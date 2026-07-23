Colombia vs Ecuador 3-0: resumen del triunfazo ‘cafetero’ y está a un paso de las semifinales por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Colombia logró una victoria contundente por 3-0 frente a Ecuador y está a un paso de las semifinales de la Copa Sudamericana de vóley 2026. El equipo dirigido por Guilherme Schmitz utilizó el encuentro para dar oportunidad a toda su plantilla, destacando la presencia de las jugadoras más jóvenes en la rotación titular.
Con su segunda victoria consecutiva, las ‘cafeteras’ lideran el Grupo B con seis puntos hasta el momento, el mismo que comparte con Argentina, Venezuela, y las norteñas. Y a falta de una fecha, tiene medio boleto asegurado a la instancia final.
El combinado colombiano se impuso por 3-0 contra las norteñas por la fecha 2 de la competencia. (Latina TV)
Así fue la contundente victoria de Colombia frente Ecuador
El equipo de Guilherme Schmitz se enfrentó a Ecuador la mañana del jueves 23 de julio por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El conjunto colombiano mostró una vez más su profundidad y capacidad de adaptación táctica, con un juego ordenado y múltiples opciones de ataque. Esta estrategia permitió a la ‘tricolor’ controlar el partido desde el inicio hasta el final, confirmando su buen momento en el torneo y consolidando su lugar entre los favoritos a avanzar a la siguiente fase.
PUBLICIDAD
Colombia dominó de principio a fin su encuentro ante los norteños, imponiéndose con claridad en cada set. Las ‘cafeteras’ salieron decididas desde el inicio y lograron un marcador contundente: 25-14, 25-9 y 25-13.
El rendimiento colectivo y la intensidad mostrada por Colombia en cada parcial fortalecen sus aspiraciones de avanzar a la siguiente etapa del torneo. Con esta victoria, las colombianas continúan afianzando su posición en la fase de grupos y mantiene intactas sus opciones de clasificación.
Próximo partido de Colombia y Ecuador en la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Colombia cerrará la fase de grupos frente Argentina este viernes 24 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós, por la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El horario establecido séra a las 15:30 horas de Perú.
PUBLICIDAD
Este duelo es vital porque definirá las posiciones en el Grupo B. Las ‘albicelestes’ se medirán con Venezuela, hoy, jueves 23 de julio, a las 15:45 horas de Perú.
Mientras que Ecuador se medirá con Venezuela también el viernes 24 de julio y su horario será a las 10:30 horas peruanas. Las norteñas no han podido ganar ningún encuentro hasta el momento, tienen cero puntos en la tabla de posiciones.
Resultados de la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
- Colombia 3-0 Ecuador (25-14,25-9 y 25-13 / Finalizado)
- Chile vs Bolivia (13:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)
- Argentina vs Venezuela (15:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)
- Brasil vs Perú (18:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)
Dónde ver los partidos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Latina Televisión asegurará la transmisión nacional de los partidos correspondientes a la fecha 2 de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Los encuentros de la selección peruana podrán verse tanto en el canal 2 como en el 702 en HD, permitiendo a la audiencia elegir entre la señal tradicional y la alta definición.
PUBLICIDAD
Quienes prefieran opciones digitales, tendrán acceso a las transmisiones en vivo a través del sitio web y la aplicación oficial de Latina. Esta modalidad facilita que los aficionados sigan la competencia desde cualquier lugar y dispositivo, ampliando el alcance del torneo.
Además, Infobae Perú realizará una cobertura integral de la jornada. El portal brindará información previa a cada partido, actualizaciones punto a punto, resúmenes de las jugadas más destacadas, declaraciones de protagonistas, resultados y la evolución de la tabla de posiciones. Así, los seguidores podrán mantenerse informados sobre todos los detalles relevantes del certamen y no perderse ningún acontecimiento importante.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Resultados de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en la fecha 2 del torneo
Colombia abrió la jornada midiéndose con Ecuador. Perú se medirá con Brasil en encuentro decisivo por la clasificación a semifinales
Copa Sudamericana de Vóley 2026: ¿Cuándo inician las semifinales del torneo internacional?
Se está disputando la fase de grupos con sorpresivos resultados. Argentina, Brasil, Colombia y Chile arrancaron con el pie derecho, mientras que Perú buscará levantarse con Brasil
Pedro García lapidó a la dirigencia de Sporting Cristal por salida de Gustavo Cazonatti tras empate con Bragantino: “Es una desprolijidad”
El periodista deportivo cuestionó a la directiva del club ‘celeste’ por dejar ir al volante brasileño, a quien vio necesario en el choque con el ‘toro loco’
Cienciano cayó 2-0 ante Lanús y complica su clasificación en la Copa Sudamericana 2026: goles y resumen del partido
El conjunto argentino dominó el partido de principio a fin y no cedió terreno ni siquiera tras la expulsión de Lucas Besozzi al minuto 63, cuando jugó más de media hora con diez hombres sin que Cienciano pudiera convertir. La revancha se disputará el 29 de julio en la Ciudad Imperial
Inicia la Copa Sudamericana de vóley 2026: fixture, formato, clasificación y todo lo que debes saber de la participación de Perú
El torneo cuenta con la participación de ocho selecciones y otorgará plazas para el Campeonato Sudamericano y los Juegos Panamericanos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD