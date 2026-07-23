¿Perú puso en riesgo su clasificación al Campeonato Sudamericano de Vóley 2026? Así se reparten los cupos para el torneo

La selección peruana busca clasificar al Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FPV

La derrota ante Chile en el debut de la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026 encendió las alarmas en el entorno de la selección peruana. La caída en sets corridos complicó las aspiraciones de la ‘bicolor’ en el certamen continental, pero también generó dudas sobre sus opciones de clasificar al Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, uno de los principales objetivos del equipo dirigido por Antonio Rizola.

Sin embargo, el camino hacia el torneo sudamericano no depende únicamente de alcanzar las semifinales de la competencia que se disputa estos días en Lima. El sistema de clasificación contempla un escenario más amplio, por lo que Perú todavía cuenta con posibilidades altas de asegurar su presencia en la máxima cita continental.

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El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, que se disputará en Brasil durante el mes de septiembre y será clave en la búsqueda del objetivo mundialista, contará con la participación de seis selecciones en total. Los equipos que formarán parte del mencionado certamen se definirán de acuerdo con la ubicación final en la Copa Sudamericana.

¿Cómo se repartirán los cupos al Sudamericano?

Los primeros lugares del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 ya tienen dueño. Brasil contará con una plaza asegurada al ser el país anfitrión del torneo, mientras que Argentina obtuvo su boleto tras consagrarse campeona de la Copa América del año pasado, competencia que actualmente lleva el nombre de Copa Sudamericana de Vóley.

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Los cuatro cupos restantes se definirán a partir de la ubicación final de las selecciones en la Copa Sudamericana 2026, dejando fuera de ese conteo a brasileñas y argentinas.

El entrenador Antonio Rizola conversa con VOLEY sobre los nervios y la emoción previa a una competencia importante. Revela que el objetivo principal no es ser campeón, sino asegurar la clasificación entre los cuatro primeros. SPORTS

De esta manera, Perú no está obligado exclusivamente a alcanzar las semifinales para acceder al torneo continental. La ‘bicolor’ deberá finalizar entre los mejores equipos de la competencia para asegurar uno de los boletos disponibles; aunque, si logra superar la fase de grupos y avanzar a la siguiente ronda, obtendrá su clasificación de manera segura y anticipada.

El panorama de Perú tras la derrota ante Chile

El tropiezo frente a Chile dejó a la selección peruana con poco margen de error en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero no acabó con sus opciones de asegurar un lugar en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

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La ‘bicolor’ todavía tiene por delante sus duelos ante Brasil y Bolivia, donde buscará sumar resultados positivos para escalar posiciones en la tabla general. Además, el desempeño de sus rivales directos será clave en la definición de los equipos que obtendrán los boletos restantes al torneo continental.

Así, aunque avanzar a las semifinales sigue siendo la meta principal de Perú en la competencia, el objetivo de llegar al Sudamericano mantiene un escenario más favorable: ubicarse entre las mejores selecciones del certamen.

La alegría de la selección chilena contrasta con la desolación del equipo peruano tras caer 3-0 en la Copa Sudamericana. El video muestra la jugada final, la celebración de las ganadoras y la reacción del equipo local ante la inesperada derrota. | Latina

Un torneo clave para el futuro de la selección peruana

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 representa uno de los grandes objetivos de la temporada para la selección peruana por la trascendencia de los cupos que estarán en disputa.

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El torneo entregará una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, además de tres boletos para el Mundial absoluto de vóley femenino, una competencia a la que Perú no logra regresar desde la edición de 2010.

Por ello, más allá de lo que ocurra en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el principal desafío de la ‘bicolor’ será asegurar su presencia en Brasil y llegar al máximo torneo continental con la posibilidad de pelear por objetivos que marcarían un nuevo impulso para el voleibol nacional.