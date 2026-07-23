Tula Rodríguez confirma que no estará en la Teletón: “Tengo otras formas de ayudar”

Tula Rodríguez explica su decisión de no participar en la Teletón este año

La presentadora de televisión Tula Rodríguez confirmó que no participará en la próxima edición de la Teletón, el evento benéfico que congrega a diversas figuras del espectáculo. La conductora explicó que ha tomado la decisión por motivos personales y destacó que mantiene otras formas de colaborar con causas sociales. “No voy a estar en la Teletón. Tengo otras formas de ayudar, cosa que respeto si el canal lo está haciendo, pero no voy a asistir”, declaró Rodríguez en una entrevista reciente a Malvina Espectáculos.

La ausencia de Tula Rodríguez en la campaña solidaria reactivó viejos rumores sobre un supuesto veto por parte de Gisela Valcárcel, también figura relevante de la televisión peruana. En el pódcast ‘Sin + Que decir’, conducido por María Pía Copello y Ethel Pozo; la hija de Valcárcel, se abordó este tema y se desmintieron las versiones que apuntaban a una supuesta injerencia directa en la lista de invitados a la Teletón.

PUBLICIDAD

Ethel Pozo aclara rumor sobre Gisela Valcárcel

Ethel Pozo respondió de manera enfática ante los comentarios que circulan en redes sociales y algunos programas de espectáculos. “Mi mamá no es dueña de Teletón”, aseguró. La conductora explicó que la convocatoria de participantes no depende de Valcárcel, sino de la producción general del evento. “Hay un productor en piso, una persona que dirige, y es Sergio León quien convoca a todos”, detalló Pozo.

En el mismo espacio, se recordó un episodio de 2019 en el que se sugirió que Gisela Valcárcel habría impedido la participación de Tula Rodríguez en la campaña. La situación generó una reacción inmediata de Ethel Pozo, quien negó que su madre tenga poder para bloquear a colegas del evento benéfico. “Jamás, jamás. Mi mamá es el ancla, la figura que durante años, desde la época de Teleamor, lo hacía, lo conducía. Como Don Francisco en Chile, él sí tiene la franquicia allá”, explicó la conductora.

PUBLICIDAD

La conversación también abordó la dinámica interna del evento. Ethel Pozo señaló que la Teletón se organiza por franjas horarias y que cada canal de televisión dispone de su propio espacio de transmisión. “En esa época varios canales lo transmitían y cada uno tenía su franja. Latina tenía su horario, Panamericana, América”, indicó. Añadió que la decisión sobre quién aparece en cada bloque corresponde a la producción y no a las figuras de la pantalla.

Ethel Pozo respondió al rumor de un supuesto veto a Tula Rodríguez en la Teletón, explicó el rol de Gisela Valcárcel como “ancla” del evento y sostuvo que no tiene injerencia en la lista de invitados. YouTube: Sin + que Decir.

Frente a las especulaciones, se incluyó la versión atribuida a Gisela Valcárcel, quien en su momento aclaró públicamente a Magaly Medina: “Quiero aclarar que yo jamás he negado el que esté a mi lado ni Tula ni nadie”. En ese entonces, la presentadora recordó que comparte canal con Rodríguez y otras figuras, y que la convivencia profesional no implica restricciones en eventos de beneficencia.

PUBLICIDAD

El debate sobre los “vetos” en la televisión fue ampliado por los conductores de ‘Sin + Que decir’. Israel Dreyfus admitió que existen restricciones en el medio, aunque no necesariamente provienen de las figuras más visibles. “Los bloqueos existen ya a nivel televisivo. Siempre existieron”, reconoció. Ethel Pozo diferenció esos casos de la situación específica de la Teletón, señalando que suelen ser decisiones tomadas por la producción y no por los conductores principales. “Creo que los bloqueos existen y todos sabemos, porque producción recibe un mail que dice: ‘Tales personas no pueden venir’. Eso es real, pero a veces es la gente de producción también”, dijo.

Tula Rodríguez aclara que no tiene nada contra Gisela Valcárcel

En medio de la controversia, Tula Rodríguez ofreció declaraciones conciliadoras en una entrevista con Malvina Espectáculos. La conductora aclaró que no mantiene ningún problema con Gisela Valcárcel y que está abierta a la posibilidad de un encuentro en el futuro. “En esta vida nada se cierra. De corazón, yo deseo que les vaya bien a todos, incluso a la señora, a Ethel. Yo no tengo nada en contra de nadie y estoy segura de que el sentimiento es mutuo. Hay respeto”, expresó Rodríguez.

PUBLICIDAD

Sobre la relación laboral con Valcárcel, Rodríguez precisó que no existen motivos de enfrentamiento. “No me la cruzo, no trabajamos juntas. Ella es una mujer que ha demostrado que tiene grandes talentos. Yo no tengo nada en contra de ella”, reiteró la conductora.

Respecto al libro recientemente publicado por Gisela Valcárcel, en el que narra episodios de su vida, Rodríguez comentó que no conocía el contenido, pero agradeció que no se hicieran referencias a Javier Carmona, fallecido padre de su hija. “Se lo agradezco, porque todo lo que tenga que ver que a mí me ataque, que ya estoy acostumbrada, siempre va a afectar a Valentina, que ella es una señorita ya”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Al finalizar, Tula Rodríguez insistió en su disposición a mantener relaciones cordiales con la animadora. “No tengo que guardar ninguna incomodidad con nadie. Al contrario”, concluyó.

¿Gisela Valcárcel vetó a Tula Rodríguez de la Teletón? Ethel Pozo revela todo lo que ocurrió con ambas conductoras