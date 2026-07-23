Perú

Nuevo atentado contra el transporte público en Lima: balean bus de Nueva América en San Juan de Miraflores

La unidad de la empresa Nueva América fue interceptada en la avenida San Juan, a la altura del Paradero 13, cuando dos sujetos en motocicleta abrieron fuego y dejaron herido al conductor de la unidad

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Un ataque armado contra un bus de Nueva América dejó herido a un chofer en San Juan de Miraflores, en Lima.
Un ataque armado contra un bus de Nueva América dejó herido a un chofer en San Juan de Miraflores, en Lima. (Roger García)

Un nuevo ataque armado dejó a un chofer herido tras ser baleado en plena ruta en San Juan de Miraflores. El incidente, que tuvo lugar la noche del miércoles 22 de julio, expone la gravedad de la violencia que enfrenta el transporte público en Lima.

De acuerdo con la información recogida por RPP Noticias, los sujetos armados interceptaron un bus de la empresa Nueva América en la avenida San Juan, a la altura del Paradero 13, y dispararon en varias ocasiones contra la unidad.

El conductor, identificado como Enerth Andrés Huaynay Riqueros, de 42 años, se encontraba trabajando cuando la unidad fue interceptada por desconocidos a bordo de una motocicleta.

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Según testigos y la Policía Nacional del Perú (PNP), los agresores dispararon más de cinco veces, impactando directamente la carrocería del bus. El vehículo, que forma parte de la flota de Nueva América, quedó con al menos seis orificios de bala en su estructura.

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La Policía Nacional del Perú reportó que los atacantes dispararon más de cinco veces y dejaron al menos seis impactos de bala en el bus.

RPP Noticias informó que la víctima recibió un disparo en el lado izquierdo del tórax y fue trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, en Villa María del Triunfo, donde permanece internada bajo observación médica. Las autoridades trasladaron la unidad atacada a la comisaría del sector para realizar las diligencias correspondientes y recolectar pruebas balísticas.

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Hipótesis de extorsión

Las investigaciones preliminares apuntan a que el atentado estaría vinculado a acciones de extorsión ejercidas contra empresas de transporte público. Se señaló que el caso ha sido comunicado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores, y se ha desplegado un plan cerco para dar con los responsables.

La violencia dirigida contra la empresa Nueva América no resulta un hecho aislado: durante el último año, la compañía ha reportado varios ataques armados y episodios de amenazas a sus conductores.

En junio, pasajeros que viajaban en una unidad de la misma empresa vivieron momentos de pánico cuando un grupo de sujetos armados disparó contra el bus en el sector de Pamplona Alta, también en San Juan de Miraflores. Los atacantes se movilizaban en motocicletas y escaparon antes de poder ser interceptados. En ese caso, no se registraron personas heridas, aunque los pasajeros quedaron en estado de shock.

Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú
Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Clima de temor

La reiteración de estos ataques ha generado alarma entre los trabajadores del transporte y los gremios del sector. De acuerdo con reportes recogidos por RPP Noticias, representantes de las empresas no descartan la posibilidad de iniciar una paralización de actividades si los hechos violentos continúan. El temor a nuevas agresiones y la preocupación por la seguridad tanto de conductores como de pasajeros marcan la actualidad de las rutas que cubre Nueva América.

Varios testigos del ataque contra Huaynay Riqueros relataron que los agresores identificaron el bus antes de abrir fuego. La PNP trabaja con la hipótesis de una banda criminal dedicada a la extorsión de empresas de transporte público, dado que los ataques han ocurrido en diferentes momentos y zonas del distrito. La investigación se encuentra en curso y se espera que los peritajes permitan identificar a los responsables.tica, lo que ha obligado a las autoridades a intensificar los operativos de vigilancia.

La empresa Nueva América opera una de las flotas más grandes de Lima y ha denunciado ante las autoridades los constantes ataques sufridos en los últimos meses. La persistencia de estos hechos evidencia el nivel de riesgo al que se exponen tanto trabajadores como usuarios del sistema de transporte público.

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