Perú

Perú bajo alerta por radiación ultravioleta y calor extremo: Salud, Agricultura y Educación serán los sectores más afectados

El aumento de la radiación solar y las lluvias anticipadas impactan la vida cotidiana en el litoral peruano, donde se prevén nuevos récords de calor y medidas de prevención para evitar daños mayores

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Este segmento informativo aborda el impacto del fenómeno El Niño. Incluye imágenes de una presentadora en estudio, transeúntes utilizando sombrillas y pantallas con gráficos sobre radiación solar. Se muestra a personal experto señalando datos en una pantalla con mediciones de IUV máximo en distritos de Lima.

El incremento de la radiación ultravioleta en la costa de Perú encendió una alerta sanitaria y climática, con valores que desde el 10 y 11 de julio superaron los niveles habituales y alcanzaron registros de siete e incluso ocho, situación que podría agravarse hacia noviembre y diciembre. Según proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la radiación podría llegar hasta 11 en los próximos meses, un rango catalogado como extremadamente alto y peligroso para la salud pública.

Niño Costero: empieza a recrudecer sus niveles

El fenómeno El Niño costero intensifica este escenario en todo el litoral peruano. Las temperaturas en Lima podrían superar los 30 °C (86 ℉) cuando finalice la primavera y comience el verano, incrementando la exposición a radiación solar extrema. El Ministerio de Educación ya implementó medidas preventivas, como el adelanto del cierre del año escolar en Piura, ante el riesgo de lluvias intensas y huaicos en el norte del país.

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Perú figura entre los países con mayor exposición a radiación ultravioleta a nivel global, una situación que se agrava por los efectos combinados del clima y la contaminación atmosférica. De acuerdo con registros oficiales, los valores normales de radiación durante el invierno se ubicaban entre cuatro y cinco, pero en julio ya llegaron a siete y pueden alcanzar ocho, incluso antes del periodo más caluroso del año.

Mapa satelital de América y océanos Pacífico y Atlántico. Colores rojo, naranja, azul representan temperaturas del agua. Textos: El Niño, Atlantic Niña y leyenda.
Un mapa satelital hiperrealista muestra las anomalías de temperatura en las aguas del océano Pacífico y el océano Atlántico, indicando los fenómenos El Niño y Atlantic Niña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un invierno atípico: la radiación ultravioleta supera los niveles habituales

El avance de El Niño costero provocó un aumento inusual de la radiación ultravioleta durante el invierno. Según reportes del Senamhi, este fenómeno comenzó a detectarse con claridad a partir del 10 y 11 de julio, cuando los registros superaron los valores estándar para la estación. Distritos como Chorrillos y Carabayllo en Lima presentaron los incrementos más notorios.

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La advertencia de las autoridades sanitarias es clara: la exposición a niveles elevados de radiación ultravioleta puede causar cáncer de piel y cataratas. Especialistas explican que los daños no solo afectan a quienes permanecen largos periodos bajo el sol, sino que una exposición moderada y repetida resulta suficiente para generar riesgos acumulativos.

Las recomendaciones oficiales incluyen reducir la permanencia al aire libre en las horas de mayor radiación, utilizar bloqueador solar de amplio espectro, sombreros de ala ancha y gafas certificadas. El uso de ropa de manga larga y la búsqueda de sombra constituyen otras medidas sugeridas para disminuir el impacto.

Infografía sobre El Niño Costero con ilustración de mar cálido, mapa de Perú y gráficos de temperaturas, anomalías e impactos climáticos en 2026.
Temperaturas extremas y anomalías climáticas registradas en Perú durante el invierno de 2026 ilustran el impacto del fenómeno El Niño Costero, con proyecciones de efectos a nivel nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Noviembre y diciembre, los meses más críticos en Lima y la costa

La proyección para los meses de noviembre y diciembre genera preocupación entre las autoridades. En ese periodo, Lima podría experimentar temperaturas superiores a 30 °C (86 ℉) y niveles de radiación ultravioleta que alcancen entre 10 y 11. Este rango se ubica en la clasificación de “extremadamente alto”, según los estándares internacionales de salud pública.

El cambio respecto a años anteriores es notorio. Si en primaveras pasadas los valores máximos llegaban a ocho o nueve, este año el pronóstico indica un aumento considerable. La capital no será la única afectada, ya que el norte del país, especialmente regiones como Piura, enfrenta la amenaza de lluvias intensas y adelantadas.

El impacto climático no se limita al aumento de temperatura ni a la radiación solar. Las precipitaciones fuera de temporada ya generan preocupación por su potencial para provocar inundaciones y huaicos en zonas vulnerables. La combinación de calor extremo y lluvias torrenciales constituye un desafío para la infraestructura urbana y rural.

Vista de una ciudad bajo un sol anaranjado y brillante. Se ven personas caminando, vendedores ambulantes y edificios en la distancia.
Residentes de Lima enfrentan una intensa ola de calor, mientras la ciudad se ve envuelta en una atmósfera cálida y brumosa bajo el sol, reflejando el impacto del Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escuelas y cultivos, entre los primeros afectados por el fenómeno

Las autoridades educativas adoptaron una de las primeras medidas institucionales ante el avance del fenómeno. El Ministerio de Educación resolvió adelantar el cierre del año escolar en Piura para evitar que miles de estudiantes queden expuestos a inundaciones y huaicos en las semanas de mayor riesgo. La reprogramación busca proteger la integridad de los alumnos y docentes en una región históricamente golpeada por eventos hidrometeorológicos.

El sector agrícola también se encuentra en alerta. El calor extremo y las lluvias intensas amenazan cultivos clave como el limón, el arroz y el maíz, productos esenciales para la alimentación y la economía local. Productores advierten que, si las condiciones climáticas se agravan en los próximos meses, los daños podrían afectar la oferta de alimentos y presionar los precios en los mercados regionales.

El fenómeno El Niño costero aún no muestra su fase más intensa, pero sus efectos ya se perciben en la radiación, la temperatura y la dinámica cotidiana de las comunidades. Las autoridades piden a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y aplicar las medidas de protección recomendadas.

Vista aérea de la ciudad de Lima con rascacielos, edificios, un río seco, carreteras con vehículos y palmeras, todo bajo un cielo brumoso y anaranjado.
Una vista aérea de la ciudad de Lima envuelta en una intensa calima de tono anaranjado, reflejando una severa ola de calor atribuida al fenómeno del Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyecciones y recomendaciones ante el avance del fenómeno

Especialistas del Senamhi advierten que la combinación de El Niño costero y los altos niveles de radiación ultravioleta representa un desafío para la gestión del riesgo en salud pública y en la agricultura. El seguimiento diario de los índices de radiación y las previsiones meteorológicas permite anticipar escenarios y adoptar acciones preventivas.

Un cartel amarillo con símbolo de radiación y recuadros en una playa con sombrillas, sillas, mar y edificios al fondo.
Un cartel amarillo con símbolo de radiación se alza en una playa peruana con sombrillas y sillas vacías bajo un cielo azul despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones destacadas figuran el fortalecimiento de campañas de información, la distribución de protectores solares en escuelas y centros de trabajo, y la coordinación interinstitucional para responder a eventos extremos. La vigilancia epidemiológica sobre enfermedades relacionadas con la exposición solar, como el cáncer de piel, forma parte de la estrategia oficial.

A medida que avance el año, el monitoreo será clave para detectar cambios en las tendencias y ajustar las respuestas. Instituciones como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación articulan esfuerzos para reducir la vulnerabilidad de los grupos más expuestos, especialmente niños, adultos mayores y trabajadores al aire libre.

Infografía del SENAMHI: índice ultravioleta, mapa de Perú, termómetro, impactos en salud, educación y agricultura, medidas de prevención.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) alerta sobre la radiación ultravioleta extrema y las altas temperaturas en Perú, detallando sus impactos en la salud, educación y agricultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación en Perú evidencia cómo los fenómenos climáticos y ambientales pueden alterar la vida cotidiana y la salud pública, exigiendo respuestas rápidas y coordinadas para mitigar los riesgos. Las autoridades insisten en la importancia de la prevención y la adaptación ante un escenario que se presenta cada vez más desafiante.

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