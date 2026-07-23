Perú

Keiko Fujimori afirma que José Balcázar y gobiernos previos le entregan un “Estado catastrófico” y “desolador”

La presidenta electa anunció que, tras asumir el mando, su gabinete difundirá los resultados del proceso de transferencia y presentará las medidas que aplicará para revertir la situación

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Keiko Fujimori
Keiko Fujimori afirmó que recibirá un Estado en condiciones “catastróficas” y responsabilizó a José María Balcázar y a los gobiernos anteriores por la situación detectada durante el proceso de transferencia

La presidenta electa, Keiko Fujimori, aseguró este miércoles que recibirá un Estado en condiciones “catastróficas” y responsabilizó a los últimos gobiernos por la situación que, según afirmó, reflejan los primeros informes del proceso de transferencia.

A través de una transmisión en vivo realizada por la noche en su cuenta de TikTok, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) anunció que su gestión dará a conocer los hallazgos detectados durante la transferencia y las medidas que adoptará una vez que asuma el cargo.

La lideresa de Fuerza Popular respondió al comentario de un internauta que le pidió reclamar al gobernante transitorio, José María Balcázar, tras lo cual confirmó que cuestionará la situación en la que recibirá el país.

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“Sí, vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el Estado de manera catastrófica”, dijo.

La presidenta electa aseguró que los informes preliminares muestran un panorama “desolador”, marcado por numerosas obras paralizadas, aunque evitó revelar más detalles antes del cambio de mando
La presidenta electa aseguró que los informes preliminares muestran un panorama “desolador”, marcado por numerosas obras paralizadas, aunque evitó revelar más detalles antes del cambio de mando

A continuación, señaló que los reportes preliminares elaborados por los equipos de transferencia, encargados de realizar un diagnóstico de los ministerios para facilitar el cambio de administración el próximo 28 de julio, muestran un panorama preocupante, con numerosas obras paralizadas.

No obstante, evitó ofrecer mayores detalles antes del cambio de mando. “Es realmente desolador, muy triste, por las obras paralizadas. (...) Bueno, no voy a adelantar nada”, sostuvo.

Adelantó en ese sentido que, desde el 29 de julio, los integrantes de su gabinete presentarán la información recopilada durante el proceso de transferencia y explicarán las acciones que impulsarán para mejorar el funcionamiento del Estado.

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“Los futuros ministros van a ir contando, junto con los periodistas, vamos a ir transmitiendo todos estos hallazgos y cuáles son los cambios que vamos a hacer para mejorar los servicios del Estado”, dijo.

Confirmó que su gestión reclamará por las condiciones en las que recibirá la administración pública, al responder a un usuario durante una transmisión en vivo en TikTok
Confirmó que su gestión reclamará por las condiciones en las que recibirá la administración pública, al responder a un usuario durante una transmisión en vivo en TikTok

En otro momento de la transmisión, también rechazó las versiones que la vinculan con una eventual eliminación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y calificó esa afirmación como falsa. “Esa mentira viene desde el año 2016, creo”, afirmó.

Sin objeciones

El último lunes, Balcázar aseguró que no prevé cuestionamientos de Fujimori a su gestión y afirmó que dejará un gobierno con “las cuentas en azul”, con total transparencia y abierto a cualquier intervención de la Contraloría General de la República.

Durante una entrevista en radio Exitosa, señaló que “si los resultados son éticos, lícitos y van a favorecer a la nueva administración (...) no habría ninguna objeción que hacer”.

“Lo dañino es cuando alguien pretende manipular una nueva plaza, un nombramiento, con el objetivo de perjudicar a la nueva administración, eso sí sería recusable. Yo no creo que la presidenta nueva tenga ninguna objeción de nuestra administración”, apuntó.

“Queremos volver a la tradición democrática de entregarformalmente el poder para evitar la repetición de gobiernos transitorios como los de los últimos años. Creo quees necesario aprender a vivir en democraciay realizar críticas constructivas”, añadió.

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