Renzo Reggiardo tilda de “insolencia” un posible indulto a Pedro Castillo en plena crisis de inseguridad: “Sería una vergüenza”

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, interviene en el debate sobre el posible indulto al expresidente Pedro Castillo, con la figura del presidente del Consejo de Ministros, José María Balcázar, incluida en la composición. (Infobae Perú)

La posibilidad de que el expresidente Pedro Castillo reciba un indulto en los últimos días del gobierno de José Balcázar generó nuevas críticas desde la Municipalidad de Lima. El alcalde Renzo Reggiardo cuestionó que esa eventual medida cobre fuerza mientras el país enfrenta una crisis de inseguridad ciudadana y advirtió que el Ejecutivo debería concentrar sus esfuerzos en atender los problemas que afectan a la población.

En declaraciones difundidas por RPP, el burgomaestre sostuvo que impulsar un debate sobre una gracia presidencial en plena transición gubernamental envía un mensaje equivocado. A su juicio, la prioridad del Estado debe estar en enfrentar el avance de la delincuencia y responder a las demandas más urgentes de los ciudadanos.

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Reggiardo afirmó que otorgar un indulto al exmandatario en este escenario sería una decisión “gravísima” y aseguró que la medida dañaría la imagen del país. Asimismo, calificó como una “insolencia” que el tema sea planteado cuando restan pocos días para el cambio de mando.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 8 de mayo, en la que se captó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una entrevista con EFE, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

“Sería una vergüenza”

El pronunciamiento del alcalde se produjo durante una visita al jirón Pisagua, en el Cercado de Lima, donde llegó para brindar apoyo a las familias afectadas por el incendio ocurrido la madrugada del 22 de julio. El siniestro dejó diez fallecidos, entre ellos cinco menores de edad pertenecientes a una misma familia.

En ese contexto, Reggiardo insistió en que la gestión saliente debería concentrarse en resolver los problemas de seguridad que afectan al país antes que promover iniciativas que podrían generar una nueva controversia política.

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“Me parece una verdadera insolencia pretender poner un tema de indulto en estos días de cambio de mando (...). Sería gravísimo que tengamos una situación de esa naturaleza cuando hay que atender situaciones críticas que nos están desbordando como la de la inseguridad ciudadana (...). Si lo hace, sería una vergüenza”, declaró a RPP.

Pedro Castillo junto a una imagen con un arma de fuego, dinero y un documento de préstamo, ilustran el debate sobre la seguridad ciudadana en Perú y un posible indulto. (Infobae Perú)

Rechazan gracia presidencial a Pedro Castillo

La Comisión de Gracias Presidenciales rechazó este jueves una nueva solicitud de indulto para el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien purga una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. El pedido, impulsado por el congresista Elías Varas y remitido por la Subsecretaría General del Despacho Presidencial mediante un oficio del 14 de julio, fue descartado por el órgano dependiente del Ministerio de Justicia al concluir que “no cumple con los requisitos exigidos”, por lo que el expediente no será evaluado.

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La comisión determinó que la solicitud carecía de los elementos formales mínimos que exige el procedimiento: una solicitud firmada por el peticionario y una declaración jurada sobre la gratuidad del trámite. A ello se sumó la ausencia de documentación adicional requerida para casos de gracias humanitarias correspondientes a la población penitenciaria, y la falta de precisión sobre la modalidad de gracia presidencial solicitada. Sin ninguno de esos requisitos satisfechos, el expediente quedó bloqueado antes de llegar a una evaluación de fondo.

Pedro Castillo (Foto: Andina)

La decisión se produce un día después de que la Corte Suprema confirmara la ampliación de la prisión preventiva por 12 meses contra Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo junto a otros exmandatarios. La resolución de la comisión es la más reciente de al menos seis solicitudes de indulto rechazadas desde que el presidente de transición, José María Balcázar, expresó su disposición a indultar al exgobernante tras asumir el cargo en febrero pasado. Con la presidenta electa Keiko Fujimori a menos de una semana de tomar posesión, la posibilidad de que el gobierno saliente otorgue una gracia presidencial sigue abierta.

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