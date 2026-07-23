Colombia vs Ecuador 3-0: resumen del triunfazo ‘cafetero’ y está a un paso de las semifinales por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Segundo triunfo de Colombia en la Copa Sudamericana de vóley 2026. (FPV)

Colombia logró una victoria contundente por 3-0 frente a Ecuador y está a un paso de las semifinales de la Copa Sudamericana de vóley 2026. El equipo dirigido por Guilherme Schmitz utilizó el encuentro para dar oportunidad a toda su plantilla, destacando la presencia de las jugadoras más jóvenes en la rotación titular.

Con su segunda victoria consecutiva, las ‘cafeteras’ lideran el Grupo B con seis puntos hasta el momento, el mismo que comparte con Argentina, Venezuela, y las norteñas. Y a falta de una fecha, tiene medio boleto asegurado a la instancia final.

El combinado colombiano se impuso por 3-0 contra las norteñas por la fecha 2 de la competencia. (Latina TV)

Así fue la contundente victoria de Colombia frente Ecuador

El equipo de Guilherme Schmitz se enfrentó a Ecuador la mañana del jueves 23 de julio por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El conjunto colombiano mostró una vez más su profundidad y capacidad de adaptación táctica, con un juego ordenado y múltiples opciones de ataque. Esta estrategia permitió a la ‘tricolor’ controlar el partido desde el inicio hasta el final, confirmando su buen momento en el torneo y consolidando su lugar entre los favoritos a avanzar a la siguiente fase.

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Colombia dominó de principio a fin su encuentro ante los norteños, imponiéndose con claridad en cada set. Las ‘cafeteras’ salieron decididas desde el inicio y lograron un marcador contundente: 25-14, 25-9 y 25-13.

El rendimiento colectivo y la intensidad mostrada por Colombia en cada parcial fortalecen sus aspiraciones de avanzar a la siguiente etapa del torneo. Con esta victoria, las colombianas continúan afianzando su posición en la fase de grupos y mantiene intactas sus opciones de clasificación.

Colombia le ganó a Ecuador por la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (FPV)

Próximo partido de Colombia y Ecuador en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Colombia cerrará la fase de grupos frente Argentina este viernes 24 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós, por la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El horario establecido séra a las 15:30 horas de Perú.

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Este duelo es vital porque definirá las posiciones en el Grupo B. Las ‘albicelestes’ se medirán con Venezuela, hoy, jueves 23 de julio, a las 15:45 horas de Perú.

Mientras que Ecuador se medirá con Venezuela también el viernes 24 de julio y su horario será a las 10:30 horas peruanas. Las norteñas no han podido ganar ningún encuentro hasta el momento, tienen cero puntos en la tabla de posiciones.

Colombia venció por 3-0 a Venezuela por la primera jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana de vóley. Crédito: MarioMG sports.

Resultados de la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Colombia 3-0 Ecuador (25-14,25-9 y 25-13 / Finalizado)

Chile vs Bolivia (13:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)

Argentina vs Venezuela (15:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)

Brasil vs Perú (18:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)

Así se jugará la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (FPV)

Dónde ver los partidos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Latina Televisión asegurará la transmisión nacional de los partidos correspondientes a la fecha 2 de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Los encuentros de la selección peruana podrán verse tanto en el canal 2 como en el 702 en HD, permitiendo a la audiencia elegir entre la señal tradicional y la alta definición.

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Quienes prefieran opciones digitales, tendrán acceso a las transmisiones en vivo a través del sitio web y la aplicación oficial de Latina. Esta modalidad facilita que los aficionados sigan la competencia desde cualquier lugar y dispositivo, ampliando el alcance del torneo.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura integral de la jornada. El portal brindará información previa a cada partido, actualizaciones punto a punto, resúmenes de las jugadas más destacadas, declaraciones de protagonistas, resultados y la evolución de la tabla de posiciones. Así, los seguidores podrán mantenerse informados sobre todos los detalles relevantes del certamen y no perderse ningún acontecimiento importante.

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