Fiestas Patrias: prepararán la mazamorra morada más grande de Lima este 28 de julio y habrá degustación gratuita

El Jockey Plaza albergará este 28 de julio la preparación de la mazamorra morada más grande de Lima, un evento liderado por la chef Sandra Plevisani y orientado a compartir el tradicional postre peruano con miles de asistentes.
Las Fiestas Patrias será el marco para una de las actividades gastronómicas más destacadas del mes: la elaboración de una mazamorra morada gigante en el centro comercial Jockey Plaza.
Según reportó La República, la preparación alcanzará los 700 litros, convirtiéndose en la más grande organizada hasta la fecha en la capital peruana. La iniciativa tiene como objetivo rendir homenaje a uno de los postres más emblemáticos del país, reuniendo a la comunidad en torno a la tradición y el sabor nacional.
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La actividad tendrá lugar el 28 de julio a partir de las 17:00 horas en la plaza ubicada frente a la tienda H&M. Los visitantes podrán observar todo el proceso en vivo y participar de la celebración, que busca fortalecer el sentido de identidad y unión en el contexto de las festividades patrias.
Sandra Plevisani
La chef Sandra Plevisani, reconocida por su labor en la promoción de la repostería peruana, liderará la preparación del postre. A través de un video publicado en las redes sociales del Jockey Plaza, ella invitó a la ciudadanía a sumarse a la jornada y anticipó que compartirá sus recomendaciones y secretos durante la elaboración.
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“Vamos a preparar la mazamorra morada más grande de Lima. Yo les voy a dar mis tips, mis recomendaciones, todo lo que pueda para que les quede increíble. Y lo más bonito es que después la vamos a compartir entre todos. Los espero para compartir una tarde de mucho sabor, mucho orgullo y de tradiciones de todo lo nuestro”, señaló la chef en el video difundido por el centro comercial.
De acuerdo con la información proporcionada por La República, se repartirán 2.900 porciones de mazamorra entre quienes acudan al evento, consolidando así el carácter colectivo y festivo de la iniciativa.
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Programación para toda la familia
La celebración de Fiestas Patrias en el Jockey Plaza no se limitará a la preparación de la mazamorra. Según el cronograma difundido, el programa de actividades incluye espectáculos culturales y artísticos pensados para todo público. El 23 de julio, la agrupación Kimbafá presentará el espectáculo “Legado” en un recorrido itinerante que culminará en la misma plaza donde se realizará la actividad gastronómica.
El 29 de julio, en tanto, se desarrollará un pasacalle con danzas representativas de la costa, la sierra y la selva, a cargo de la agrupación “Así es mi Perú”. Este desfile recorrerá diferentes espacios del centro comercial, mostrando la diversidad de expresiones culturales que caracterizan al país.
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Gastronomía y cultura
La organización de este evento busca destacar no solo el valor de la mazamorra morada como postre bandera, sino también la riqueza de las tradiciones peruanas. La programación especial del Jockey Plaza durante el mes de julio ha sido diseñada para promover las costumbres, la música y las danzas propias de distintas regiones, promoviendo así el encuentro y la celebración comunitaria.
La expectativa por la actividad es alta, tanto por la magnitud del reto culinario como por la posibilidad de degustar una preparación dirigida por Sandra Plevisani, figura referente en la gastronomía nacional. El espacio al aire libre y el acceso a las degustaciones permiten que familias, turistas y aficionados a la cocina puedan formar parte de una tarde dedicada a la identidad peruana.
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Participación
La cita está programada para el 28 de julio a las 17:00 horas en el sector frontal de H&M dentro del Jockey Plaza. Los organizadores han previsto la entrega de miles de porciones de mazamorra, de acuerdo con lo informado por La República, y la participación se realiza sobre la base del principio de compartir el postre entre todos los asistentes.
El evento forma parte de una agenda que busca resaltar las expresiones culturales y gastronómicas durante las celebraciones patrias, permitiendo a los visitantes vivir una experiencia diferente y vinculada a la herencia culinaria del Perú.
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