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Lanús abrió el marcador contra Cienciano en partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026: gol de media vuelta de Franco Watson

A los 35′ minutos de la primera etapa, el contención Santiago Arias perdió el balón en el centro del campo y a partir de esa acción se gestó el contragolpe con sello definitivo

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Una gran jugada colectiva del equipo Granate culmina con un pase al punto penal, donde Franco Watson controla y define con clase para vencer al arquero rival. El gol que puso en ventaja a Lanús sobre Cienciano.

La resistencia de Cienciano duró poco más de media hora de juego. En el campo de La Fortaleza, el conjunto ‘imperial’ sufrió el primer golpe tras un error en el centro del campo, que derivó en la anotación de Franco Watson. Así, Lanús dio inicio a su defensa de la corona de la Copa Sudamericana.

Al ‘granate’ le costó más de la cuesta asentarse sobre su terreno. Con el avance de los minutos fue de menos a más hasta superar en ritmo y competencia al ‘papá’, que bajo ninguna circunstancia, así sea apremiante, renunció a su idea futbolística.

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A los 35′ minutos, Santiago Arias quiso respetar ese libreto con el balón controlado en el mediocentro, pero la presión alta ejercida por Lucas Besozzi devino en un robo de balón y posterior construcción de una jugada a ofensiva a toques cortos con Franco Watson.

El goleador de la noche, de hecho, se hizo cargo del servicio definitivo para luego acomodarse en el centro del área. Una vez que recibió la devolución de su compañero, controló con dificultad el esférico, pero se las ingenio para realizar una media vuelta, sobre la marca de rivales de Cienciano, que culminó en el 1-0.

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