Alcalde de Lima critica a José Balcázar por su inacción ante aumento del crimen: “Que se ponga los pantalones”

Renzo Reggiardo pidió al Gobierno de José Balcázar tomar medidas urgentes frente al avance de la delincuencia durante una visita a las familias afectadas por el incendio ocurrido en Manzanilla, en el Cercado de Lima, tragedia que dejó diez fallecidos y que es investigada como un presunto atentado vinculado a la extorsión.
En declaraciones a RPP, el alcalde de Lima expresó su indignación por el incremento de la violencia criminal y cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente a estos hechos. “Lo primero que tengo que decir es que se pongan los pantalones el Ejecutivo. Lamentablemente no se los pone hace mucho tiempo”, afirmó al referirse a la necesidad de adoptar acciones concretas para enfrentar la inseguridad.
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Reggiardo sostuvo que la situación ya no puede seguir siendo tratada con medidas parciales y señaló que los recientes casos de violencia reflejan un problema que afecta a todo el país. Asimismo, indicó que el Gobierno central debe asumir un liderazgo más firme para enfrentar delitos como la extorsión, que, según dijo, continúa cobrando víctimas.
Gestión Balcázar, en el banquillo
El alcalde de Lima no ahorró críticas. Ante la pregunta de RPP sobre lo que hizo la administración de Balcázar frente a la inseguridad, la respuesta fue directa: “Absolutamente nada, lo están viendo”. El alcalde señaló que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), del que forma parte como burgomaestre capitalino, se ha convertido en lo que él mismo llamó “un té de tías”, en alusión a la falta de decisiones efectivas del organismo.
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Para Reggiardo, la raíz del problema va más allá de la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP). “El gobierno central tiene que ponerse los pantalones y abrocharse el cinturón y tomar decisiones que puedan ser incómodas, pero que son necesarias”.
El incendio de Manzanilla se suma a una cadena de hechos violentos que, según Renzo Reggiardo, se replica en todo el territorio peruano. “Estamos enfrascados en estupideces que ya no pueden seguir esperando más tiempo los pobladores”, sostuvo ante el citado medio.
Insiste en la Policía Municipal
El alcalde aprovechó la ocasión para reiterar una de sus principales propuestas en materia de seguridad ciudadana: la creación de una Policía o Guardia Municipal que complemente el trabajo de la Policía Nacional.
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Según explicó a RPP, esta fuerza permitiría incorporar alrededor de 6.000 efectivos destinados a labores como el control del tránsito, la fiscalización de delitos menores y el apoyo en la lucha contra la extorsión. A su juicio, ello permitiría liberar a agentes de la Policía Nacional para que se concentren en combatir el crimen organizado.
Exhorta a Keiko Fujimori a priorizar seguridad
El burgomaestre también dirigió un mensaje a la presidenta electa, Keiko Fujimori, a quien pidió implementar medidas inmediatas desde el inicio de su gestión para fortalecer la seguridad ciudadana.
En esa misma línea planteó que el nuevo Gobierno adopte medidas urgentes para enfrentar la inseguridad ciudadana desde el inicio de su gestión, mediante acciones que permitan fortalecer la respuesta del Estado y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir el crimen.
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Finalmente, Reggiardo aseguró que el Gobierno de José Balcázar “no hizo absolutamente nada” frente a la inseguridad y planteó la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana que articule a la Policía, el Ministerio Público, el sistema penitenciario y otras instituciones. Afirmó que la lucha contra el crimen requiere una respuesta integral del Estado.
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