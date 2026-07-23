Programación de la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Hoy, jueves 23 de julio, continúa la competencia en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La segunda jornada del torneo internacional promete definir el futuro inmediato de las ocho selecciones. El Coliseo Eduardo Dibós acogerá nuevamente partidos donde cada resultado podría alterar el panorama de la clasificación hacia las semifinales.
En esta jornada, la atención se centra en la posibilidad de que algunos equipos aseguren tempranamente su pase, mientras otros lucharán para no quedar relegados. La presión aumenta, ya que el certamen no solo otorga prestigio inmediato, sino que también reparte plazas para el próximo Campeonato Sudamericano.
Programación de la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Jueves 23 de julio
- Colombia vs Ecuador (10:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)
- Chile vs Bolivia (13:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)
- Argentina vs Venezuela (15:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)
- Brasil vs Perú (18:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)
Canal TV para ver los partidos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
La transmisión de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 permitirá que la afición peruana tenga acceso total a todos los partidos de la selección nacional. Latina Televisión emitirá los encuentros en directo tanto por la señal 2 como por 702 HD, lo que facilita el seguimiento en televisión abierta y en alta definición, según las preferencias de cada espectador.
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Para quienes optan por plataformas digitales, el sitio web y la aplicación oficial del canal serán alternativas válidas. Esta modalidad permite disfrutar de los partidos desde cualquier lugar y dispositivo, ampliando así el alcance del torneo y facilitando el acceso a quienes no pueden estar frente al televisor.
El público tendrá a su disposición una cobertura digital completa a través de Infobae Perú. El portal ofrecerá avances antes de cada encuentro, actualizaciones punto a punto, resúmenes de jugadas, declaraciones de protagonistas y la evolución de la tabla de posiciones. De esta manera, los seguidores podrán mantenerse informados en tiempo real sobre el desarrollo del certamen.
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Así quedó la primera fecha de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
La primera fecha de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 concluyó con victorias contundentes para las selecciones de Argentina, Brasil y Colombia, que sumaron tres puntos cada una al vencer a sus rivales en sets corridos. Chile también logró un triunfo importante al superar a la selección anfitriona.
En el primer encuentro, Argentina se impuso a Ecuador con parciales de 25-10, 25-11 y 25-13, mostrando una clara superioridad en cada set. El equipo albiceleste dominó el partido de principio a fin y no permitió reacción a su adversario.
A continuación, Brasil derrotó a Bolivia con marcadores de 25-18, 25-19 y 25-11. El conjunto brasileño mantuvo el control del juego en todo momento y aseguró la victoria sin dificultades.
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En otro de los duelos, Colombia se enfrentó a Venezuela y consiguió un triunfo sólido: 25-19, 25-14 y 25-13. La selección colombiana no dio margen a la sorpresa y cerró el encuentro en tres sets.
El último partido de la jornada tuvo como protagonistas a Perú y Chile. El equipo chileno venció 3-0 con parciales de 25-20, 25-19 y 25-22, dejando sin festejo local a la afición peruana. Perú luchó en cada set, pero no logró revertir la superioridad de su rival.
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