Ricardo Bonilla, Timoteo, minimiza polémica con María Pía Copello y agradece apoyo del público: “Nadie me hará odiarte”

Timoteo minimiza polémica con María Pía Copello y agradece el apoyo del público en TikTok

Timoteo reaccionó a los comentarios de María Pía Copello sin entrar en una confrontación pública. Luego de las declaraciones de la exanimadora infantil sobre su mala relación con el popular personaje del dragón, el “dragoncito” apareció en un video de TikTok y optó por agradecer los mensajes de respaldo que recibió en redes sociales.

“Gracias a todos por sus lindos comentarios”, escribió Timoteo, en una respuesta que fue leída como un intento de bajar el tono a la polémica y enfocarse en el apoyo del público.

La reacción llegó después de que Copello, sentada frente a Magaly Medina, revelara por primera vez que su convivencia laboral con Timoteo no fue cercana y que, pese al éxito televisivo, atravesaron conflictos internos durante años. En ese testimonio, la conductora sostuvo que decidió callar por una combinación de motivos: no romper la ilusión de los niños y, según dijo, por necesidad económica.

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Timoteo minimiza polémica con María Pía Copello y agradece el apoyo del público en TikTok.

Lo que dijo María Pía Copello: “Necesitaba la plata”

En la entrevista, María Pía Copello explicó que no quiso exponer públicamente lo que ocurría fuera de cámaras mientras el programa estaba al aire. Según señaló, preservar “la magia” para el público infantil fue determinante en su decisión de guardar silencio.

“Definitivamente, cuando yo terminé de trabajar con él, pasaron muchas cosas, pero yo nunca quise romper esa magia”.

La exanimadora infantil sostuvo que continuó en el proyecto por su amor al trabajo, pero también por un factor personal que, en sus palabras, fue clave: la necesidad de ingresos en un momento familiar difícil.

“Seguí haciendo muchas cosas. Creo que porque yo amaba mi trabajo y dos, porque necesitaba la plata”.

Y lo reiteró con énfasis: “Porque necesitaba la plata, Magaly, necesitaba la plata. Ya mi papá fallece, Ana Karina estaba embarazada y yo era el único sustento de mi casa, porque mi papá muere de cáncer al pulmón y no deja nada arreglado”.

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María Pía Copello es entrevistada y aborda su relación profesional pasada con Timoteo. Explica las razones económicas que la llevaron a trabajar y describe un ambiente laboral tenso. La entrevistada también menciona haber iniciado procesos legales en respuesta a ataques públicos y una campaña en su contra, señalando que gestionará estos asuntos con sus abogados.

El origen del conflicto, según Copello: negociaciones y desacuerdos económicos

Copello ubicó el inicio de los problemas en un cambio dentro del proyecto: cuando Timoteo, según su relato, asumió la administración de los espectáculos y el circo, y pasó a ser empresario y talento al mismo tiempo. Esa situación, afirmó, complicó la dinámica de negociación.

“Entonces, se vuelve Timoteo empresario y a la vez talento. Entonces, él tenía que negociar conmigo. Entonces, era muy difícil”.

En esa misma línea, dijo que sentía que su trabajo no era valorado y que le afectaron las formas en las que se manejaban esos desacuerdos.

“Yo sentía que en realidad no valoraban mi trabajo y cuando iba a conversar con él era como, bueno, lo que hay... las formas, ¿no? Entonces yo... a mí no hay nada peor que me traten mal”.

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María Pía Copello dialoga en televisión sobre su relación laboral pasada con Timoteo, evocando una imagen antigua del programa infantil.

“No nos dirigíamos la palabra”: tensión en los últimos años del programa

Uno de los pasajes más fuertes de la entrevista fue cuando Copello aseguró que la relación laboral se deterioró al punto de que dejaron de hablarse, incluso mientras seguían trabajando en el mismo espacio.

“Yo en ese momento con Timoteo no nos dirigíamos la palabra. O sea, imagínate”.

También describió un clima interno que, según dijo, no solo los involucraba a ellos, sino al equipo de producción que vivía ese ambiente de tensión.

“El ambiente de trabajo era feo... los productores no me van a dejar mentir porque lo han vivido con nosotros... se respiraba realmente una tensión adentro”.

Copello añadió que las diferencias llegaron a dividir al elenco, con bandos en torno a cada figura. Aun así, aseguró que el público infantil no percibía el conflicto porque, cuando el personaje “cobraba vida”, ella se concentraba en la dinámica del programa.

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“Cuando ya este Timoteo cobraba vida, literalmente yo me olvidaba a quién estaba adentro”.

María Pía Copello confesó el verdadero motivo de su enemistad con Ricardo Bonilla, ‘Timoteo’.

“Ahora somos amigos, ¿no?”: Copello descarta fingir cercanía

En el cierre de su testimonio, María Pía Copello explicó que esa etapa quedó atrás, pero que no busca proyectar una imagen de amistad con su excompañero. Dijo que percibe un cambio en la estrategia, aunque ella no tiene ganas de actuar como si todo hubiese sido cercano.

“Ahora ya su estrategia cambió, ahora somos amigos, ¿no? Pero yo... no me provoca... han sido muchos años de ataques y ya me cansé”.

También mencionó que tiene un asunto pendiente con Karina Rivera, y remarcó que no pretende “hacer un circo” con el tema.

“Frente a cámaras no me voy a defender... no voy a hacer un circo de esto. Lo voy a simplemente manejar ahí y listo. Yo tuve bastante circo ya”.

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“La estrella siempre fue Timoteo”: el respaldo del público en redes

Tras la entrevista, una parte de la conversación se trasladó en TikTok, donde usuarios y extelevidentes reaccionaron defendiendo al personaje y cuestionando que el testimonio afectara su recuerdo de la televisión infantil.

Entre los mensajes que circularon se leyeron frases como: “No Pía, no harás que odie a Timoteo. Él nunca nos negó una foto, un abrazo, un saludo y un autógrafo a los niños de entonces”.

Otros comentarios fueron en la misma línea de respaldo, apelando a recuerdos de infancia y a la cercanía del personaje con el público: “Nadie me hará odiarte Timoteo” y “La estrella siempre fue Timoteo”.

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También aparecieron mensajes que cuestionaron el trasfondo económico del conflicto y defendieron el derecho del personaje a seguir trabajando: “Entonces porque Timoteo no es rico y años atrás paraba pidiendo que lo dejen trabajar con el personaje ...te quiero Timoteo!”.

En ese mismo tono, hubo quienes sumaron frases de fidelidad desde el humor y el consumo asociado a la figura: “Igual vamos a comprar las timotejas”.

Otro usuario apuntó directamente al lugar que, según su percepción, ocupaba María Pía Copello en esa etapa: “¿Querías ganar igual que Timoteo? si sabes quién era la estrella verdad? sabes que la gente iba a ver a Timoteo y se olvida que ella era el reemplazo de Karina entonces esos comentarios están totalmente fuera de lugar”.

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Timoteo minimiza polémica con María Pía Copello y agradece el apoyo del público en TikTok

La respuesta de Timoteo: agradecimiento y un gesto para bajar el tono

Tras esas reacciones, Timoteo optó por no responder punto por punto. En cambio, reaccionó a un video de TikTok y agradeció los mensajes positivos de los usuarios que lo respaldaban.

“Gracias a todos por sus lindos comentarios”.

El mensaje fue interpretado como una forma de minimizar la confrontación pública, enfocándose en el apoyo recibido y evitando entrar en una réplica directa.

Por ahora, el tema quedó instalado como una nueva controversia alrededor de una dupla que marcó una etapa de la televisión infantil en Perú, con una diferencia entre lo que se veía en pantalla y lo que —según Copello— ocurría detrás de cámaras.

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“Gracias a todos por sus lindos comentarios”, escribió el personaje del dragón en redes sociales.