Feminicidio en Puno: sujeto maltrató por años a su pareja y terminó matándola a golpes en Juli

Dos retratos de un hombre y uno en escala de grises de una mujer se presentan en relación con un caso de feminicidio en Puno. (Infobae)

Un caso de feminicidio conmocionó a la localidad de Juli, en la región Puno, tras la muerte de Yanet Jiménez Sanga, de 35 años, quien falleció en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón luego de una agresión brutal atribuida a su conviviente, Mauro Córdoba Jiménez, de 39 años.

Según la versión de los familiares, la agresión ocurrió después de que la pareja regresara de una fiesta comunal durante el último fin de semana, donde habrían tenido una discusión. El sujeto la atacó por varias horas dentro de la vivienda. Yanet alcanzó a pedir ayuda por teléfono a su madre. “Estoy muriendo, vente, apúrate”, se escucha en el audio difundido en medios locales como Pachamama Radio.

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Minutos después, su madre la encontró inconsciente y con graves signos de violencia. Junto a otro familiar, la trasladó de inmediato a un hospital en Puno para que recibiera atención médica. Sin embargo, falleció por la gravedad de sus lesiones.

En un audio difundido por otro medio local, el agresor vinculó el ataque con lo ocurrido en la celebración de compromiso a la que asistieron. En esas grabaciones se le escucha decir “que se muera”, mientras intentaba justificar la agresión por celos y porque, según su versión, la víctima “malogró” la fiesta.

Víctima sufrió violencia por varios años

De acuerdo con el testimonio de los allegados, la violencia no habría sido un hecho aislado. La familia denunció que los maltratos físicos y verbales se extendieron durante aproximadamente 16 años, y que se agravaban con el consumo de alcohol por parte del agresor.

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El caso deja a dos menores, de 17 y 10 años, hijos de la víctima, quienes quedaron bajo custodia provisional de su abuela materna. La familia pidió apoyo estatal urgente al señalar que los menores carecen ahora de sustento económico.

Feminicida quiso “maquillar” el crimen

Tras la agresión, siempre según los familiares, el hombre intentó sostener una versión falsa sobre un supuesto accidente de tránsito, pero esa coartada fue descartada por los deudos. El detenido fue capturado el sábado cuando intentaba huir y se habría escondido en la vivienda de sus padres.

El último miércoles, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Juli declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y dictó nueve meses de prisión preventiva contra Mauro Córdoba, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio, en agravio de Yanet Jiménez. La medida coercitiva fue impuesta mientras continúan las investigaciones para el esclarecimiento del caso y la determinación de las responsabilidades penales correspondientes.

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Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende emergencias policiales y denuncias de violencia las 24 horas marcando el 105, con equipos especializados en protección y auxilio inmediato.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ofrece orientación y ayuda integral a víctimas de violencia de género a través de la Línea 100 y los Centros de Emergencia Mujer, brindando apoyo psicológico, legal y social en todo el país.

El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) responde a emergencias de salud, accidentes o crisis psicológicas llamando al 106, con ambulancias y personal capacitado.