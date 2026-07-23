Marco Sifuentes y la llegada de Keiko Fujimori al poder: “El fujimorismo no merece una luna de miel”

¿Por qué los ciudadanos peruanos necesitan una educación cívica de emergencia? Marco Sifuentes argumenta que el Estado ha renunciado a su responsabilidad de formar ciudadanos informados sobre sus derechos y deberes, un vacío que la sociedad está sintiendo.

“Es la última oportunidad para salvar lo que queda de la democracia peruana dentro de las reglas de juego”, dice Marco Sifuentes las emisiones diarias de ‘La Encerrona’ previo a las elecciones de abril en este año. Tres meses después, con Keiko Fujimori electa como nueva presidenta, el periodista que vuelve a Perú para presentar nuevamente sus libros, ‘Manual para Votar’ y ‘La Marcha del fin del mundo’ en la Feria Internacional del Libro de Lima, ve a un fujimorismo “más sólido que nunca”.

En conversación con Infobae Perú, Sifuentes comparte su reflexión sobre el ejercicio de la democracia en las elecciones presidenciales que pasaron y cómo el Perú vive una etapa en la que hay un “germen autoritario” apoyado no por la herencia genética de Fujimori, sino por la existencia de leyes que permiten a la Policía y a militares a “matar a quien le dé la gana”.

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“Vamos a ver hasta qué punto ella puede seguir siendo la policía buena”, señala el director de ‘La Encerrona’, que también considera que el periodismo y los periodistas tendrán que adaptar su trabajo a lo que sería un contexto menos transparente para todos.

Educación cívica de emergencia

¿Cómo fue el proceso de elaboración del libro? No solamente cómo se gestó la idea, sino también cómo fue trabajar al lado de Carlos Lavía, que ilustra el libro y que colabora con La Encerrona

La idea del libro en realidad está basada en un curso online que hicimos hace cinco años, pero incluso más atrás, cuando yo... yo le pido ayuda al público, si alguien puede identificar esto: Tengo este recuerdo que debe haber sido en la época de Fujimori, tiene que haber sido para, digamos, marketear la Constitución del 93 (...) Una especie de constitución explicada para los jóvenes y eran tres chicos que se conocían en la cola de la votación y empezaban a hablar de conceptos: Estado, Nación, cosas por el estilo.

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Yo siempre he buscado ese libro, nunca lo volví a ver y me parecía muy útil. Me parece que creo que los jóvenes de ahora necesitan algo similar. Si te das cuenta, en realidad la historia es la misma: Son tres chicos, que además hay pequeñas señas que ha dibujado Carlos Lavía, que los identifican a uno como de familia de la sierra o de familia de la selva o de familia de la costa, y que van conversando y van descubriendo un poco la locura que es el Estado peruano.

¿No es un poco irónico que un libro que habla sobre cómo ejercer correctamente la democracia en el país tenga su idea básica de en una forma de promocionar una constitución gestada en una dictadura?

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Bueno, la verdad es que los mejores modelos de propaganda fueron los nazis. Entonces, también uno toma de donde puede las inspiraciones... Eso me sirvió a mí en ese momento para entender, no si la Constitución de Fujimori estaba bien o mal, sino cosas básicas como qué cosa es el gobierno separado del Estado y cosas por el estilo. (...) El libro está dividido en tres: Antes de votar, durante y después (...). Por ejemplo, “después de votar” es el sistema de gobierno, “durante la votación” es el sistema electoral y “antes de la votación” es el sistema de partidos. Eso es lo que hacemos en el libro para explicarle esto a un montón de gente de todas las edades, pero a mí me gustaría que lo lean sobre todo jóvenes.

El periodista y director de La Encerrona, Marco Sifuentes, se sienta en una escalera dentro de una librería rodeado de estantes con libros. Crédito: Paula Elizalde (Paula Elizalde)

Los peruanos hemos aprendido mucho en este periodo de 10 años ¿La crisis política ha dejado una marca en la vida quienes han tenido que votar?

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Sí, aunque también yo creo que hay gente que cada cinco años se ha estado informando. Estos fraudistas de derecha y de izquierda en sus argumentaciones demostraban una profunda ignorancia de cómo funciona el sistema electoral (…) tendrían que haberlo entendido hace cinco años, cuando se desacreditó el fraude... la pataleta de Keiko. Al final sí creo que hay un sector de la población que de pronto se ha vuelto experta, más que en ciencia política, en mecanismos de tramitología de autoridades.

¿Necesitar un manual para votar no dice mucho sobre cómo los peruanos viven la democracia?

Sí, pero también creo que la existencia de ese libro es el síntoma de un Estado que ha abandonado sus responsabilidades. Por eso se llama “Educación Cívica de Emergencia”. Voy a sonar como un viejo, pero cuando yo era niño había un curso que se llamaba Educación Cívica, que te enseñaban cositas elementales (...). Pero después de eso ya el Estado ha abandonado cualquier responsabilidad de tratar de tener ciudadanos relativamente informados sobre sus deberes y sus derechos (...). Entonces, si los ciudadanos tienen que sobrevivir y no tienen tiempo de estar pensando en su día a día sobre “cuántos votos se necesitan para una vacancia”, el Estado tendría la responsabilidad de darle un marco más o menos educativo para que sepan cuándo se están vulnerando sus derechos

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Como en el caso del referéndum del 2018 en el que los peruanos decidieron que no querían un congreso bicameral, pero ahora tenemos uno que les permite reelegirse...

Sí. Que no les salió bien (...) Adriana Tudela, que fue la abanderada de la bicameralidad, no sé cuánta gente votó por ella, pero quedó fuera. Su partido fue nulificado (...) De todo el “pacto”, a los únicos que les ha salido bien la jugada es a los fujimoristas, que no por algo son los que tenían más experiencia, creo (...) Esta es una teoría de la conspiración, pero yo no sé hasta qué punto este escenario no estaba calculado. Es decir: un escenario en el que se fragmentaba, casi se atomizaba el voto; y los que sacaban la nariz en medio de la marea eran ese fujimorismo que tiene 8 % duro, pero con eso le ganas a los más de 30 partidos que tuvieron 1 %.

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El periodista Marco Sifuentes, director de La Encerrona, sostiene su libro 'Manual para Votar' en una librería. Crédito: Paula Elizalde (Paula Elizalde)

El regreso de López Aliaga

Con las elecciones regionales y municipales cerca, ¿Qué enseñanzas puede sacar un lector de este libro?

Creo que la tercera parte del libro, que tiene que ver con después de votar, esa parte es en realidad inmortal mientras tengamos la Constitución y el escenario que tenemos ahora (...). Si la gente ahora no está contenta con los resultados de esta elección y de la que se viene y quiere participar en política, pues ahí está el manual (...). El libro no es un manual aséptico. No es que dice: “ah, bueno, así son las cosas y listo”, sino que toma postura porque es inevitable tomar postura frente a cómo se ha rediseñado el Estado peruano. El Estado peruano se ha rediseñado en los últimos cinco años y nos ha dejado un poco un Frankenstein.

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Rafael López Aliaga vuelve a postular ahora como regidor en Lima Metropolitana...

Ahora están Bruce y Alison arriba con porcentajes importantes y López Aliaga está tercero o cuarto.

Porque no está al frente de la lista...

Claro, porque no está en al frente. Pero incluso esta cosa de endose que quiere hacer, pues no parece estarle funcionando. También es cierto que Lima es una cosa bien extraña. Hay muy pocas capitales, Madrid es otra de ellas, que sean tan tiradas a la derecha. Normalmente, las capitales, se supone, ¿no? Son las élites ilustradas y las élites ilustradas se supone que tienden a ser más progresistas. Mira cómo vota Ciudad de México o cómo vota Nueva York, por ponerte ejemplos de grandes ciudades. Lima creo que es sometida demasiado a sus medios y a sus miedos... hay un espíritu bien de derecha en Lima.

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Como pasó con el cierre de la ciudad que anunció el alcalde Reggiardo cuando se anunciaron manifestaciones

Sí, pero eso lo puedes atribuir a la autoridad. Yo hablo de la gente. Por ejemplo, en las marchas contra Dina. Las marchas de Puno en realidad se hicieron en solidaridad por los muertos de Ayacucho. En Lima nunca hubo una marcha de solidaridad. En esa época y después nunca hubo una marcha de solidaridad ni por los muertos de Ayacucho, ni por los muertos de Puno, ni por los muertos de ningún lado (...). Es una ciudad que le da la espalda al resto del Perú.

El periodista y director de La Encerrona, Marco Sifuentes, posa con sus libros "Manual para Borregos" y "La Marcha del Fin del Mundo". Crédito: Paula Elizalde (Paula Elizalde)

El Fujimorismo 2.0

Varios funcionarios de estos últimos años son en realidad parte del equipo de transferencia de Keiko Fujimori ¿Esta especie de reciclaje de personajes de los años 90, de los 2000, de cuando tuvo mayoría parlamentaria, va conformar un bloque aún más fuerte que antes?

El fujimorismo llega super sólido, más sólido que nunca al poder. No solamente porque Keiko ha puesto en el Senado y en la Cámara de Diputados a gente con experiencia. Son gente que tiene experiencia y probable lealtad. Han sido leales a ella a pesar de muchas cosas. Es gente del núcleo. A diferencia de los 73 (congresistas) que tuvo con PPK, que ella no se sabía los nombres de la mayoría. Ahora sí a todos los, los conoce, los identifica. Son gente en los que ella confía.

Por otro lado, estamos viviendo claramente la transferencia de Keiko a Keiko. La cantidad de gente que ha estado en los gobiernos de Dina, de Jeri, de Balcázar, que están en las comisiones de transferencia del otro lado de la mesa supuestamente recibiendo el gobierno del que han sido parte ellos... a Keiko eso le da un conocimiento de cómo se ha estado manejando el Estado peruano en los últimos años. Llega con ojos y con oídos en todos lados.

Como periodista ¿da miedo enfrentarse a un fujimorismo en ese nivel de influencia y poder?

Miedo no sé si es la palabra. Sí es cierto que el fujimorismo no merece una luna de miel. Es decir, si es el gobierno que viene estando a cargo del país en los últimos tres años, por decir lo menos, desde el Ejecutivo, porque antes desde el Congreso, desde PPK, la que manda es ella. Llegan con las promesas de solucionar los desastres que ellos han creado. Entonces, yo no sé si eso desde el nivel de la prensa, la opinión pública, merece una “luna de miel”, que es lo que se acostumbra con los presidentes que entran.

El periodista Marco Sifuentes, director de La Encerrona, posa con sus libros "Manual para Voz" y "La Marcha del Fin del Mundo" en un ambiente exterior con plantas. Crédito: Paula Elizalde (Paula Elizalde)

Mencionabas en La Encerrona que esta era la última oportunidad para ejercer la democracia como la conocemos ¿Entonces qué etapa estamos viviendo?

Claramente hay un germen autoritario. No estoy hablando del ADN, de que ella es la hija del dictador. No estoy hablando de cosas genéticas, místicas, espirituales, sino de antecedentes concretos que todos hemos visto. Están las leyes pro crimen y estas leyes Rospigliosi, que son totalmente autoritarias, digamos que, que están empujando ellos. Entonces digamos que están todas las evidencias ahí para demostrar que en los próximos cinco años, por lo menos cinco años, van a ser de un gobierno con un carisma autoritario ¿Cómo se va a manifestar? ¿en qué actos concretos? Eso es lo que vamos a tener que ver en los próximos meses. ¿Hasta dónde ella va a dejar de ser la policía buena? Porque ahorita ella es la policía buena. Rospigliosi es el malo como antes todos sus congresistas siempre han sido los malos y ella salía como la imitación que hacía Casareto de ella: “becho, abacho” (...) Entonces, vamos a ver hasta qué punto ella puede seguir siendo la policía buena.

Si tú haces leyes con el único propósito de que la policía pueda matar a quien le dé la gana y que los militares puedan matar a quien le dé la gana, que es el único propósito de esas leyes, ¿a eso cómo se llama? No se llama democracia en ningún lugar. Pero claro, de nuevo, como todavía no están ejerciendo ese poder, pues habrá que ver, habrá que esperar en los próximos meses para ver que todas las profecías eran ciertas.

El Perú, cinco años después...

Hay una frase de tu libro K.O. PPK que me gustaría compartir: “A pesar de todos los cambios de los últimos cincuenta años en nuestro país, el Perú sigue siendo Lima, que es San Isidro, que es El Golf, que es Pedro Pablo Kuczynski tomando decisiones en el sauna, y si es así, entonces este libro acaba con un país bajo arresto domiciliario”. ¿Será que al fin el Perú salga de este encierro luego de 10 años de crisis políticas? ¿Keiko lo tendrá más fácil para gobernar?

No. No va a ser fácil para ella como presidenta. Hay mucho prejuicio contra ella, eso también es cierto. Hay muchas cosas que son comprobadas, que ha hecho ella, que ha hecho su grupo y un montón de cosas que la gente se imagina también. Entonces, en general, entre lo que es cierto y lo que la gente se imagina, ella... Estoy esperando la primera encuesta de popularidad de ella como presidenta. Eso va a ser interesante de ver.

El periodista Marco Sifuentes observa una estantería repleta de libros de fotografía y arte en una librería. Crédito: Paula Elizalde (Paula Elizalde)

También es cierto que el, ese Perú, que era Lima, que era San Isidro, que era PPK, es un Perú que ha ganado ahorita. En la segunda vuelta el propio PPK salió a, a decir que voten por Keiko (...) La derecha limeña sanisidrina, prefiere a alguien como PPK, que es de los suyos, que lo ven en El Golf, porque el fujimorismo es raro, en el fujimorismo son nuevos ricos todos. Entonces no les termina de caer bien, pero finalmente son ricos.

Ahora que Keiko Fujimori fue electa como presidenta, ¿el fujimorismo como partido está aquí para quedarse?

Ah, eso no se sabe. Digamos que lo que ha pasado claramente después de un gobierno, al menos en este siglo, es que el partido que llegaba al gobierno se iba y desaparecía. Toledo desapareció, Vizcarra desapareció, Ollanta, nadie se acuerda de su partido, PPK nadie se acuerda de su partido. Perú Libre ya fue. El fujimorismo es distinto y lo sabe. Hay gente lista dentro del fujimorismo. Yo no sé si ellos están dispuestos a permitir que eso les pase dentro de cinco años y van a hacer todo lo posible para que eso no les suceda. ¿Cómo? Eso ya es dentro de sus cabecitas, de sus ideas maquiavélicas y sus fantasías de poder. (...) Ellos saben que tienen que hacer algo para que cuando llegue el 2031 no sean aniquilados. ¿Qué cosa? Eso ya hasta da miedo pensarlo.

Un poco como ‘House of Cards’ la democracia del Perú en este momento. ¿No crees?

Ellos tienen todo ahora ¿Qué no tienen? El poder judicial lo tienen un poquito. Algunos jueces tendrán con ellos, pero la mayoría de jueces son independientes. Y de ahí todo lo demás es de ellos. Todo. No se me ocurre ahorita nada que no sea de ellos, incluidos la mayoría de medios, este, tradicionales. Entonces, ¿qué haces con tanto poder? La tentación ahí es muy grande. Creo que el mayor reto de Keiko va a ser tratar de demostrar que puede seguir en el rol de policía buena y de no poner esta cara de maldad que todos hemos visto, que le sale en las campañas.

El periodista y director de La Encerrona, Marco Sifuentes, conversa con un interlocutor en una librería. Crédito: Paula Elizalde (Paula Elizalde)

Como cuando le recuerdan que su madre denunció que fue torturada durante el gobierno de su padre, por ejemplo

Claro. Entonces, ahí abandona el personaje. Vamos a ver si todo lo que va a pasar en meses, en estos años, pues logra que ella abandone ese personaje. Ahora mismo, dentro del fujimorismo, y esto creo que es más o menos público dentro de la gente que hace reporteo político, hay como un par de vertientes. Una que está mucho más al choque y la otra que no. Entonces vamos a ver quién gana, dependiendo de a quién pongan de primer ministro. Es como en las películas. Cuando el villano finalmente tiene la pistola en la mano. Entonces, vamos a ver si dispara o no dispara, a quién le dispara. Eso es lo único que queda ahora.

Periodismo en tiempos de Fujimori

La Encerrona tiene un convenio con una universidad para hacer un taller con alumnos ¿Qué le espera a esos periodistas jóvenes que salen con un espíritu romántico para ejercer la carrera?

Bueno, si lo que esperan es algo romántico, se viene algo romántico en el sentido de la lucha absolutamente desigual de gente que quiere hacer un trabajo independiente versus una entidad autoritaria grande, que es claramente lo que se viene. Hay este chiste de la gente que cuando ve, qué sé yo, las películas de Harry Potter o de Star Wars o de Los Juegos del Hambre, se imagina en la rebelión, pero vota por los que serían los malos de esas películas. Yo creo que va a pasar un poco con eso a muchos periodistas jóvenes, que van a empezar a trabajar dentro de un régimen que claramente, quisiera ser autoritario.

El periodista Marco Sifuentes, director de 'La Encerrona', analiza el futuro de la prensa independiente ante un escenario político cada vez más autoritario. Sifuentes reflexiona sobre la necesidad de adaptar las prácticas periodísticas para seguir fiscalizando al poder.

La Encerrona ha sido blanco de autoridades que van en contra del periodismo que ustedes practican ¿Los periodistas jóvenes deberían estar preparados mentalmente para asumir esa carga también?

Claramente hay una diferencia entre hacer periodismo en democracia y hacer periodismo en una situación autoritaria. Eso es clarísimo. Yo creo que tuve la suerte, y eso es parte del libro de “La marcha del fin del mundo”, de ver el cambio de época. De estudiar periodismo con unas expectativas de gobierno autoritario, que era el fujimorista, y de pronto empezar a trabajar con el derrumbe de ese régimen y con el nacimiento de la democracia, que no duró nada en el Perú. Muchos (periodistas) se aburguesaron, entonces ahorita hay muchos periodistas que tuvieron una labor muy destacada en la época democrática y que ahora se están echando hacia Keiko. Sin ir muy lejos, Rospigliosi es uno de esos. Tenía unas columnas furibundas... y ahora ahí lo ves, promoviendo leyes diseñadas para matar. Es loquísimo.

¿A qué desafíos se enfrenta La Encerrona en los próximos años con un régimen autoritario y a Keiko Fujimori a la cabeza?

Creo que lo que tenemos que hacer es adaptar un poco el periodismo que hacemos para una situación autoritaria. La Encerrona salió en una época en la que todavía había un régimen que podíamos llamar democrático. Ahora probablemente estemos entrando a un gobierno que sea abiertamente autoritario, y eso implica seguir haciendo lo mismo, pero tomar algunas precauciones (...) Va a haber mucha más opacidad. Los regímenes autoritarios por definición no dan la transparencia, no rinden cuentas, y el periodismo es todo lo contrario a eso. El periodismo es echar la luz, el periodismo es exigir cuentas. Entonces probablemente haya una postura más antagónica entre el periodismo de verdad, si se hace como tiene que hacerse, y el gobierno que viene.