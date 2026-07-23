Perú

Preocupación en EsSalud: Más de 9.300 casos de diabetes y 14.000 de hipertensión registrados solo en el primer trimestre del 2026

La detección temprana y la prevención se convierten en el eje de una campaña nacional que busca frenar el avance de enfermedades no transmisibles en Perú

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Día Mundial del Corazón – corazón – Perú – salud – noticias – 28 septiembre
Hipertensión, colesterol elevado, obesidad y sedentarismo son factores que incrementan los riesgos de infarto y derrame cerebral. La jornada mundial recuerda que gran parte de estos males son evitables. (Freepik)

El Seguro Social de Salud (EsSalud) encendió las alertas sanitarias al reportar que en el primer trimestre de 2026 se identificaron más de 9.300 nuevos casos de diabetes y cerca de 14.000 diagnósticos de hipertensión arterial entre sus asegurados.

Estas cifras se anunciaron en el marco de la “Semana de Oro de las ENT”, una movilización nacional que busca detener el avance de las enfermedades no transmisibles (ENT), responsables del 58,5 % de la carga de enfermedad en el país.

Durante la jornada, que se desarrolla del 20 al 24 de julio, los establecimientos de EsSalud en todo el país se han transformado en centros de promoción de la salud, donde se ofrecen tamizajes, consejería y actividades educativas.

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El presidente ejecutivo de la institución, doctor Jaime Moreno, subrayó la importancia de la detección y la educación.

“Es importante la prevención porque evita que las personas tengan enfermedades que se pueden complicar o desarrollar. Estamos educando a la población asegurada y en general, y evitando que tengan enfermedades con complicaciones irreversibles”, indicó.

Esta cruzada sanitaria incluye actividades en plazas públicas, hospitales y Centros del Adulto Mayor (CAM). El doctor Mario Izquierdo, subgerente de Atención de Prioridades Sanitarias, detalló que el lema con el cual trabajan este años es ‘Más prevención, más vida’.

“Nuestra institución busca acercar los servicios de salud a la población, a lo largo de las 30 redes a nivel nacional, con la finalidad de fortalecer prácticas preventivas como la alimentación saludable, la actividad física, y la reducción del consumo de sal, grasas saturadas y exceso de azúcares”, manifestó.

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Se estima que uno de cada cuatro adultos en el país presenta un alto riesgo de desarrollar diabetes.
Se estima que uno de cada cuatro adultos en el país presenta un alto riesgo de desarrollar diabetes.

Cifras, factores de riesgo y acciones para la salud pública

Según los registros de EsSalud, solo entre enero y marzo de 2026 se reportaron 9.332 nuevos casos de Diabetes Mellitus, de los cuales el 54 % corresponde a mujeres. En ese mismo periodo, se detectaron 13.862 casos nuevos de hipertensión arterial, afectando principalmente a personas de 65 a 69 años.

Los especialistas advierten que ambas enfermedades, junto con el sobrepeso y la obesidad, afectan a cuatro de cada diez peruanos mayores de 15 años. En adultos mayores, la incidencia supera el 63 %.

El impacto de las enfermedades no transmisibles se extiende a todos los grupos etarios, lo que ha llevado a EsSalud a reforzar campañas de educación y prevención.

Durante la “Preventón” en el Hospital Edgardo Rebagliati de Lima, la población pudo acceder a controles de glucosa, presión arterial, consejería y actividades recreativas, buscando dar herramientas concretas para el autocuidado.

Según datos proporcionados por la Subgerencia de Normas de Atención de Prioridades Sanitarias, el 40,6 % de la población nacional presenta obesidad, hipertensión o diabetes.

Los factores de riesgo modificables, como la alimentación inadecuada, el sedentarismo, el exceso de peso y el consumo de tabaco o alcohol, se encuentran en el centro de la estrategia preventiva. Los especialistas recomiendan realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada y consumir frutas y verduras diariamente para reducir el riesgo de desarrollar estas patologías.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, también destacó la mejora en el abastecimiento de medicamentos e insumos críticos, asegurando que “todos los medicamentos vitales están asegurados en el país” y que se ha reducido el desabastecimiento de productos farmacéuticos de 55 % a 13,2 % en un mes.

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