Dictan nueve meses de prisión preventiva para policía por el homicidio de un menor de ocho años en Huacho

Un niño de tan solo 8 años perdió la vida en Huacho tras ser impactado por una bala disparada por un agente policial durante una intervención. La tragedia ocurrió momentos después de que el menor y su madre sufrieran un accidente de tránsito en una mototaxi. - Buenos Días Perú

El agente de la PNP Luis Nazario Chumbes, acusado de asesinar con un disparo en la cabeza a un menor de ocho años durante una intervención en Huacho la noche del pasado 19 de julio, pasará los próximos nueve meses cumpliendo un mandato de prisión preventiva en su contra, según anunció el Ministerio Público en su cuenta oficial de X.

“Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura (Segundo Despacho) consiguió que se dicte nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Luis Nazario, investigado por el delito de homicidio culposo en agravio de un menor de ocho años de edad”, indicó el Ministerio Público.

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Mientras dure el periodo de prisión preventiva, el agente de la PNP estará bajo investigación para determinar su responsabilidad en la muerte del menor, aunque incluso el jefe de la Defensoría de la Policía, el general Máximo Ramírez, indicó que “lo que vemos en los videos es un accionar no adecuado en el uso del arma” pues el presunto agresor al que se enfrentaba el suboficial Luis Nazario no portaba armas y no representaba un riesgo letal evidente.

Policía incumple protocolo y dispara en operativo, muere un niño en Huacho |Foto: Panamericana Noticias

Comunicado de la PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que, el 19 de julio cerca de las 02:25 horas, agentes del Escuadrón de Emergencia – Huacho acudieron a un llamado por el despiste y vuelco de una mototaxi azul en las inmediaciones de la institución educativa Mercedes Indacochea. Según el comunicado, el conductor del vehículo, presuntamente en estado de ebriedad, se habría negado a identificarse y opuso resistencia al ser intervenido por los efectivos.

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Según la institución, la situación escaló cuando los ocupantes del vehículo intervinieron de manera “agresiva”, intentando agredir al personal policial y despojar de su arma reglamentaria a uno de los agentes (el suboficial Nazario), quien ya tenía su arma desenfundada tal como se muestra en el video que circula en redes sociales.

Fue durante este enfrentamiento, el menor Frank J. C. P., de ocho años, resultó herido por un proyectil de arma de fuego en la cabeza, lo que le causó la muerte, de acuerdo con el informe médico-legal.

¿Por qué falleció el menor en Huacho?

La jornada del niño y su madre había comenzado con una visita a la feria de Huaura. Al regresar, ambos viajaban en una mototaxi que, por causas aún no esclarecidas, se volcó sobre la Avenida Mercedes Indacochea. Testigos reportaron que minutos después del accidente arribaron al lugarserenos municipalesy agentes de la PNP, quienes procedieron a intervenir a las personas involucradas para realizarles el dosaje etílico.

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Un niño de tan solo 8 años perdió la vida en Huacho tras ser alcanzado por una bala durante una intervención policial a un mototaxista. El General PNP Máximo Ramírez, Defensor de la Policía, analiza el accionar del suboficial involucrado.| Panamericana Noticias

Durante la intervención se produjo un altercado verbal entre algunos de los presentes y los efectivos policiales. En ese contexto, el suboficial Luis Nazario Chumbe accionó su arma de fuego. Según las primeras versiones, el proyectil habría rebotado en el lugar antes de impactar en la cabeza del menor, aunque estos detalles permanecen bajo investigación.

Tras el disparo, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Huacho. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Pediátrico de La Victoria en la capital. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, las heridas resultaron fatales. La familia relató que el niño sangraba profusamente y permanecía inconsciente tras el disparo. “Hijo, levántate, levántate”, se escuchó clamar a su madre en medio de la desesperación.

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La muerte de Junior provocó consternación en la comunidad educativa del colegio “Pasitos de Jesús” en el distrito de Hualmay, donde cursaba la primaria. Compañeros, docentes y vecinos expresaron su pesar y acompañaron el pedido de la familia para que se esclarezcan las circunstancias del hecho y se sancione a los responsables. Los deudos exigen que se realice una exhaustiva investigación que establezca si existieron irregularidades o exceso en el uso de la fuerza por parte de la PNP.