San Martín fichó a Kari Zumach para la Liga Peruana de Vóley: “Potencia americana para las ‘santas’”

San Martín fichó a Kari Zumach para la Liga Peruana de Vóley. (Usmp)

Tras los fuertes rumores, San Martín confirmó la incorporación de Kari Zumach a su plantel, reforzando así su apuesta para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley y el Sudamericano. La llegada de la voleibolista estadounidense, quien mide 1,91 metros, era un secreto a voces entre los seguidores y finalmente se hizo oficial.

El fichaje de Zumach responde a la solicitud específica del entrenador Martín Ambrosini, quien busca potenciar el ataque del equipo. La deportista se sumará a la ofensiva junto a Emily Zinger, formando una dupla que aspira a ser determinante en las competencias que se avecinan.

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“Bienvenida a tu nueva casa, Kari. La opuesta americana llega desde la liga francesa para sumarse a Las Santas como nuevo refuerzo para la temporada 2026/27. ¡Vamos con todo!“, publicó el club de Santa Anita en sus redes sociales.

Kari Zumach: la segunda extranjera de San Martín

San Martín sigue armando su plantel para la próxima temporada y después de varias salidas, hizo oficial a Kari Zumach, la segunda extranjera del club de Santa Anita. Paola Rivera fue la única foránea que se mantuvo con las ‘santas’, su permanencia quedó garantizada para asumir los nuevos retos para la Liga Peruana de Vóley y Sudamericano.

Kari Zumach, voleibolista estadounidense de 26 años, llega a San Martín tras jugar la última temporada en el Saint Dié des Vosges Volley Ball de Francia. En ese club compartió equipo con la peruana Zoila La Rosa, lo que le permitió sumar experiencia internacional antes de desembarcar en la liga peruana.

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A lo largo de su trayectoria, Zumach ha competido tanto en la Liga Universitaria de Estados Unidos como en la liga francesa. Su estatura de 1,91 metros y condición de jugadora diestra le otorgan ventajas en el alcance y la eficacia en el bloqueo, cualidades especialmente valoradas por la Universidad San Martín a la hora de estructurar su equipo.

San Martín busca reforzar su ataque para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley y aparece como opción una opuesta estadounidense.

¿Emily Zinger será el próximo fichaje de San Martín?

La reciente salida de Emily Zinger del Club Voleibol Haris de España generó gran expectativa en el entorno del vóley peruano. Su nombre comenzó a sonar con fuerza en equipos de relevancia como Universitario de Deportes, San Martín y Regatas Lima, lo que alimentó los rumores sobre su posible regreso a la Liga Peruana de Vóley.

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Durante semanas, la incertidumbre y el interés de diferentes instituciones mantuvieron en vilo a los seguidores del deporte. Finalmente, se confirmó que la opuesta estadounidense volverá a competir en el campeonato nacional la próxima temporada. Zinger firmó con un club que recientemente subió al podio, y su presentación oficial está prevista en el corto plazo.

Muchos hinchas de Regatas Lima esperaban verla otra vez en el equipo de Chorrillos, pero la jugadora eligió sumarse a otra institución histórica del vóley nacional. Su decisión renueva la expectativa en torno al torneo local y aumenta el atractivo de la próxima campaña.

Según adelantó Julio Peña en el programa ‘AquíTVO’, Zinger está a un paso de convertirse en refuerzo de la Universidad San Martín. Su arribo responde a la reciente salida de Fernanda Tomé, quien cerró un ciclo de tres temporadas con las ‘santas’. Esta incorporación promete reforzar el protagonismo de San Martín y modificar el panorama competitivo de la liga.

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La opuesta estadounidense volverá al campeonato nacional y fichará por un club protagonista. (AquiTVO)