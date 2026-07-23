Keiko Fujimori: últimas actividades y agenda de la presidenta electa previo su juramentación del 28 de julio

Keiko Fujimori se encuentra en la recta final antes de asumir la presidencia de Perú el próximo 28 de julio, con una agenda cargada de encuentros y gestos institucionales que anticipan el tono de su gobierno. La presidenta electa ha desplegado una intensa labor de diálogo, tanto en el plano nacional como internacional, para fortalecer alianzas y definir sus prioridades iniciales. Durante las últimas semanas, Fujimori ha destacado la necesidad de trabajar en conjunto para atender los desafíos más urgentes y reafirmar el compromiso con la seguridad y la institucionalidad del país.
El proceso de transición ha estado marcado por reuniones constantes con autoridades locales, embajadores y representantes de diversos sectores. Estas actividades han permitido a la futura mandataria consolidar una red de respaldo y establecer los primeros lineamientos de su plan de gobierno, cuyo enfoque apunta a la recuperación del orden, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la reactivación económica.
PUBLICIDAD
Reuniones con figuras clave y fortalecimiento de lazos internacionales
En el marco de su agenda previa a la toma de mando, Keiko Fujimori recibió la visita del excandidato presidencial Roberto Chiabra, con quien dialogó sobre los principales desafíos que enfrenta el país y las prioridades de la agenda nacional. Este encuentro se suma a una serie de acercamientos con líderes políticos de diferentes corrientes, en busca de consensos que permitan una gestión estable.
La presidenta electa también mantuvo una reunión con el embajador de Brasil en Perú, Clemente Baena, enfocada en fortalecer la cooperación bilateral e impulsar una agenda conjunta en áreas estratégicas. Ambas partes coincidieron en la importancia de profundizar la colaboración en materia de desarrollo, seguridad y comercio.
PUBLICIDAD
En el plano internacional, Fujimori recibió la llamada del presidente de Israel, Isaac Herzog, quien la felicitó por su elección y reafirmó la disposición de su país para mantener y fortalecer los vínculos de amistad y cooperación. La presidenta electa agradeció el gesto y expresó su interés en ampliar las oportunidades de intercambio y colaboración tecnológica.
Reconocimiento a los veteranos y respaldo a la Policía Nacional
Uno de los gestos más significativos de la presidenta electa fue el encuentro con veteranos de la lucha contra el terrorismo. Keiko Fujimori les expresó su reconocimiento por el servicio prestado a la nación y subrayó que su ejemplo debe inspirar a las nuevas generaciones de policías. Reafirmó el compromiso de su futuro gobierno con el fortalecimiento de la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y las extorsiones.
PUBLICIDAD
En palabras de Fujimori, el respaldo institucional será clave para recuperar la seguridad en las calles. Sostuvo que se requieren recursos, capacitación y una política de tolerancia cero contra la impunidad. La presidenta electa destacó que una sociedad segura es condición indispensable para el desarrollo y la paz social.
El énfasis en la seguridad se ha reflejado también en su agenda pública, a través de visitas a zonas vulnerables y reuniones con autoridades vinculadas a la prevención del delito. Estos encuentros han permitido recoger insumos para la elaboración de planes específicos destinados a combatir la criminalidad en distintas regiones del país.
PUBLICIDAD
Vínculos regionales y respaldo internacional
La agenda internacional de Keiko Fujimori incluyó una reunión con el embajador de El Salvador en Perú, Pablo Caballero Pineda, quien le transmitió las felicitaciones del presidente Nayib Bukele. Ambos reafirmaron la voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación en áreas como la seguridad y el desarrollo social.
Además, la presidenta electa mantuvo encuentros con representantes de la Asociación de Alcaldesas del Perú, quienes le expresaron su respaldo y le plantearon la importancia de promover el liderazgo femenino en la gestión pública. Fujimori reiteró su compromiso de trabajar de la mano con las autoridades locales para impulsar el desarrollo de sus comunidades.
PUBLICIDAD
En los últimos días, la presidenta electa llegó a la zona afectada por el incendio en La Victoria, donde expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y brindó apoyo a los damnificados. Reafirmó que su gobierno priorizará la recuperación de la paz, el orden y la seguridad, y que se implementarán políticas integrales para la atención de emergencias y la prevención de riesgos.
Cronograma oficial del 28 de julio: actos y primeras decisiones
El martes 28 de julio, Keiko Fujimori asumirá formalmente la presidencia de Perú. La jornada comenzará en horas de la mañana con la tradicional misa tedeum, una ceremonia religiosa que marca el inicio de las celebraciones patrias. Luego, la presidenta electa esperará la invitación oficial del Congreso para trasladarse a la sede legislativa, donde juramentará como la primera mujer presidenta del país elegida por voto popular.
PUBLICIDAD
Tras el acto de juramentación, Fujimori procederá a tomar juramento a su primer gabinete ministerial, cumpliendo así con uno de sus principales compromisos de campaña: conformar un equipo plural y técnico, enfocado en los temas prioritarios para la ciudadanía. Posteriormente, viajará a la región de Junín para supervisar la situación de los pobladores de Chupaca, afectados por el sismo de 5.1 grados registrado el pasado 18 de julio.
El viaje a Chupaca constituye la primera acción oficial de la mandataria fuera de Lima y refleja la orientación territorial de su gestión. Fujimori ha señalado que la atención directa a las emergencias y la presencia del Estado en las zonas más vulnerables serán ejes centrales de su gobierno.
PUBLICIDAD
Participación en actos cívicos y agenda de los días posteriores
El miércoles 29 de julio, la presidenta Keiko Fujimori asistirá a la parada cívico-militar en la avenida Brasil, un evento emblemático en el calendario nacional que congrega a las fuerzas armadas y policiales. Esta actividad busca reafirmar el compromiso institucional con la defensa y la soberanía del país.
El día jueves 30 de julio, la mandataria participará en la misa de la iglesia evangélica, cumpliendo con una agenda de respeto a la diversidad religiosa. La presencia en esta ceremonia responde a la invitación de las comunidades de fe y a la voluntad de promover el diálogo interreligioso como parte de la vida democrática.
PUBLICIDAD
<br>
Más Noticias
Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 23 de julio de 2026
Conductores y empresas encuentran nuevas formas de ahorrar combustibles mientras usan la plataforma Facilito del Minem
Hoy clima en Piura: ¿Cuál será la temperatura máxima y mínima este feriado 23 de julio?
La probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 25 % con una nubosidad del 67 % durante el día, y del 25 %, con una nubosidad del 28 %, a lo largo de la noche
Feriados de agosto 2026 en Perú: ¿Qué se conmemora en estas fechas?
Ante la proximidad de los feriados, numerosos ciudadanos consultan cuántos días de descanso oficial habrá para planificar actividades junto a sus seres queridos
Clima en Lima hoy feriado 23 de julio: ¿Lloverá o hará calor? Esto pronostica el Senamhi
La capital registrará cambios en la cobertura nubosa y posibles precipitaciones este jueves feriado, en coincidencia con el Día de la Fuerza Aérea del Perú, según el reporte meteorológico
Nuevo sismo en Junín causa terror y pánico en Chupaca: “Vimos caer piedras del cerro, tenemos miedo”
La mañana de este miércoles 22 de julio se volvió a registrar una réplica en la localidad afectada de Chupaca, de acuerdo a lo informado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD