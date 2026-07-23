Perú bajo alerta por radiación ultravioleta y calor extremo: Salud, Agricultura y Educación serán los sectores más afectados

El incremento de la radiación ultravioleta en la costa de Perú encendió una alerta sanitaria y climática, con valores que desde el 10 y 11 de julio superaron los niveles habituales y alcanzaron registros de siete e incluso ocho, situación que podría agravarse hacia noviembre y diciembre. Según proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la radiación podría llegar hasta 11 en los próximos meses, un rango catalogado como extremadamente alto y peligroso para la salud pública.
Niño Costero: empieza a recrudecer sus niveles
El fenómeno El Niño costero intensifica este escenario en todo el litoral peruano. Las temperaturas en Lima podrían superar los 30 °C (86 ℉) cuando finalice la primavera y comience el verano, incrementando la exposición a radiación solar extrema. El Ministerio de Educación ya implementó medidas preventivas, como el adelanto del cierre del año escolar en Piura, ante el riesgo de lluvias intensas y huaicos en el norte del país.
PUBLICIDAD
Perú figura entre los países con mayor exposición a radiación ultravioleta a nivel global, una situación que se agrava por los efectos combinados del clima y la contaminación atmosférica. De acuerdo con registros oficiales, los valores normales de radiación durante el invierno se ubicaban entre cuatro y cinco, pero en julio ya llegaron a siete y pueden alcanzar ocho, incluso antes del periodo más caluroso del año.
Un invierno atípico: la radiación ultravioleta supera los niveles habituales
El avance de El Niño costero provocó un aumento inusual de la radiación ultravioleta durante el invierno. Según reportes del Senamhi, este fenómeno comenzó a detectarse con claridad a partir del 10 y 11 de julio, cuando los registros superaron los valores estándar para la estación. Distritos como Chorrillos y Carabayllo en Lima presentaron los incrementos más notorios.
PUBLICIDAD
La advertencia de las autoridades sanitarias es clara: la exposición a niveles elevados de radiación ultravioleta puede causar cáncer de piel y cataratas. Especialistas explican que los daños no solo afectan a quienes permanecen largos periodos bajo el sol, sino que una exposición moderada y repetida resulta suficiente para generar riesgos acumulativos.
Las recomendaciones oficiales incluyen reducir la permanencia al aire libre en las horas de mayor radiación, utilizar bloqueador solar de amplio espectro, sombreros de ala ancha y gafas certificadas. El uso de ropa de manga larga y la búsqueda de sombra constituyen otras medidas sugeridas para disminuir el impacto.
PUBLICIDAD
Noviembre y diciembre, los meses más críticos en Lima y la costa
La proyección para los meses de noviembre y diciembre genera preocupación entre las autoridades. En ese periodo, Lima podría experimentar temperaturas superiores a 30 °C (86 ℉) y niveles de radiación ultravioleta que alcancen entre 10 y 11. Este rango se ubica en la clasificación de “extremadamente alto”, según los estándares internacionales de salud pública.
El cambio respecto a años anteriores es notorio. Si en primaveras pasadas los valores máximos llegaban a ocho o nueve, este año el pronóstico indica un aumento considerable. La capital no será la única afectada, ya que el norte del país, especialmente regiones como Piura, enfrenta la amenaza de lluvias intensas y adelantadas.
PUBLICIDAD
El impacto climático no se limita al aumento de temperatura ni a la radiación solar. Las precipitaciones fuera de temporada ya generan preocupación por su potencial para provocar inundaciones y huaicos en zonas vulnerables. La combinación de calor extremo y lluvias torrenciales constituye un desafío para la infraestructura urbana y rural.
Escuelas y cultivos, entre los primeros afectados por el fenómeno
Las autoridades educativas adoptaron una de las primeras medidas institucionales ante el avance del fenómeno. El Ministerio de Educación resolvió adelantar el cierre del año escolar en Piura para evitar que miles de estudiantes queden expuestos a inundaciones y huaicos en las semanas de mayor riesgo. La reprogramación busca proteger la integridad de los alumnos y docentes en una región históricamente golpeada por eventos hidrometeorológicos.
PUBLICIDAD
El sector agrícola también se encuentra en alerta. El calor extremo y las lluvias intensas amenazan cultivos clave como el limón, el arroz y el maíz, productos esenciales para la alimentación y la economía local. Productores advierten que, si las condiciones climáticas se agravan en los próximos meses, los daños podrían afectar la oferta de alimentos y presionar los precios en los mercados regionales.
El fenómeno El Niño costero aún no muestra su fase más intensa, pero sus efectos ya se perciben en la radiación, la temperatura y la dinámica cotidiana de las comunidades. Las autoridades piden a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y aplicar las medidas de protección recomendadas.
PUBLICIDAD
Proyecciones y recomendaciones ante el avance del fenómeno
Especialistas del Senamhi advierten que la combinación de El Niño costero y los altos niveles de radiación ultravioleta representa un desafío para la gestión del riesgo en salud pública y en la agricultura. El seguimiento diario de los índices de radiación y las previsiones meteorológicas permite anticipar escenarios y adoptar acciones preventivas.
Entre las recomendaciones destacadas figuran el fortalecimiento de campañas de información, la distribución de protectores solares en escuelas y centros de trabajo, y la coordinación interinstitucional para responder a eventos extremos. La vigilancia epidemiológica sobre enfermedades relacionadas con la exposición solar, como el cáncer de piel, forma parte de la estrategia oficial.
PUBLICIDAD
A medida que avance el año, el monitoreo será clave para detectar cambios en las tendencias y ajustar las respuestas. Instituciones como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación articulan esfuerzos para reducir la vulnerabilidad de los grupos más expuestos, especialmente niños, adultos mayores y trabajadores al aire libre.
La situación en Perú evidencia cómo los fenómenos climáticos y ambientales pueden alterar la vida cotidiana y la salud pública, exigiendo respuestas rápidas y coordinadas para mitigar los riesgos. Las autoridades insisten en la importancia de la prevención y la adaptación ante un escenario que se presenta cada vez más desafiante.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 23 de julio de 2026
Conductores y empresas encuentran nuevas formas de ahorrar combustibles mientras usan la plataforma Facilito del Minem
Hoy clima en Piura: ¿Cuál será la temperatura máxima y mínima este feriado 23 de julio?
La probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 25 % con una nubosidad del 67 % durante el día, y del 25 %, con una nubosidad del 28 %, a lo largo de la noche
Feriados de agosto 2026 en Perú: ¿Qué se conmemora en estas fechas?
Ante la proximidad de los feriados, numerosos ciudadanos consultan cuántos días de descanso oficial habrá para planificar actividades junto a sus seres queridos
Clima en Lima hoy feriado 23 de julio: ¿Lloverá o hará calor? Esto pronostica el Senamhi
La capital registrará cambios en la cobertura nubosa y posibles precipitaciones este jueves feriado, en coincidencia con el Día de la Fuerza Aérea del Perú, según el reporte meteorológico
Nuevo sismo en Junín causa terror y pánico en Chupaca: “Vimos caer piedras del cerro, tenemos miedo”
La mañana de este miércoles 22 de julio se volvió a registrar una réplica en la localidad afectada de Chupaca, de acuerdo a lo informado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD