Keiko Fujimori: últimas actividades y agenda de la presidenta electa previo su juramentación del 28 de julio

El video documenta la visita de Keiko Fujimori al distrito de La Victoria, Lima, Perú. Se observa a la política rodeada de personas en la zona afectada por un incendio. Ella escuchó el clamor popular ante este hecho donde se presume que el siniestro fue provocado por extorsionadores.

Keiko Fujimori se encuentra en la recta final antes de asumir la presidencia de Perú el próximo 28 de julio, con una agenda cargada de encuentros y gestos institucionales que anticipan el tono de su gobierno. La presidenta electa ha desplegado una intensa labor de diálogo, tanto en el plano nacional como internacional, para fortalecer alianzas y definir sus prioridades iniciales. Durante las últimas semanas, Fujimori ha destacado la necesidad de trabajar en conjunto para atender los desafíos más urgentes y reafirmar el compromiso con la seguridad y la institucionalidad del país.

El proceso de transición ha estado marcado por reuniones constantes con autoridades locales, embajadores y representantes de diversos sectores. Estas actividades han permitido a la futura mandataria consolidar una red de respaldo y establecer los primeros lineamientos de su plan de gobierno, cuyo enfoque apunta a la recuperación del orden, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la reactivación económica.

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Este video es una cobertura de noticias que registra la visita de Keiko Fujimori, identificada como Presidenta Electa, a la zona de un incendio en el Cercado de Lima. Se observa a la política rodeada de personas y hablando a micrófonos. El informe incluye imágenes de personas siendo consoladas y presenta a un reportero en pantalla dividida. Los rótulos indican que la tragedia ocurrió en el Cercado de Lima y dejó diez muertos. La transmisión es en vivo.

Reuniones con figuras clave y fortalecimiento de lazos internacionales

En el marco de su agenda previa a la toma de mando, Keiko Fujimori recibió la visita del excandidato presidencial Roberto Chiabra, con quien dialogó sobre los principales desafíos que enfrenta el país y las prioridades de la agenda nacional. Este encuentro se suma a una serie de acercamientos con líderes políticos de diferentes corrientes, en busca de consensos que permitan una gestión estable.

La presidenta electa también mantuvo una reunión con el embajador de Brasil en Perú, Clemente Baena, enfocada en fortalecer la cooperación bilateral e impulsar una agenda conjunta en áreas estratégicas. Ambas partes coincidieron en la importancia de profundizar la colaboración en materia de desarrollo, seguridad y comercio.

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En el plano internacional, Fujimori recibió la llamada del presidente de Israel, Isaac Herzog, quien la felicitó por su elección y reafirmó la disposición de su país para mantener y fortalecer los vínculos de amistad y cooperación. La presidenta electa agradeció el gesto y expresó su interés en ampliar las oportunidades de intercambio y colaboración tecnológica.

Un funcionario sostiene un documento oficial de la Presidencia de El Salvador donde reconocen a Keiko Fujimori como presidenta del Perú

Reconocimiento a los veteranos y respaldo a la Policía Nacional

Uno de los gestos más significativos de la presidenta electa fue el encuentro con veteranos de la lucha contra el terrorismo. Keiko Fujimori les expresó su reconocimiento por el servicio prestado a la nación y subrayó que su ejemplo debe inspirar a las nuevas generaciones de policías. Reafirmó el compromiso de su futuro gobierno con el fortalecimiento de la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y las extorsiones.

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Presidenta electa: Militar en retiro participa de la reunión que realizó Keiko Fujimori en su local de campaña en San Isidro

En palabras de Fujimori, el respaldo institucional será clave para recuperar la seguridad en las calles. Sostuvo que se requieren recursos, capacitación y una política de tolerancia cero contra la impunidad. La presidenta electa destacó que una sociedad segura es condición indispensable para el desarrollo y la paz social.

Keiko Fujimori pronuncia un discurso ante un grupo de personas en la oficina identificada como "Presidenta Electa", con la bandera de Perú de fondo.

El énfasis en la seguridad se ha reflejado también en su agenda pública, a través de visitas a zonas vulnerables y reuniones con autoridades vinculadas a la prevención del delito. Estos encuentros han permitido recoger insumos para la elaboración de planes específicos destinados a combatir la criminalidad en distintas regiones del país.

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Keiko Fujimori posa sonriente junto a un numeroso grupo de hombres con traje, medallas y boinas, en la oficina de la Presidenta Electa en Perú.

Vínculos regionales y respaldo internacional

La agenda internacional de Keiko Fujimori incluyó una reunión con el embajador de El Salvador en Perú, Pablo Caballero Pineda, quien le transmitió las felicitaciones del presidente Nayib Bukele. Ambos reafirmaron la voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación en áreas como la seguridad y el desarrollo social.

Keiko Fujimori preside una reunión con un grupo de mujeres en la oficina de la presidenta electa de Perú para el periodo 2026-2031.

Además, la presidenta electa mantuvo encuentros con representantes de la Asociación de Alcaldesas del Perú, quienes le expresaron su respaldo y le plantearon la importancia de promover el liderazgo femenino en la gestión pública. Fujimori reiteró su compromiso de trabajar de la mano con las autoridades locales para impulsar el desarrollo de sus comunidades.

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Keiko Fujimori posa con un grupo de mujeres en el interior de la Oficina de la Presidenta Electa, flanqueadas por banderas de Perú y el escudo nacional en la pared del fondo.

En los últimos días, la presidenta electa llegó a la zona afectada por el incendio en La Victoria, donde expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y brindó apoyo a los damnificados. Reafirmó que su gobierno priorizará la recuperación de la paz, el orden y la seguridad, y que se implementarán políticas integrales para la atención de emergencias y la prevención de riesgos.

Cronograma oficial del 28 de julio: actos y primeras decisiones

El martes 28 de julio, Keiko Fujimori asumirá formalmente la presidencia de Perú. La jornada comenzará en horas de la mañana con la tradicional misa tedeum, una ceremonia religiosa que marca el inicio de las celebraciones patrias. Luego, la presidenta electa esperará la invitación oficial del Congreso para trasladarse a la sede legislativa, donde juramentará como la primera mujer presidenta del país elegida por voto popular.

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Tras el acto de juramentación, Fujimori procederá a tomar juramento a su primer gabinete ministerial, cumpliendo así con uno de sus principales compromisos de campaña: conformar un equipo plural y técnico, enfocado en los temas prioritarios para la ciudadanía. Posteriormente, viajará a la región de Junín para supervisar la situación de los pobladores de Chupaca, afectados por el sismo de 5.1 grados registrado el pasado 18 de julio.

El viaje a Chupaca constituye la primera acción oficial de la mandataria fuera de Lima y refleja la orientación territorial de su gestión. Fujimori ha señalado que la atención directa a las emergencias y la presencia del Estado en las zonas más vulnerables serán ejes centrales de su gobierno.

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Keiko Fujimori supervisa lo que quedó tras el siniestro en La Victoria

Participación en actos cívicos y agenda de los días posteriores

El miércoles 29 de julio, la presidenta Keiko Fujimori asistirá a la parada cívico-militar en la avenida Brasil, un evento emblemático en el calendario nacional que congrega a las fuerzas armadas y policiales. Esta actividad busca reafirmar el compromiso institucional con la defensa y la soberanía del país.

El día jueves 30 de julio, la mandataria participará en la misa de la iglesia evangélica, cumpliendo con una agenda de respeto a la diversidad religiosa. La presencia en esta ceremonia responde a la invitación de las comunidades de fe y a la voluntad de promover el diálogo interreligioso como parte de la vida democrática.

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Keiko Fujimori interactúa con un grupo de personas reunidas en una calle urbana, donde hubo un siniestro en La Victoria

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