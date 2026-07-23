Roberto Mosquera lamentó empate ante Bragantino y criticó la cancha del Estadio Nacional: “Ahora es para eventos de shows y música”

El empate sin goles en el Estadio Nacional de Lima dejó a Sporting Cristal con una sensación agridulce tras el primer duelo ante Red Bull Bragantino por el ‘playoff’ de la Copa Sudamericana 2026. Y es qu el cuadro ‘celeste’ generó más ocasiones claras, pero la falta de precisión en los últimos metros impidió que se llevara la ventaja en la serie.
Durante el encuentro, el conjunto peruano mostró superioridad en la generación de juego ofensivo. Sin embargo, las oportunidades más claras no lograron transformarse en goles, especialmente en la etapa complementaria, cuando los cambios del entrenador Roberto Mosquera buscaron darle frescura y profundidad al ataque.
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La decisión del técnico peruano de modificar el esquema en el complemento fue motivo de análisis tras el partido. Mosquera dejó en claro que sus decisiones respondieron tanto a la lectura del juego como al estado físico de sus jugadores. Consultado por la salida de Hernán Barcos y el ingreso de Michael Hoyos, quien dispuso de la ocasión más clara y la desperdició, sostuvo: “Si Hoyos hacía el gol, no estaríamos hablando de eso, tiró uno por arriba. Es fácil calificar, pero yo estoy para eso”.
Roberto Mosquera sobre la deuda de Sporting Cristal en ataque
La igualdad dejó en evidencia la principal tarea pendiente de Sporting Cristal: traducir en goles el volumen de juego generado. En esa línea Roberto Mosquera reconoció que “la eficiencia es el camino de la eficacia”, aludiendo a la falta de concreción en las numerosas situaciones creadas durante los 90 minutos.
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El DT remarcó que la falta de gol no es consecuencia de una carencia de juego, sino de un aspecto psicológico y técnico que confía en revertir con trabajo específico. “Tengo unos trabajos especiales para eso que están ya pactados para lo que viene”, afirmó Mosquera, quien recordó que en etapas previas bajo su conducción, el elenco ‘rimense’ logró cifras elevadas de goles en temporadas anteriores.
“Yo creo que nos deja una sensación triste porque si alguien merecía ganar éramos nosotros. No estuvimos finos en lo último, pero hay partidos que te dan tres puntos y hay partidos que te vuelven a hacer creer”, analizó. Para Mosquera, el hecho de que el equipo haya superado en juego a su rival, aunque sin convertir, representa un avance respecto a otras etapas donde ni siquiera se generaban oportunidades.
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Roberto Mosquera sobre las críticas a la cancha del Estadio Nacional
El estado del césped del Estadio Nacional también fue tema de discusión. Roberto Mosquera no ocultó su malestar por la condición del terreno de juego, al que calificó como “terrible”. El técnico lamentó que el principal recinto deportivo del país se utilice para otros fines, lo que repercute negativamente en el rendimiento de los equipos.
“Es una pena la cancha, totalmente desmoralizado cuando vimos la cancha”, expresó Mosquera, quien aseguró que el equipo solicitó entrenar en la previa en el estadio y no le fue permitido. “Ahora es para eventos de música, para shows y el fútbol... tenemos que presentar esta cancha. Estos partidos se ven en todo Sudamérica y debe ser avergonzante que vean dónde tenemos que jugar”, apuntó.
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Mosquera fue enfático al señalar que no usaba la cancha como excusa por la falta de goles, pero sí como una muestra de la falta de planificación para priorizar el fútbol sobre otros eventos. “La cancha deteriorada, uno se resbalaba. No estoy pidiendo disculpas por los goles que no hicimos, porque con cancha barrosa o con cancha seca o con buena cancha, tenemos que haber hecho mínimo un gol”, subrayó.
Roberto Mosquera sobre el duelo de vuelta con Bragantino
Pensando en la revancha en Brasil, Roberto Mosquera destacó la importancia de fortalecer el carácter competitivo del equipo. El técnico valoró el nivel de exigencia que propone Red Bull Bragantino, un rival que compite en lo más alto del Brasileirao y que cuenta con un plantel numeroso y de calidad.
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Sobre la preparación para el próximo encuentro, Mosquera explicó que el cuerpo técnico ha realizado un minucioso análisis del rival junto a sus colaboradores. “Creo que estamos cerca de poder hacer crecer a todos individualmente para que el colectivo aparezca más pronto”, explicó el entrenador.
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