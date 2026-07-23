Denuncian a presuntos miembros de la FAP de agredir a joven luego de accidente de tránsito en Arequipa

Un joven de 24 años denunció haber sido agredido por presuntos miembros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) tras un accidente de tránsito en Yanahuara, en la avenida José Abelardo Quiñones, lo que derivó en una grave lesión ocular y heridas en el rostro. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad y teléfonos móviles de los testigos que presenciaron el incidente.
Testimonios y denuncia del afectado
Según relató Jesús Antonio Lobatón Juárez, la colisión ocurrió en la tarde cuando una camioneta blanca impactó el vehículo en el que viajaba junto a su pareja.
“Yo estaba en camino a la casa de mi enamorada. En medio del tráfico, una camioneta blanca ingresa a la avenida y choca mi vehículo y el de adelante”, declaró el joven, quien resultó con el rostro ensangrentado y una lesión severa en el ojo izquierdo.
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De acuerdo con el testimonio recogido por Panamericana Noticias, tras el choque Lobatón Juárez se acercó a reclamar al conductor de la camioneta, identificado como Duarte Apsí Chávez, quien habría mostrado signos de ebriedad.
“Me dijo: ‘¿Cuánto quieren? Les voy a pagar, tengo plata, eso no vale nada. Dos mil soles les voy a dar a cada uno’”, narró el denunciante.
El conductor de la camioneta y un acompañante, identificado como Emil Oswaldo Gutiérrez Rojas, habrían intimidado a Lobatón Juárez señalando ser integrantes de las Fuerzas Armadas. “El chofer bajó de la camioneta en estado de ebriedad y fue directo a agredirme, diciendo que era de las Fuerzas Armadas”, agregó el joven.
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Intervención de testigos y autoridades
La agresión fue advertida por personas que se encontraban en la zona y por personal de serenazgo. El acta policial señala que el joven presentaba lesiones visibles y fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.
El documento policial también indica que Chávez habría presentado signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. Según el testimonio de Lobatón Juárez, los presuntos agresores continuaron pegándole incluso ante la presencia de serenazgo.
El conductor de la camioneta quedó detenido por los presuntos delitos de peligro común y lesiones. Su acompañante es investigado por su presunta participación en los hechos. Ahora, las autoridades buscan determinar si ambos pertenecen realmente a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y, de confirmarse algún vínculo institucional, establecer las sanciones correspondientes.
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Hasta el momento, la FAP no ha emitido ningún comunicado para deslindar el vínculo con los denunciados en el caso.
Canales de ayuda
- El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ofrece asistencia médica prehospitalaria ante emergencias de salud en todo el país. Ante accidentes, lesiones graves o situaciones críticas, la población puede comunicarse al número 106 para solicitar atención inmediata de las unidades móviles especializadas, que cuentan con personal capacitado y equipamiento adecuado.
- La Policía Nacional del Perú (PNP) responde a situaciones de peligro, violencia o alteración del orden público. Ante agresiones, robos o cualquier hecho delictivo, los ciudadanos pueden recurrir al número de emergencia 105.
- El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, rescates y accidentes vehiculares. Para solicitar su intervención, se encuentra disponible la línea 116.
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