Feriado largo: este viernes inicia la restricción para camiones de más de 3.5 toneladas en la Carretera Central por Fiestas Patrias

Sutran restringirá el tránsito de camiones de más de 3.5 toneladas en la Carretera Central durante el feriado largo por Fiestas Patrias. Composición: Infobae

La Carretera Central volverá a concentrar un importante flujo de vehículos por el desplazamiento de miles de personas durante el feriado largo por Fiestas Patrias. Ante ese escenario, las autoridades pusieron en marcha medidas especiales para reducir la congestión en uno de los corredores viales con mayor tránsito del país.

El incremento de viajes entre Lima y la zona central suele generar demoras en distintos puntos de la ruta, especialmente durante las fechas festivas. Por ese motivo, las entidades responsables del transporte adoptan disposiciones temporales orientadas a facilitar la circulación de vehículos particulares y de transporte de pasajeros.

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En ese contexto, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó la aplicación de una restricción para determinadas unidades de carga en un tramo específico de la Carretera Central. La medida forma parte de las acciones previstas para el desplazamiento de viajeros durante el fin de semana largo.

Además de las restricciones al tránsito de camiones, la entidad mantiene un operativo nacional de fiscalización con presencia de inspectores en carreteras y terminales terrestres. El objetivo consiste en reforzar la seguridad vial y supervisar el cumplimiento de las normas de transporte durante las celebraciones.

Restricción para vehículos de carga desde este viernes

La Sutran informó que desde las 20:00 horas del viernes 24 de julio entrará en vigencia la restricción para los vehículos de carga con peso superior a 3.5 toneladas entre el kilómetro 19, en Ñaña, Lima, y el kilómetro 145, correspondiente al centro poblado de Pucará, en la región Junín.

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Según la entidad, esta disposición busca facilitar el tránsito de las personas que utilizarán la Carretera Central durante el feriado largo y disminuir la congestión en uno de los principales accesos desde Lima hacia el centro del país.

La restricción permanecerá vigente en tres periodos. El primero comprenderá desde las 20:00 horas del viernes 24 de julio hasta las 08:00 horas del sábado 25. El segundo irá desde las 20:00 horas del sábado 25 hasta las 08:00 horas del domingo 26. El último tramo se aplicará el miércoles 29 de julio entre las 12:00 y las 22:00 horas.

La Sutran precisó que los vehículos de carga que se encuentren dentro del corredor vial al inicio de la restricción dispondrán de un plazo máximo de cinco horas para salir del tramo comprendido entre Ñaña y Pucará.

La entidad indicó que, una vez fuera del área restringida, las unidades no podrán ingresar nuevamente mientras continúe la medida. También señaló que quedará prohibido el estacionamiento de estos vehículos en los márgenes de la carretera dentro del sector sujeto a restricción.

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Estas disposiciones forman parte del control temporal establecido para mantener la circulación en la vía durante las fechas con mayor movimiento de pasajeros.

La medida regirá entre el km 19 (Ñaña) y el km 145 (Pucará, Junín) en tres periodos específicos. Difusión

Vehículos excluidos de la medida

La restricción no alcanzará a los vehículos destinados a la atención de emergencias ni a los servicios esenciales. La Sutran informó que podrán circular las ambulancias, unidades policiales, compañías de bomberos y grúas.

Tampoco estarán comprendidas las unidades que transporten ayuda humanitaria, medicamentos, donaciones, materiales destinados a la atención de emergencias o maquinaria y equipos utilizados para la liberación y rehabilitación de vías de comunicación terrestre.

Con estas excepciones, la autoridad busca asegurar la continuidad de los servicios vinculados a la atención de emergencias y a la respuesta frente a cualquier incidente que pueda presentarse durante el feriado.

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Operativo nacional por Fiestas Patrias

De forma paralela, la Sutran mantiene activo el plan operativo Viaje Seguro: Fiestas Patrias 2026, previsto hasta el 3 de agosto. Según la entidad, el despliegue contempla la participación de 950 inspectores en 2.700 operativos de fiscalización distribuidos en carreteras y terminales terrestres del país.

Las acciones incluyen controles para reducir los riesgos de accidentes y detectar servicios de transporte informal durante los días con mayor demanda de viajes.

Como parte de las recomendaciones, la Sutran solicitó a los conductores de vehículos de carga organizar sus desplazamientos de acuerdo con los horarios establecidos para la restricción. Asimismo, recordó que los viajeros pueden reportar cualquier incidencia durante sus recorridos mediante el Fiscafono 999 382 606, servicio disponible durante las 24 horas.

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