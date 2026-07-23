Kluiverth Aguilar pone rumbo a la MLS: completará su recuperación en el Minnesota United para después acordar su contratación

Kluiverth Aguilar se plantea seguir en el extranjero. A pesar de que una fatídica lesión frustró su carrera en Europa, ha pasado la página y se ha centrado en seguir creciendo. Para ello, ha aceptado una propuesta del Minnesota United de la Major League Soccer, que además se ha comprometido en contribuir en su rehabilitación, gesto que denota humanidad para con su potencial refuerzo.
De acuerdo con Carlos Benavente, editor de radio Ovación, el lateral derecho tiene “todo acordado para convertirse en nuevo jugador del Minnesota United”, en cuya área médica “continuará con la última etapa de su recuperación tras ser operado del tendón de Aquiles en junio de 2025”.
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Juega a favor de Aguilar que se encuentra en una inmejorable situación de mercado tras haber quedado libre del Lommel SK. Con su carta pase a disposición, solo ha tenido que escuchar la intención de The Loons para inmediatamente ofrecer una respuesta positiva, la cual se verá reflejada en su inminente viaje hacia Estados Unidos.
Al momento que Kluiverth llegue a las instalaciones del MNUFC se lanzará en su misión de rehabilitarse al 100% de la dolencia que ha lastrado significativamente su condición física por más de un año. Cuando reciba el alta médica, apróximadamente a finales del 2026, se estima que sellará su fichaje en un plazo indeterminado.
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Duro golpe para Aguilar
La carrera de Kluiverth Aguilar empezó por todo lo alto. El factor precocidad marcó el arranque. Con apenas 16 años se hizo un lugar entre los titulares de Alianza Lima, acaparando la atención de propios y extraños. A partir de ahí fue llevado de a pocos por el entrenador Pablo Bengoechea.
Entre consideraciones y suplencias en La Victoria, el camino de la joven promesa tomó un rumbo inesperado cuando el City Group apareció para llevárselo con destino al Manchester City. El aspecto económico no fue ningún impedimento. Con cerca de dos millones de euros se resolvió la operación.
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El movimiento, de pronto, tomó una dirección singular: un préstamo al Lommel SK para que Aguilar pudiera perfilar su progresión. El peruano sabía que el desplazamiento era su oportunidad de despuntarse. Al principio le costó asentarse, pero con el avance del tiempo mejoró sus condiciones y se hizo titular incontestable.
Sin embargo, el componente de infortunio surgió en el recorrido de Kluiverth cuando una rotura del tendón de Aquiles arruinó su franco ascenso en Bélgica y lo obligó a detenerse en una larga recuperación. Sobre la marcha su contrato con la entidad de Limburgo se disolvió y ahora su enfoque es volver a sentirse bien sin desviar el foco de una pronta reaparición sobre los campos de juego.
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MNUFC abre sus puertas
El Minnesota United ha realizado un análisis exhaustivo sobre la posibilidad de fichar a Kluiverth Aguilar. La reciente lesión que sufrió el futbolista peruano no representó un impedimento para avanzar en el acuerdo entre el jugador y la institución.
Con la llegada de Aguilar al centro deportivo del club, el cuerpo técnico ha planificado una estrategia de recuperación específica. El jugador participará en un régimen de ejercicios dosificados, combinando sesiones en el gimnasio y trabajos en campo abierto. Esta metodología busca asegurar una recuperación progresiva y controlada, ajustada a sus necesidades físicas actuales.
Desde el club, se resalta la capacidad de resiliencia de Kluiverth Aguilar como un factor clave para encarar el proceso de rehabilitación. La dirigencia del MNUFC confía en que su recuperación alcanzará niveles óptimos, lo que permitiría perfilar la formalización de su contrato durante el mes de noviembre del presente año.
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En el presente, el Minnesota United ha orientado sus esfuerzos hacia una renovación integral de las distintas posiciones del equipo. Entre las incorporaciones más destacadas figuró James Rodríguez, quien recientemente dejó de pertenecer al plantel tras su salida de la institución.
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