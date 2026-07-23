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Comisión de Gracias Presidenciales rechaza indultar a Pedro Castillo por falta de requisitos

El órgano consideró que la solicitud no cumplió con los requisitos formales exigidos, por lo que no será evaluada ni tramitada

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La Comisión de Gracias Presidenciales rechazó nuevamente una solicitud de indulto para el ex presidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 11 años y 5 meses por su intento fallido de golpe de Estado
La Comisión de Gracias Presidenciales rechazó nuevamente una solicitud de indulto para el ex presidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 11 años y 5 meses por su intento fallido de golpe de Estado

La Comisión de Gracias Presidenciales volvió a rechazar este jueves una solicitud de indulto para el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien cumple una condena de 11 años y 5 meses por su intento fallido de golpe de Estado.

El pedido, presentado por el congresista Elías Varas, fue sometido a revisión por el órgano dependiente del Ministerio de Justicia, que resolvió que “no cumple con los requisitos exigidos”.

Por esa razón, el expediente no será evaluado. La decisión se conoció un día después de que la Corte Suprema confirmara la ampliación de la prisión preventiva por 12 meses contra el ex jefe de Estado.

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El pedido presentado por Varas fue remitido por la Subsecretaría General del Despacho Presidencial mediante un oficio fechado el pasado 14 de julio y dirigido al Ejecutivo.

El pedido, presentado por el congresista Elías Varas y remitido por la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, no cumplió con los requisitos formales ni documentales exigidos, por lo que el expediente no será evaluado
El pedido, presentado por el congresista Elías Varas y remitido por la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, no cumplió con los requisitos formales ni documentales exigidos, por lo que el expediente no será evaluado

El texto oficial indica que todo pedido de gracia presidencial debe incluir, al menos, una solicitud formal y una declaración jurada sobre la gratuidad del trámite, ambas firmadas por el solicitante. En este caso, la comisión advirtió el incumplimiento de estos puntos, lo que impidió que el expediente sea evaluado.

El órgano además señaló que para los casos de gracias humanitarias correspondientes a la población penitenciaria se exige documentación adicional, que tampoco fue presentada, y no precisó con claridad la modalidad de gracia presidencial solicitada.

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Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022, cuando intentó dar un golpe de Estado que resultó fallido, y desde entonces permanece en el penal de Barbadillo, donde también cumplen prisión en este centro penitenciario Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Martín Vizcarra.

En noviembre de 2025, el tribunal lo condenó a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión y, además, el sistema judicial ha ordenado sucesivas ampliaciones de prisión preventiva por dicho caso de corrupción.

La decisión se conoció un día después de que la Corte Suprema confirmara la ampliación de la prisión preventiva por 12 meses contra Castillo, quien sigue preso en el penal de Barbadillo junto a otros ex mandatarios
La decisión se conoció un día después de que la Corte Suprema confirmara la ampliación de la prisión preventiva por 12 meses contra Castillo, quien sigue preso en el penal de Barbadillo junto a otros ex mandatarios

A menos de una semana de que la presidenta electa, Keiko Fujimori, asuma la Presidencia, está abierta la posibilidad de que el Gobierno de transición de José María Balcázar le otorgue una gracia presidencial, que le permitiría salir de prisión.

Balcázar expresó su disposición a indultar a Castillo tras ser designado para liderar el gobierno de transición y, pocas horas después de asumir el mando en febrero pasado, el abogado Walter Ayala presentó ante la Presidencia una solicitud de indulto a favor del ex mandatario, petición que, al igual que otras cinco similares, fue rechazada.

Castillo fue condenado al haber dado un mensaje a la nación en el que ordenaba clausurar el Congreso e intervenir la Judicatura para pasar a gobernar transitoriamente a través de decretos, lo que no surtió efecto y pasó a ser detenido pocos minutos después cuando aparentemente se dirigía a la Embajada de México en Lima.

El exgobernante optó por esta vía al intuir que el Congreso, controlado por una feroz oposición, buscaría destituirlo ese mismo día como ya había tratado de hacerlo previamente, tras salir a la luz indicios de corrupción en su administración que lo salpicaban directamente a él.

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