederación Sudamericana de Voleibol, después de que Brasil llegara a esta fecha tras imponerse en su estreno ante Bolivia.

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La transmisión en Perú estará a cargo de Latina Deportes (Canal 2), que adquirió los derechos televisivos para emitir todos los partidos del certamen, con cobertura especial cuando el equipo nacional juega en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja.

Perú comenzó su participación con una caída ante Chile por 3-0. Los dos primeros sets marcaron una amplia diferencia a favor del rival y, aunque el equipo peruano elevó su resistencia en el tercero, el resultado ya no tuvo margen de recuperación.

La selección peruana buscará su primera victoria en la Copa Sudamericana de Vóley cuando enfrente a Brasil, luego de iniciar el torneo con una derrota que complicó sus aspiraciones. (FPV)

Partidos de la Copa Sudamericana de Vóley

- Colombia 3-0 Ecuador (Finalizado)

- Chile 3-0 Bolivia (Finalizado)

- Argentina 3-1 Venezuela (Finalizado)

- Perú vs Brasil (18:15/ Latina, Facebook de la Federación Peruana de Vóley)

Partidos de Liga Profesional de Argentina

- Belgrano vs Rosario Central (17:30 horas / TyC Sports Internacional, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina)

- Sarmiento vs Argentinos Juniors (17:30 horas / Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Fanatiz, ViX)

- Defensa y Justicia vs Aldosivi (19:45 horas / TyC Sports Internacional, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina)

Partidos de la Serie A de Brasil

- Corinthians vs Remo (17:30 horas / Fanatiz International, SporTV, Premiere, Globoplay)

- Botafogo vs Vitória (17:30 horas / Fanatiz International, Premiere, TV Record, Globoplay)

Partidos de la Liga Pro de Ecuador

- Leones del Norte vs Guayaquil City (16:30 horas / Zapping)

- Orense vs Aucas (16:30 horas / Zapping)

- Emelec vs Mushuc Runa (19:00 horas / Zapping)

Partidos de la Copa Sudamericana

- Bolívar vs Grêmio (17:00 horas / Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports Venezuela, ESPN2 Argentina)

- Boca Juniors vs O’Higgins (19:30 horas / ESPN2 Colombia, DIRECTV Sports Peru, DGO, ESPN Argentina, ESPN Brazil)

- Santa Fe vs Caracas (19:30 horas / DIRECTV Sports Peru, DGO)