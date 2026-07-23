Agenda cultural en Lima del 23 al 29 de julio: Vibra Perú, FIL Lima 2026, ferias y estrenos teatrales para las Fiestas Patrias

Conciertos del festival Vibra Perú, la obra teatral Corazón de Loba, el elenco de El Deseo y artesanos de Ruraq Maki ilustran la agenda cultural por Fiestas Patrias en Lima.

Lima abre esta semana con una cartelera marcada por el espíritu de las Fiestas Patrias: la celebración nacional se mezcla con estrenos teatrales, conciertos multitudinarios, el inicio de la Feria del Libro 2026 y exposiciones que reivindican la identidad y la memoria del país. Hay propuestas para quienes buscan emociones en un escenario, para quienes prefieren recorrer el patrimonio a pie y para las familias con niños pequeños.

Conciertos

Vibra Perú

Juanes y Gian Marco encabezan el festival más grande de las Fiestas Patrias, que este año ocupa dos días en Costa Verde. Ambos artistas presentarán shows completos con el formato de sus giras, mientras que el resto del cartel incluye a Armonía 10, Los Shapis, Milena Warthon, Adammo, Mauricio Mesones, La Bella Luz, Tourista, Dúo Ayacucho, 6 Voltios, Los Kipus, TK, Antología, Raíces D’ Jauja, Amaranta y más de 30 artistas en total distribuidos en dos escenarios. El festival suma gastronomía con más de 40 restaurantes, huariques y carretillas, juegos mecánicos, ferias y activaciones.

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LUGAR: Costa Verde – Arena 1 Park, Cúpula y Domo

FECHAS: 28 y 29 de julio

HORARIOS: Desde las 11 a.m.

ENTRADA: Desde S/ 179 en Ticketmaster

Juanes y Gian Marco, junto a otros artistas, estarán estas Fiestas Patrias en el Vibra Perú en la Costa Verde, los días 28 y 29 de julio.

El Jeque de la Salsa — Tercer aniversario

Karlos Terrones, el cantante peruano conocido como “El Jeque de la Salsa”, celebra tres años de trayectoria con un concierto especial en el que compartirá escenario con los artistas cubanos Lachy Fortuna, Susel Gómez y Ronny López. La agrupación recorrerá sus temas más representativos e incorporará colaboraciones inéditas con los invitados internacionales. La producción está a cargo de Latin Show Production con el respaldo de ACMP.

LUGAR: Perú Bar del Círculo Militar de Jesús María

HORARIOS: Sábado 25 de julio, 8:00 p. m.

ENTRADA: Reservas al WhatsApp 945 136 044

Karlos Terrones, conocido como "El Jeque de la Salsa", posa junto a su banda e invita a su tercer aniversario, que incluye a artistas cubanos invitados.

Susan Ocho – Amor vs. Despecho

La artista peruana Susan Ocho ofrece una noche dedicada a sus seguidores con un repertorio que alterna canciones de amor y despecho.

LUGAR: La Estación de Barranco, Barranco

HORARIOS: Viernes 24 de julio, 10:30 p. m.

ENTRADA: S/ 111 en Teleticket

Susan Ochoa promociona su concierto "Amor vs. Despecho", una noche dedicada a sus seguidores en La Estación de Barranco, Lima.

Serenata al Perú

La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú ofrece un concierto gratuito al aire libre en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias.

LUGAR: Multiespacio Costa 21, Circuito de Playas, San Miguel

HORARIOS: Sábado 25 de julio, 8:00 p. m.

ENTRADA: Gratuita

La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú ofrece un concierto gratuito al aire libre en el Multiespacio Costa 21 de Lima, congregando a una gran audiencia.

KILLA FEST – Gran Serenata Criolla al Perú

Un almuerzo show dedicado a la música criolla reúne a Los Kipus, Embajadores Criollos y Carlos Ardiles, con Fernando Llomtoy como artista invitado de apertura. El evento se desarrolla en un ambiente preparado para celebrar con gastronomía peruana y música en vivo.

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LUGAR: Maracaná Centro de Convenciones (Jr. Huáscar 1652, Jesús María)

HORARIOS: Sábado 26 de julio desde la 1:00 p. m.

ENTRADA: Desde S/ 39 en Ticketmaster

Evento musical Killa Fest "Serenata al Perú" en el Centro de Convenciones Maracaná, que presenta a Carlos Ardiles, Los Embajadores Criollos, Fernando Llomtoy y Los Kipus el 26 de julio.

Teatro

Corazón de Loba (segunda temporada)

Yvonne Frayssinet, Johanna San Miguel y Andrea Luna protagonizan la segunda temporada de esta comedia producida por DEA Teatro, que regresa al Teatro Claretiano con un elenco ampliado. Frayssinet interpreta a Blanca Luz, una actriz veterana convencida de que el medio le debe un reconocimiento que nunca llega. San Miguel da vida a Emperatriz, una diva que reclama al universo por ignorar su talento. Luna encarna a Flavia, una influencer que obtuvo el papel de su vida gracias a sus seguidores.

Las tres coinciden en el casting de una gran producción internacional, y lo que empieza como una oportunidad se convierte en un enfrentamiento donde afloran rivalidades, frustraciones y verdades sin filtro. La puesta en escena cuenta con textos de Eduardo Adrianzén, dirección general de David Carrillo, dirección artística de Pepe Corzo y producción de Doris Espinoza. El escenario recrea un gran set de televisión con música en vivo.

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LUGAR: Teatro Claretiano, San Miguel

HASTA CUÁNDO: 30 de agosto

HORARIOS: Viernes y sábados, 8:30 p. m. | Domingos, 7:00 p. m.

ENTRADA: Desde S/ 51 en Teleticket

Yvonne Frayssinet, Johanna San Miguel y Andrea Luna, actrices de la comedia Corazón de Loba, posan con el vestuario que identifica a sus personajes de actriz, diva e influencer.

El Deseo

Creada y dirigida por el dramaturgo y director argentino Casper Espósito, y producida por Stage 7 Entertainment y Maxi Laferte, esta experiencia escénica combina teatro, música en vivo, baile, humor y sensualidad en una propuesta inmersiva. Bettina Oneto interpreta a Bianca, la anfitriona que introduce al público en el universo del espectáculo. Vanessa Terkes completa el elenco junto a Varo Vargas, Ximena Galiano, La Langosta y Gaizka Pasalodos. Las coreografías son de Arturo Chumbe y los arreglos musicales de Mica Hourbeigt.

“Aquí se exploran muchos tipos de deseos: carnales, emocionales, el deseo de ser. Alrededor del público pasan cosas inesperadas, con bailarines e interacciones que no se han visto antes en el país”, adelanta Oneto.

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LUGAR: Centro de Convenciones Bianca (Av. Almirante Miguel Grau 135, Barranco)

HORARIOS: 22 de julio y 5 de agosto, 8:00 p. m.

ENTRADA: S/ 65 en Atrápalo

Bettina Oneto, Vanessa Terkes y el resto del elenco de la experiencia escénica 'El Deseo' posan en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

Cenicienta El Musical

Directamente de Broadway, esta producción de gran formato llega al Teatro Mario Vargas Llosa con vestuario, escenografías, efectos especiales y un elenco de nivel internacional. El espectáculo combina romance, humor y un repertorio que ha atravesado generaciones, con funciones pensadas para toda la familia.

LUGAR: Teatro Mario Vargas Llosa (Av. De La Poesía 160, San Borja)

HASTA CUÁNDO: 9 de agosto

HORARIOS: Viernes, 8:00 p. m. | Sábados y domingos, 4:00 p. m. y 7:00 p. m.

ENTRADA: Desde S/ 90 en Teleticket

La Cenicienta: estreno del musical de Broadway en el Teatro Mario Vargas Llosa en Lima.

Danza

Noche de ballet en el MET

El elenco de Allegro Ballet Centro de Danza presenta un espectáculo de coreografías diversas de ingreso libre en el Museo Metropolitano de Lima. La actividad está dirigida al público en general, con capacidad limitada.

LUGAR: Museo Metropolitano de Lima (Av. 28 de julio 800, Cercado de Lima)

HORARIOS: Jueves 23 de julio, 7:30 p. m.

ENTRADA: Gratuita, capacidad limitada

La Noche de Ballet en el MET, el espectáculo gratuito del Allegro Ballet Centro de Danza en el Museo Metropolitano de Lima.

Cine

Ciclo de Cine Peruano — Última semana

La Sala de Cine Armando Robles Godoy cierra su ciclo dedicado al cine nacional con una semana final de proyecciones múltiples. La programación completa está disponible en bit.ly/CicloCinePe2026.

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LUGAR: Sala de Cine Armando Robles Godoy (Av. Javier Prado Este 2465, San Borja)

HASTA CUÁNDO: Lunes 27 de julio

HORARIOS: Del viernes 24 al lunes 27, múltiples funciones

ENTRADA: Gratuita hasta completar aforo. Para mayores de 14 años

La última semana del Ciclo de Cine Peruano en la Sala Armando Robles Godoy de Lima, con funciones gratuitas hasta el 27 de julio.

Literatura y charlas

FIL Lima 2026

La Feria Internacional del Libro de Lima celebra su 30° aniversario con más de 600 actividades culturales, 65 invitados internacionales y más de 550 horas de contenido. Ecuador es el país invitado de honor, con una delegación de más de 30 representantes culturales y literarios. Entre los autores peruanos confirmados figuran Jaime Bayly, Alonso Cueto, Renato Cisneros, Karina Pacheco, Santiago Roncagliolo y Fernando Iwasaki. La programación internacional incluye a Kim Sunmi (Corea del Sur), Yusuke Imamura (Japón), Eduardo Sacheri y Agustina Bazterrica (Argentina), Alberto Fuguet y Nona Fernández (Chile).

La feria rinde homenaje a Alfredo Bryce Echenique y conmemora el centenario de la poeta Blanca Varela. Hay también conciertos de Milena Warthon, Mauricio Mesones y La Nueva Invasión, además de un espacio Fan FIL para cultura pop y narrativa gráfica. Buses de acercamiento gratuitos desde el Parque de la Amistad y el Jockey Plaza.

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LUGAR: Centro de Exposiciones Jockey, Santiago de Surco

HASTA CUÁNDO: 6 de agosto

HORARIOS: Consultar programación en Teleticket

ENTRADA: S/ 7.50 (lunes a jueves) | S/ 10.00 (fines de semana y feriados) | S/ 5.00 estudiantes y docentes. Gratuita para menores de 5 años y mayores de 65 años. Vecinos de Surco: ingreso gratis de lunes a jueves acreditando residencia.

La FIL Lima 2026 programó 16 noches de shows estelares en el Auditorio Fundación BBVA-Blanca Varela del 22 de julio al 6 de agosto.

Presentación del estudio para una escuela pública de cine

El Ministerio de Cultura y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) presentan el estudio de oferta y demanda para el diseño de una escuela pública de formación en cine y audiovisual en el Perú, con análisis de la situación latinoamericana del sector. La actividad es virtual, vía Zoom, con capacidad limitada. Inscripciones previas en dafo.cultura.pe.

HORARIOS: Jueves 30 de julio, 10:00 a. m.

ENTRADA: Gratuita, previa inscripción en dafo.cultura.pe

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y el Ministerio de Cultura coorganizan la presentación virtual de un estudio sobre la formación profesional en cine y audiovisual en Perú.

Exposiciones

Diáspora chicha

Una muestra colectiva en la que artistas exploran el concepto de diáspora desde la estética chicha y sus experiencias migrantes. Este viernes 24 de julio a las 11:00 a. m. se realiza un encuentro presencial con las y los artistas. La exposición ocupa el Piso 2 de la Torre Kuélap del Ministerio de Cultura.

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LUGAR: Torre Kuélap, Ministerio de Cultura (Av. Javier Prado Este 2465, San Borja)

HASTA CUÁNDO: Domingo 9 de agosto

HORARIOS: Martes a domingo, 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

ENTRADA: Gratuita

La exposición 'Diáspora chicha' se exhiben en la Torre Kuélap del Ministerio de Cultura de Lima.

Sobreviviendo en azul y tierra, de Erika Humala Vastag

Muestra de artes visuales de la artista Erika Humala Vastag en el distrito de Miraflores.

LUGAR: Bajada San Martín 151, Miraflores

HORARIOS: Martes a domingo, 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

ENTRADA: Gratuita

La exposición "Sobreviviendo en azul y tierra" de Erika Humala Vastag se presenta en Miraflores.

Ferias y mercados

Ruraq Maki — 20° aniversario

La exposición-venta de artesanía y arte tradicional del Ministerio de Cultura llega a su vigésima edición con Ecuador como país invitado, presente en la Sala Paracas. La Red Nacional de Mujeres Indígenas u Originarias y Afroperuanas Emprendedoras (Red MIA) participa con 31 mujeres de los pueblos Afroperuano, Asháninka, Awajún, Bora, Kukama Kukamiria, Quechua, Shipibo-Konibo y Yine, llegadas desde distintas regiones del país. Más información en gob.pe/cultura.

LUGAR: Ministerio de Cultura (Av. Javier Prado Este 2465, San Borja)

HASTA CUÁNDO: 29 de julio

HORARIOS: Diario, 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

ENTRADA: Gratuita

Tres artesanos de Ruraq Maki exponen sus trabajos tradicionales en el Ministerio de Cultura de Perú, evento que conmemora su vigésima edición hasta el 29 de julio.

Por Fiestas Patrias

Los balcones de Lima se visten de patria

El Gran Hotel Bolívar abre sus balcones para una celebración con luces, música y recreación histórica en el marco de las Fiestas Patrias.

LUGAR: Gran Hotel Bolívar (Jr. de la Unión 958, Lima)

HORARIOS: Domingo 26 de julio, desde las 6:30 p. m.

Las actividades por Fiestas Patrias en Lima incluyen la celebración en los balcones del Gran Hotel Bolívar.

Entre realistas y patriotas — Visita teatralizada

Una visita teatralizada por el centro histórico que recrea los días de la conspiración independentista, con personajes que enfrentaron decisiones en una Lima dividida entre el poder virreinal y el sueño de la libertad. La actividad se realiza en colaboración con Vidanza Producciones y Munay Llaqta, e incorpora danza y arte.

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HORARIOS: Domingo 26 de julio, 4:00 p. m. y 6:00 p. m.

ENTRADA: S/ 30. Inscripciones al 948 929 738

Tres actores con trajes de época posan para promover la visita teatralizada sobre la independencia del Perú en Lima.

La Ruta de la Independencia

Un recorrido histórico a pie por el Centro de Lima que pasa por las plazas donde José de San Martín proclamó la independencia del Perú. La actividad invita a redescubrir el patrimonio histórico de la ciudad y los rincones que guardan la memoria del proceso emancipador. Inscripciones en forms.cloud.microsoft/r/u3H4BbUahR.

LUGAR: Punto de encuentro: Monumento a Francisco Pizarro, espaldas de la Municipalidad de Lima

HORARIOS: Sábado 25 de julio, 10:00 a. m. a 12:00 m.

ENTRADA: Gratuita, previa inscripción

Las actividades por Fiestas Patrias en Lima incluyen la Ruta de la Independencia.

Para los más pequeños

Pequeño Pez en concierto

La banda argentina Pequeño Pez, traída a Lima por Amadeus Productions, presenta un espectáculo musical pensado para bebés, niños pequeños y sus familias. El show combina canciones originales con dinámicas de movimiento, juego e interacción que promueven valores como el respeto, la diversidad y la expresión emocional.

LUGAR: Maracaná Centro de Convenciones (Jr. Huáscar 1652, Jesús María)

HORARIOS: Martes 28 de julio, 2:00 p. m. y 5:30 p. m.

ENTRADA: Desde S/ 165 en Ticketmaster

Concierto de la banda argentina Pequeño Pez, dirigido a familias con bebés y niños pequeños, programado para el 28 de julio en el Centro de Convenciones Maracaná de Lima.

El cumpleaños de la Caperucita

Espectáculo infantil interactivo en el que la Caperucita celebra su cumpleaños con canciones, bailes y situaciones cómicas que invitan a los niños a participar para ayudarla a salir de los problemas que sus travesuras le ocasionan.

LUGAR: Teatro Auditorio del Centro Cultural de Jesús María (Av. Horacio Urteaga 535, Jesús María)

HASTA CUÁNDO: 29 de agosto

HORARIOS: Sábados, 5:00 p. m.

ENTRADA: S/ 10 niños y S/ 20 adultos en Teleticket

Espectáculo infantil: 'El cumpleaños de la Caperucita' muestra a los personajes del cuento en un ambiente festivo con globos y regalos.