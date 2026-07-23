El distrito de Lima que sería más afectado por El Niño tiene un 80% de sus casas riesgo

El Niño amenaza a Chosica, miles de viviendas se ubican en zonas de alto peligro| Foto: ANDINA/Daniel Bracamonte

El distrito de Lurigancho-Chosica, en el este de Lima, concentra una de las situaciones de mayor vulnerabilidad frente a la llegada de El Niño Costero. Según el alcalde Osvaldo Vargas Cuéllar, el 80% de las viviendas del distrito se ubica en zonas de alto riesgo, principalmente en quebradas y márgenes del río Rímac. La autoridad local advirtió que, pese a la ejecución de nuevas obras de protección, miles de familias podrían verse amenazadas si se repite un episodio similar al de 2017, donde dejó a los habitantes sin un hogar.

Niño en Lima: 80% de las viviendas de Chosica están en zonas de alto riesgo| ANDINA/Daniel Bracamonte

Las huellas del desastre de 2017

En entrevista con RPP Noticias, Vargas Cuéllar recordó el impacto que tuvo El Niño costero hace nueve años, cuando la activación de quebradas como Huaycoloro arrasó infraestructuras clave y generó una crisis de abastecimiento de agua en Lima.

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“Se llevó el puente en Ramiro Prialé y dejó casi una semana sin agua a la gran Lima”, relató el alcalde, quien subrayó que el desabastecimiento no solo afectó a su distrito, sino a los demás.

Desde entonces, el distrito ha recibido una obra de canalización en la quebrada Huaycoloro, transferida oficialmente el 17 de julio de este año mediante un convenio con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Señaló que esta estructura permitirá encauzar caudales de hasta doscientos metros cúbicos por segundo, lo que ayudaría a proteger la producción y distribución de agua potable en la capital.

La autoridad local alerta que la mayoría de casas podrían verse afectadas por huaicos y desbordes, con medidas de prevención en marcha para reducir el impacto de las lluvias intensas| ANDINA/Daniel Bracamonte

Desafíos pendientes

El alcalde explicó que, tras los eventos de 2017 y las lluvias asociadas al fenómeno del Ciclón Yaku, se implementaron barreras dinámicas en nueve de 21 quebradas activadas en Chosica.

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En total, se han instalado 22 barreras de este tipo, aunque Vargas Cuéllar admitió que se requieren al menos cuarenta adicionales para cubrir todas las zonas de riesgo.

“Hemos firmado un convenio con el ANA para seis barreras más y doce diques, pero existen trabas legales que han impedido la construcción”, señaló. Las demoras obedecen a cuestionamientos en el diseño, pese a que la tecnología utilizada proviene de Suiza.

La autoridad local anunció que se ha logrado incluir la atención de diez quebradas adicionales, aunque persisten áreas pendientes de protección y la necesidad de mantener limpias y operativas las barreras ya instaladas.

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Para enfrentar la multiplicidad de riesgos —lluvias intensas, caída de rocas, crecidas del río Rímac e incluso sismos—, el municipio de Lurigancho-Chosica cuenta con brigadistas.

Lurigancho-Chosica, el distrito donde ocho de cada diez viviendas están en riesgo por El Niño| ANDINA/Daniel Bracamonte

Alrededor de 1.800 viviendas en riesgo

En Chosica, el peligro vinculado a desastres naturales también responde a factores sociales. De acuerdo con un informe de SENAPRED, existen alrededor de mil ochocientas viviendas ubicadas en áreas de alto riesgo, y cerca del ochenta por ciento de ellas corresponde al distrito, según precisó Vargas Cuéllar. Estas construcciones, en su mayoría, surgieron sin planificación y se encuentran en quebradas o a la orilla del río, lo que incrementa la vulnerabilidad de sus habitantes.

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El alcalde explicó que la municipalidad suspendió la entrega de constancias de posesión en zonas peligrosas y descartó cualquier incentivo a nuevas ocupaciones irregulares, aunque admitió que el problema persiste. Para quienes han resultado damnificados, se han distribuido bonos de vivienda para alquiler temporal, aunque esta solución alcanza solo a una parte de los afectados.

Asimismo, precisó que ya se ha entregado una lista de terrenos aptos para estos programas, aunque la mayoría pertenece a privados y algunas empresas ya desarrollan nuevos proyectos inmobiliarios en esas zonas.