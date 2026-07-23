‘La Tribu’, exitosa obra de teatro con Carlos Carlín, estrena tráiler y confirma su llegada a los cines

La película peruana, con Carlos Carlín y Alejandra Guerra, explora los secretos y enredos de una familia imperfecta y prepara su debut en salas el 8 de octubre. BF Distribution

La adaptación cinematográfica de ‘La Tribu’, una de las obras teatrales más exitosas y comentadas de los últimos años en el Perú, inicia su recorrido hacia la pantalla grande con el lanzamiento de su tráiler oficial y la confirmación de su estreno nacional para el 8 de octubre. La película, dirigida por Bruno Ascenzo y escrita por Italo Cordano, reúne al elenco original que conquistó al público en el teatro, llevando la historia de una familia a un nuevo formato que promete risas y emociones.

‘La Tribu’ se presenta como una comedia familiar que explora los vínculos, conflictos y secretos que se esconden en el entorno doméstico. El filme adapta la exitosa obra de Italo Cordano, quien estuvo a cargo del guion tanto en su versión teatral como en la cinematográfica. La dirección recae en Bruno Ascenzo, conocido por su trabajo en el cine peruano, quien logra trasladar el espíritu de la obra al lenguaje visual sin perder la cercanía y el humor que la convirtieron en un fenómeno en las tablas.

PUBLICIDAD

Uno de los principales atractivos de esta producción es el regreso de los actores que dieron vida a los personajes en el escenario. Carlos Carlín, Alejandra Guerra, Nicolás Galindo, Jely Reátegui, Diego Pérez, Óscar Meza, Alejandro Villagómez y Luciana Arispe interpretan nuevamente a la familia protagonista, asegurando la continuidad en el tono y la química que cautivó al público. Al elenco se suma el actor italiano Pietro Sarubbi, conocido internacionalmente por su papel de Barrabás en “La Pasión de Cristo” de Mel Gibson, quien encarna a Davide, aportando una dimensión internacional al reparto.

El elenco original de “La Tribu” se reúne en la adaptación cinematográfica que explora los enredos familiares con humor y honestidad.

Mantiene su esencia

Bruno Ascenzo explicó que la película mantiene la esencia del texto original, pero adopta un lenguaje cinematográfico que amplía el universo de la historia y permite nuevas posibilidades narrativas. “Hemos hecho esta película con el mismo corazón que en el teatro, con las ganas de cuestionar lo que sabemos o creemos saber, lo que hemos aprendido y debemos desaprender, desde lo más íntimo que existe: la familia”, afirmó el director.

PUBLICIDAD

Bruno Ascenzo dirige la versión para cine de la exitosa obra de Italo Cordano, manteniendo la esencia y la complicidad del teatro.

El tráiler oficial, ya disponible en plataformas digitales, ofrece un primer vistazo a la dinámica de la familia protagonista. La historia se desencadena cuando Silvano (interpretado por Carlos Carlín) busca celebrar el cumpleaños de su esposa, pero la llegada de sus tres hijos y sus respectivas parejas transforma una sencilla reunión en un campo de batalla emocional. Viejos resentimientos, secretos guardados y situaciones absurdas emergen en un fin de semana que pone a prueba los lazos familiares y revela el carácter de cada integrante.

El guion de Italo Cordano sostiene el equilibrio entre el humor y la reflexión, invitando al espectador a verse reflejado en los conflictos y enredos de la familia. “La Tribu invita a conversar sobre temas que muchas veces pueden ser incómodos y difíciles de tratar, pero con risas y alguna que otra lágrima de por medio”, señala Ascenzo. El director enfatiza que el objetivo de la película es provocar tanto la carcajada como la empatía, al abordar los retos de la convivencia y el entendimiento en el núcleo familiar.

PUBLICIDAD

El tráiler oficial de “La Tribu” invita a los espectadores a reconocerse en los conflictos y afectos de una familia imperfecta.

La producción de ‘La Tribu’ está a cargo de Enid ‘Pinky’ Campos, quien debuta en el cine comercial liderando este proyecto, con la coproducción de Los Productores y la participación de Phillip Chu Joy y LABO. La distribución estará en manos de BF Distribution, lo que asegura la llegada de la película a todas las salas del país.

Con el elenco original

El elenco, encabezado por Carlos Carlín como Silvano y Alejandra Guerra como Tere, se completa con Nicolás Galindo (Ettore), Jely Reátegui (Belén), Óscar Meza (Diego), Diego Pérez (Filippo), Luciana Arispe (Giulia), Alejandro Villagómez (Guille) y Pietro Sarubbi (Davide). La participación del elenco original resulta clave para trasladar la autenticidad y el tono que caracterizaron a la obra teatral.

PUBLICIDAD

La sinopsis oficial anticipa una celebración que se convierte en un fin de semana caótico y revelador: Silvano solo quiere festejar el cumpleaños de su esposa, pero la convivencia familiar desata una serie de enredos, reproches y descubrimientos. La película propone una mirada humorística y honesta sobre la imperfección de los vínculos, recordando que ninguna familia es perfecta, pero sigue siendo familia.

La película suma al actor italiano Pietro Sarubbi, conocido por “La Pasión de Cristo”, al elenco de figuras peruanas.

En palabras de Bruno Ascenzo, “La película nos invita a mirar desde fuera una dinámica que bien o mal podría ser la nuestra, e intenta poner la lupa en la difícil tarea que aún tenemos pendiente: aprender a comunicarnos sin destruirnos, respetándonos todos por igual, ponderando las opiniones y la libertad de pensamiento del resto con empatía y sin agresiones”.

PUBLICIDAD

El estreno de 'La Tribu’ está programado para el 8 de octubre, marcando uno de los lanzamientos peruanos más esperados del año.

Carlos Carlín y Alejandra Guerra encarnan a un matrimonio cuya celebración familiar desata secretos y situaciones inesperadas.