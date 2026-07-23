Aixa Vigil opinó de la derrota de Perú vs Chile y rompió su silencio sobre polémico fichaje por Universitario: “Solo me han atacado”

Aixa Vigil asistió al Coliseo Eduardo Dibós y observó desde la tribuna la derrota de Perú ante Chile en el debut de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Al finalizar el encuentro, la jugadora se refirió al resultado obtenido por su equipo.

“Por malestar dentro, siempre creo que es importante estar apoyándolas. Es más difícil estar afuera sin poder ayudar, pero feliz y contenta porque sé que están dando todo en el campo”, declaró en diálogo con TV Perú Deportes.

Vigil lamentó el marcador adverso, aunque se manifestó confiada en la capacidad del plantel para levantar cabeza en el torneo. “Va a ser un partido difícil. Sé que mis compañeras han dado todo. El resultado no se nos dio, pero tenemos que seguir trabajando y en eso estamos”.

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Aixa Vigil se refirió a la derrota de Perú ante Chile en la Copa Sudamericana de Vóley y también a los ataques que recibió tras fichar por Universitario. Créditos: Captura de TV Perú Deportes.

¿Por qué Aixa Vigil no jugó la Copa Sudamericana de vóley?

Aixa Vigil no integró la lista de convocadas para la selección peruana en esta edición de la Copa Sudamericana, ya que llegó lesionada tras una exigente temporada. El entrenador Antonio Rizola optó por no poner en riesgo su recuperación y eligió a otras jugadoras para la posición de punta.

La lesión de Vigil sería importante. La periodista Daniella Fernández compartió la información que le brindó el técnico Rizola sobre el estado físico de la jugadora. “Hablábamos justo hoy día, es Aixa Vigil, que todavía no salta y que todavía no va a saltar y no hay un apuro por recuperarla”, señaló días atrás.

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La lista de convocadas de Antonio Rizola para la Copa Sudamericana de vóley 2026.

Su polémico fichaje por Universitario

Por otro lado, Aixa Vigil expresó su alegría tras concretar su incorporación a Universitario de Deportes para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. “Es un sueño. Toda mi familia es hincha de la ‘U’ y que se me haya dado es importante para mí y para mi familia. Feliz por este nuevo reto”.

Vigil reafirmó que defender al club ‘crema’ era un anhelo personal desde hace varios años. “Creo que bastante desde que empecé a jugar vóley. Justo cuando comencé a jugar profesional, la ‘U’ estaba en segunda división, así que superfeliz y feliz por esto”.

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La jugadora evitó referirse a los detalles de su traspaso a Universitario, aunque anticipó: “Habrá un momento donde podré salir y defenderme, porque solo me han atacado y yo no he dicho nada”.

El papá de la voleibolista le contestó a Yudy Balcazar en pleno programa. Créditos: Ataque Cruzado / Tik Tok.

Además, dedicó unas palabras a la hinchada: “Así como están felices y emocionados por mí, yo también estoy. Es diferente ser hincha en el equipo donde juegas. He jugado en varios equipos, afuera y aquí, y superemocionada y entusiasmada por este reto nuevo”.

Finalmente, Vigil comentó que su familia también vive este momento con entusiasmo. “Creo que mi mamá ya tuvo su momento, ahora mi papá está superfeliz. Mi hermano ha estado a mi oreja hace como tres años, desde que la ‘U’ subió, así que creo que están felices y contentos por lo que se viene. Y dale U”.

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¿Por qué se originó la polémica de Aixa Vigil?

Aixa Vigil protagonizó una controversia tras fichar por Universitario de Deportes mientras aún figuraba como afiliada a la Universidad San Martín. Según el reglamento, cada voleibolista peruana mantiene su afiliación con el club durante dos temporadas.

Pese a ello, Vigil optó por dejar San Martín al no contar con un contrato formal que respaldara esa permanencia. La Federación Peruana de Vóley aceptó su decisión, ya que el club ‘santo’ no presentó ningún documento que impidiera su salida. De esta manera, la jugadora defenderá a la ‘U’ en la temporada 2026/2027.