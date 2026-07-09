¿Se cayó el fichaje de Yanlis Féliz a la San Martín?: detalles del futuro de la dominicana tras salida de Alianza Lima

¿Se cayó el fichaje de Yanlis Féliz a la San Martín?

El mercado de pases en la Liga Peruana de Vóley sigue presentando sorpresas a tres meses del arranque del campeonato. Los equipos vienen confirmando salidas y refuerzos, también vienen trabajando en sus pretemporadas.

Y uno de los fichajes bombas que se tocó cuando terminó la competencia fue la de Yanlis Féliz a la San Martín. Todo estaba listo para que la voleibolista dominicana cambiara de camiseta este temporada, algo que generó muchas reacciones por su gran desempeño y en especial porque fue pieza clave en la final que la coronó como MVP en el tricampeonato de Alianza Lima.

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Sin embargo, se conoció que su llegada a Santa Anita se habría complicado y finalmente no podría no darse, así informó Julio Peña. Eso sí, eso no quiere decir que no seguirá en el torneo nacional porque otro club está interesado en la jugadora.

“Lo de Yanlis Féliz en San Martín, que acaba de salir campeona con Alianza Lima, ha retrocedido unos pasitos. Antes de que termine la liga, se hablaba de su paso a la Universidad San Martín. Después, se aseveraba que esto se daría, pero tengo entendido que ha dado unos pasitos hacia atrás. Lo que no quiere decir que se aleje de la liga”, aseguró el comentarista en el programa ‘AquíTVO’.

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La opuesta estadounidense volverá al campeonato nacional y fichará por un club protagonista. (AquiTVO)

Emily Zinger sorprende como fichaje de San Martín

La salida de Emily Zinger del Club Voleibol Haris de España desencadenó especulaciones inmediatas sobre su futuro, con varios clubes peruanos mostrando interés en sumarla para la siguiente temporada. Entre los mencionados figuraban Universitario de Deportes, San Martín y Regatas Lima, lo que alimentó los rumores sobre su posible retorno a la Liga Peruana de Vóley.

Tras un periodo de incertidumbre, se conoció que la opuesta estadounidense definió su siguiente destino y se prepara para regresar al voleibol nacional. Zinger alcanzó un acuerdo con una de las instituciones más exitosas del campeonato, lo que anticipa su oficialización en las próximas horas.

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La noticia generó expectativas, especialmente entre los seguidores de Regatas Lima, quienes esperaban verla nuevamente defendiendo los colores del equipo chorrillano. Sin embargo, la jugadora eligió incorporarse a otro club con historia en el voleibol peruano, descartando así su retorno a Regatas.

El periodista Julio Peña adelantó en el programa ‘AquíTVO’ que “Emily Zinger está cerca de ser el nuevo refuerzo de la Universidad San Martín”. Esta incorporación se produce en un contexto de cambios en la plantilla, tras la salida de la brasileña Fernanda Tomé, quien culminó su ciclo con San Martín luego de tres temporadas. El arribo de Zinger apunta a fortalecer el plantel de las ‘santas’ de cara al próximo certamen nacional.

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Emily Zinger interesó a la directiva de Universitario. Crédito: Instagram

Martín Ambrosini inicia nueva etapa en San Martín

La llegada de Martín Ambrosini al banquillo de la Universidad San Martín marca un hito personal en la trayectoria del entrenador. El propio Ambrosini reconoció la magnitud del desafío al afirmar: “Para mí es un paso importante en mi carrera poder venir a la Universidad de San Martín, una institución tan prestigiosa y con tanta historia en el voleibol, y considero que es una gran oportunidad”.

El técnico manifestó su compromiso absoluto con el proyecto deportivo. Subrayó que el equipo buscará la excelencia en cada entrenamiento y partido, con la meta de alcanzar un rendimiento que les permita competir en los principales frentes. Según sus palabras, “Vamos a dar lo máximo, garantizar un buen trabajo, y esperar que los resultados acompañen con un equipo competitivo. Queremos estar a la altura de las exigencias como equipo, tanto en la liga nacional como en el campeonato sudamericano”.

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Ambrosini enfatizó que el objetivo es conformar un plantel capaz de responder a las expectativas tanto en la Liga Peruana como en el Sudamericano de Clubes, apostando por la mejora continua y la construcción de una identidad sólida para la Universidad San Martín en la nueva etapa que inicia bajo su mando.

El técnico argentino compartió sus primeras sensaciones tras llegar a Santa Anita. Créditos: San Martín / Youtube.