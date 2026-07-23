Ballenas jorobadas frente a las playas de Lima: un fenómeno marino que rara vez ocurre tan cerca de la costa

La temporada de migración se desarrolla entre julio y octubre, periodo en el que aumentan los avistamientos en el litoral centro y norte del Perú (Créditos: @anacoretarubio)

Los avistamientos de ballenas jorabadas se han convertido en uno de los contenidos más compartidos de las redes sociales en los últimos días. Usuarios de distintas zonas del litoral peruano difundieron videos y fotografías que muestran a estos animales marinos cerca de la costa, en escenas que llamaron la atención de residentes y visitantes.

En Lima Metropolitana, el usuario @anacoretarubio publicó en su cuenta de X un registro del paso de estos cetáceos en una de las playas de San Bartolo. El material se sumó a otras grabaciones que circularon en plataformas digitales y que evidencian la cercanía del tránsito de estos ejemplares en sectores frecuentados durante todo el año.

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Un caso similar se reportó en Chorrillos, donde vecinos captaron en video la presencia de estos animales cerca a una de sus playas. Para esa zona del litoral central, se trató de un hecho poco habitual, lo que incrementó la sorpresa y motivó una nueva ola de publicaciones, comentarios y reenvíos.

En paralelo, imágenes compartidas por la surfista Sofía Mulanovich desde Punta Hermosa mostraron a una ballena asomándose a la superficie. La reacción de quienes estaban en el lugar —entre residentes y turistas— se trasladó rápidamente a internet, donde los clips y tomas fueron replicados y generaron impacto entre quienes frecuentan la costa limeña.

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Ballenas jorobadas sorprenden en las costas peruanas - Créditos: Captura de pantalla de @anacoretarubio.

El fenómeno no se limitó a la capital. En Áncash, pescadores registraron la presencia de ballenas jorobadas desplazándose frente a las playas de Huarmey y la caleta de Culebras. Los testimonios que acompañaron esas imágenes apuntaron a un movimiento estacional que cada año recorre el litoral del país.

“En esta temporada, cientos de ejemplares recorren el litoral peruano en un viaje de más de 8.000 kilómetros para aparearse y criar a sus ballenatos en aguas más cálidas”, compartieron testigos. La frase fue retomada junto a nuevas publicaciones y se convirtió en una de las explicaciones más citadas en los hilos de comentarios.

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En el norte, el asombro se multiplicó con la reciente aparición de una ballena jorobada blanca frente a las costas de Cabo Blanco, en Piura. El ejemplar, apodado Suru, ha sido monitoreado gracias al aporte de pescadores y operadores turísticos, lo que evidencia la conectividad de las áreas de reproducción y alimentación en el Pacífico sudeste.

La temporada de migración de ballenas frente a las costas del Perú suele extenderse entre julio y octubre. Durante esos meses, los avistamientos aumentan tanto en el litoral norte como en el centro del país y se consolidan como uno de los fenómenos naturales más esperados por residentes y turistas.

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Este avistamiento se ha vuelto recurrente durante estas semanas - Créditos: @anacoretarubio.

El Niño y el ciclo migratorio de las ballenas

El especialista en pesca Antonio Cuba, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señaló que el avistamiento de ballenas en esta época del año se relaciona con su migración hacia el norte, ya que buscan aguas más cálidas para reproducirse y parir.

“Es común observarlas en esta época porque están migrando hacia el norte de Perú y Ecuador, buscando aguas cálidas para reproducirse”, detalló a SPDA Actualidad Ambiental.

Según esa explicación, el desplazamiento de estos cetáceos se inicia en las aguas frías de la Antártida y continúa hasta el Pacífico norte. En un recorrido que supera los 8.000 kilómetros, pasan por el litoral peruano, donde la temporada de observación suele desarrollarse entre julio y octubre.

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