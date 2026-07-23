'La Gran Sangre' apuesta por la inteligencia artificial: Aldo Miyashiro revela el mayor salto tecnológico del cine peruano

La Gran Sangre lanzó su primer teaser. Tondero

La producción de La Gran Sangre ha dado un giro inesperado en la industria audiovisual peruana con el anuncio realizado por Aldo Miyashiro. El actor y coguionista confirmó que la película será la primera en el Perú en utilizar inteligencia artificial para potenciar elementos visuales clave en la pantalla grande.

Este avance, aún poco explorado en el contexto local, posiciona a la cinta como un referente tecnológico de cara al estreno nacional previsto para el 12 de noviembre de 2026.

En declaraciones recientes recogidas por Trome, Miyashiro señaló: “Creo que somos la primera película peruana que va a utilizar IA, la idea es que la película sea muy talentosa”. La noticia ha generado gran expectativa no solo entre seguidores de la franquicia, sino también entre profesionales del sector, atentos al impacto que esta innovación podría tener en futuras producciones nacionales.

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Aldo Miyashiro y la IA, el nuevo rostro de ‘La Gran Sangre’

El impacto de la revelación de Aldo Miyashiro se suma a la campaña de promoción que acompaña el cierre de rodaje de La Gran Sangre, finalizado a inicios de mayo tras un mes de trabajo intenso en locaciones de Lima.

La Gran Sangre será la primera película peruana en utilizar inteligencia artificial para potenciar elementos visuales en el cine nacional. En imagen, de izq. a der.: Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro, Pietro Sibille y Lucho Cáceres.

“Estamos a punto de estrenar ‘La Gran Sangre’ el 12 de noviembre, estamos en todo el proceso de posproducción y después viene la promoción”, afirmó Miyashiro. El equipo rodó la película entre abril y mayo, un desafío logístico que reunió a más de un centenar de profesionales de diferentes áreas.

El uso de inteligencia artificial ha sido confirmado para la creación y mejora digital de escenarios, como en la fachada de una cárcel, pieza fundamental en la narrativa. Según la producción, la herramienta se empleó para perfeccionar detalles estéticos y ampliar el universo visual del filme.

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Aunque los detalles técnicos específicos aún no han sido identificados públicamente, tanto Miyashiro como el director Jorge Carmona han destacado el carácter pionero de la apuesta.

A través de sus redes sociales, el equipo celebró el fin de rodaje con un mensaje de agradecimiento: “La Gran Sangre agradece de corazón a cada persona que hizo esto posible: dirección, producción, vestuario, maquillaje, cámara, fotografía, BTS, sonido, luces, arte, redes, efectos especiales, catering y actores. Gracias por dejarlo todo en cada escena, por el esfuerzo, la entrega y por hacer de este rodaje algo inolvidable. Solo podemos decir una cosa: se viene la mejor película del 2026. ¡Que se cuiden los malditos!“.

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La icónica historia peruana regresa, bajo la dirección de Jorge Carmona y con la participación del elenco original junto a nuevas figuras.

Un fenómeno que renueva su apuesta: tecnología y acción urbana en Lima

El regreso de ‘La Gran Sangre’ a los cines ocurre en un contexto de altas expectativas, pero la novedad ya no es solo el reencuentro del elenco ni el regreso de los personajes, sino la integración de inteligencia artificial como herramienta narrativa y visual. El largometraje, producido por Tondero, Capitán Pérez y Okeechobee Films, se filmó en escenarios emblemáticos de Lima como el Rímac, el Morro Solar y el Cementerio El Ángel.

La sinopsis oficial revela que Tony Blades, Mandril y El Dragón —interpretados por Aldo Miyashiro, Pietro Sibille y Carlos Alcántara— salen de prisión para enfrentarse a una mafia que controla el Rímac, en una ciudad asediada por el crimen organizado y la extorsión. El guion, firmado por Miyashiro, Renzo Abril y Luis Torres, dialoga directamente con la problemática de inseguridad ciudadana en el país.

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El elenco principal suma a Lucho Cáceres (Cobra), Milett Figueroa (enfermera María) y Salvador del Solar. La participación de Milett Figueroa ha generado expectativa por su rol de villana, quien advirtió: “Que se cuiden los malditos”. Por su parte, el regreso de Salvador del Solar al cine nacional refuerza el atractivo intergeneracional de la saga.

La modelo y actriz Milett Figueroa posa en un primer plano junto a la portada del guion de "La Gran Sangre: Ojo por ojo", confirmando su participación en el filme.

Reacciones, expectativas y el camino a noviembre

La revelación sobre la inteligencia artificial ha marcado un punto de quiebre en la conversación pública sobre el filme. Mientras los seguidores originales celebran el avance tecnológico, algunos críticos se preguntan cómo esta herramienta puede transformar la experiencia visual y narrativa de una saga que, entre 2006 y 2008, marcó a toda una generación de televidentes peruanos.

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El tráiler oficial, lanzado a fines de 2025, ya había generado expectativa al mostrar a los personajes principales saliendo de prisión y reactivando su pacto de justicia callejera. Sin embargo, la noticia sobre el uso de IA y el agradecimiento masivo del equipo tras el rodaje han elevado aún más el entusiasmo en redes sociales y medios especializados.

La producción de La Gran Sangre busca posicionar a la industria peruana a la altura de las tendencias globales, apostando por herramientas que hasta ahora se asociaban principalmente al cine de Hollywood. El propio Aldo Miyashiro ha enfatizado la importancia de mantener la esencia de la saga y, al mismo tiempo, abrir nuevas rutas creativas. “Estamos contentos de cómo se ha dado todo el proceso de grabación”, sostuvo Miyashiro.

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El estreno en cines del 12 de noviembre de 2026 se perfila como una de las citas más relevantes para el cine nacional ese año. Los próximos meses estarán marcados por la posproducción digital y una campaña de promoción que promete mantener la expectativa del público hasta el día del lanzamiento.