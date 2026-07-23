Incendio en La Victoria: Municipalidad de Lima asumirá gastos de sepelio de víctimas, según alcalde Renzo Reggiardo

Un memorial con fotografías, flores y velas honra a las diez víctimas del incendio de La Victoria. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)

Un incendio en La Victoria arrasó con una vivienda de la zona de Manzanilla II y dejó como saldo diez víctimas mortales de la misma familia, incluidas cuatro niñas, niños y un adulto mayor.

Según testimonios, las llamas comenzaron cerca de las 2:30 de la mañana del miércoles 22 de julio, cuando un sujeto prendió fuego a una moto eléctrica estacionada junto a la casa y, en minutos, las llamas devoraron todo a su paso.

Los colchones que la familia vendía, almacenados en la entrada, se convirtieron en una trampa. “Cuando los colchones comenzaron a arder, la emergencia se volvió prácticamente incontrolable”, relató una de las familiares.

PUBLICIDAD

En un espacio de apenas 80 metros cuadrados, diecisiete personas compartían techo, sueños y desafíos diarios. El impacto de la tragedia se hizo sentir en todo Lima, y las autoridades se presentaron en el lugar de los hechos para colaborar con las víctimas.

Un video de tipo cobertura de noticias presenta imágenes de un incendio. Se observa un espacio interior con paredes de ladrillo y escombros calcinados. También se muestran fotografías de varias personas, incluyendo niños, y una corona fúnebre. Un texto sobreimpreso hace referencia a un sobreviviente que perdió a sus hijos en el incendio ocurrido en La Victoria. La secuencia sugiere un reportaje periodístico sobre el evento.

MML asumirá gastos de sepelio

El alcalde de Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, acudió a Manzanilla II para reunirse con las familias golpeadas por la tragedia.El burgomaestre confirmó que su administración asumirá “la totalidad de los gastos de sepelio de las víctimas”.

“Hemos obtenido los nichos, cajones y ataúdes. Todo lo que sea necesario lo vamos a asumir. Les hemos ofrecido apoyo legal en la medida en que el caso se judicialice, así como alimentación hasta que puedan recuperar su autonomía y sus recursos”, declaró Reggiardo a la prensa.

PUBLICIDAD

La ayuda municipal incluyó la entrega inmediata de kits humanitarios, compuestos por cocinas, colchones y artículos de primera necesidad. El alcalde adelantó también la entrega de una vivienda prefabricada y asistencia psicológica.

Sobre la investigación, Reggiardo afirmó que los familiares solicitaron acelerar los trámites en Medicina Legal para la entrega de los cuerpos y que ya se coordinan con las autoridades competentes. En contacto con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Keiko Fujimori visitó a deudos

La presidenta electa, Keiko Fujimori, se acercó a la zona de la tragedia para conversar con los deudos. En su visita, estuvo acompañada por parte de su equipo y representantes del gobierno actual.

PUBLICIDAD

“Mi solidaridad con la familia Vilches Moscoso. He podido conversar y quiero también agradecer a la ministra de la Mujer actual en funciones, a la representante de la Defensoría del Pueblo”, expresó Fujimori frente a los medios.

El reclamo de los afectados fue directo: “Lo que está pidiendo la población, como ustedes han podido escuchar, primero es justicia, porque acá lo que ha ocurrido es una matanza terrible. Cinco adultos y cinco niños han perdido la vida”, manifestó la presidenta electa.

Si bien destacó la llegada de ayuda humanitaria tanto de su partido como de la Municipalidad, remarcó que “ningún apoyo podrá reparar la pérdida de vidas humanas”.

PUBLICIDAD

Al referirse a su actual rol, Fujimori precisó: “Yo todavía no estoy en funciones, soy presidenta electa. Recién la próxima semana tendré la posibilidad de actuar como jefa de Gobierno”. Aseguró que la seguridad ciudadana será una prioridad en su gestión. “Lo que están pidiendo es orden y seguridad, y eso es lo primero que vamos a hacer la próxima semana”, aseveró