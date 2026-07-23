Mario Hart y lo que opina del futuro sentimental de Korina Rivadeneira tras su ruptura: “Con lo guapa que es, seguro tendrá pretendientes”

Mario Hart confirmó el fin de su relación con Korina Rivadeneira tras meses de rumores y especulaciones. El excompetidor de realitys y piloto de autos peruano eligió el programa de ‘Sin más que decir’ para revelar el hecho, pero brindó mayores detalles en ‘Amor y Fuego’, donde resaltó que ambos han priorizado la estabilidad de sus hijos y mantienen una dinámica familiar saludable, pese a la ruptura.
Según relató el propio Hart ante las cámaras del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la decisión de separar sus caminos se tomó en enero, aunque la noticia se mantuvo en reserva hasta ahora.
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Para Hart, la discreción fue parte del proceso: “Simplemente creo que fue parte de nuestro proceso. Fue una decisión de los dos mantenerlo de esa manera y ya”, expresó en la entrevista difundida por Amor y Fuego. El piloto enfatizó que nunca intentaron ocultar la situación, sino que ambos acordaron manejar el asunto en privado hasta sentirse preparados para compartirlo públicamente.
Al ser consultado sobre los motivos de la separación, Hart fue enfático: "Los motivos de la decisión sí son temas muy personales que no los voy a tocar nunca en cámara, como lo he dicho, lo importante aquí es que tenemos una muy buena relación y eso es lo más importante hoy en día por nuestros hijos, que mantengamos una buena relación y espero que sea así siempre".
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Una separación sin conflictos y con acuerdos claros por los hijos
En sus declaraciones, Mario Hart recalcó que la prioridad ha sido la armonía familiar para sus hijos. "Hemos puesto a nuestros hijos por encima de todo, primero que nada, y como lo he dicho, eso se va a seguir repitiendo. Sigo juntándome con Korina, seguimos compartiendo en familia, salimos por ahí juntos, los fines de semana compartimos con nuestros hijos juntos y eso espero que no cambie, y que esta relación bonita que tenemos se mantenga para siempre", sostuvo el automovilista.
El propio Hart descartó cualquier tipo de conflicto o presencia de terceros en la separación: “No han habido terceros, terceras, no han habido temas externos, entonces eso ayuda a que la relación pueda ser buena a pesar de no estar juntos”, aseveró en el programa de entretenimiento. De acuerdo con el seguimiento realizado por Amor y Fuego, tanto Hart como Rivadeneira han optado por no exponer detalles íntimos y prefieren que la información relevante se difunda a través de sus redes sociales si así lo consideran necesario.
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El programa también mostró imágenes recientes de ambos compartiendo actividades familiares, lo que generó diversas interpretaciones entre la audiencia. Mientras algunos seguidores especulaban sobre una posible reconciliación, otros valoraron la madurez con la que ambos han enfrentado la ruptura.
El origen de los rumores y la cronología de la ruptura
Los rumores sobre la separación de Mario Hart y Korina Rivadeneira comenzaron varios meses antes del anuncio oficial. Según el reportaje de Amor y Fuego, el piloto había evitado responder de forma directa en entrevistas previas, argumentando que eran asuntos privados y que ambos decidirían cuándo comunicar cualquier cambio en su situación sentimental.
En una conversación anterior con el mismo programa, Hart señaló: “Son temas privados que creo que tenemos todo el derecho de mantener en privado y, como le digo, si es que en algún momento se da que tengamos que comunicar o anunciar algo, nos encargaremos nosotros también como dos personas responsables de hacerlo“.
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Por su parte, Korina Rivadeneira respondió de forma similar cuando fue consultada por la prensa sobre el tema: “Mario y yo hemos decidido no hablar de nuestra vida privada”. Según el recuento de Amor y Fuego, las especulaciones aumentaron tras el alejamiento público de la pareja y la ausencia de declaraciones sobre su vida en común.
La emisión del programa detalló que la decisión de separarse se habría tomado en enero, aunque Rodrigo González sugirió que el distanciamiento podría haberse iniciado meses antes, durante el segundo semestre del año pasado. La pareja, que compartió nueve años de relación, se casó y formó una familia, convirtiéndose en una de las duplas más populares del entretenimiento peruano. La noticia del fin de su matrimonio generó diversas reacciones entre sus seguidores y en el ámbito de la farándula local.
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Reacciones y el futuro sentimental de Korina Rivadeneira
La atención mediática también se centró en el futuro de Korina Rivadeneira, luego de las palabras de su expareja. Consultado sobre la posibilidad de que ambos rehagan sus vidas, Mario Hart elogió a la modelo venezolana y reconoció que podría recibir propuestas amorosas en cualquier momento.
“Evidentemente, Korina, además con todas las cualidades y con lo guapa que es, seguro va a tener pretendientes. Es una chica joven que tiene toda una vida por delante aún y está claro que son cosas que se van a poder presentar”, declaró el piloto en diálogo con el programa de Willax TV.
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Tras la revelación, la modelo compartió en sus redes sociales imágenes de un viaje a Colombia, aunque hasta el momento no ha realizado comentarios públicos sobre el fin de su relación. Los conductores de Amor y Fuego analizaron las declaraciones de Hart y destacaron la actitud madura de ambos. “Nueve años de relación no son pocos”, comentó Rodrigo González, mientras que Gigi Mitre resaltó que la prioridad parece ser la familia y la estabilidad de los hijos.
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