Renato Tapia rompe su silencio y confiesa cómo vive su ausencia en la selección peruana: “Duele en el corazón”

El volante habló sobre su situación actual y su ilusión de volver a ser considerado en el nuevo proceso clasificatorio de la ‘bicolor’. (Video: Denganche)

Renato Tapia ha sido uno de los nombres más comentados en los últimos meses en medio del proceso de reconstrucción de la selección peruana. El volante nacional se ha convertido en una de las ausencias más llamativas en las recientes convocatorias de Mano Menezes, aunque ha preferido mantener la calma y no tomar la situación como algo personal, a la espera de una nueva oportunidad con la ‘bicolor’.

En ese contexto, en una entrevista con el programa ‘Juego Cruzado’ de DENGANCHE, el volante se refirió por primera vez de manera abierta a su presente fuera del combinado nacional, dejando una reflexión marcada por la emoción y la autocrítica. Tapia reconoció que su situación actual le genera un fuerte impacto emocional, aunque dejó en claro que no considera cerrado su ciclo.

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“Duele en el corazón, porque tantos años he estado en la selección y siento que puede dar mucho más todavía. Tengo 30 años, recién voy a cumplir 31. No siento que haya terminado un ciclo. Siento que he dado todo lo que he tenido que dar a la selección. Siento que puedo estar en, en un par de mundiales más, haciendo las cosas bien, obviamente”, expresó el volante, dejando entrever su deseo de seguir siendo parte del proyecto de la ‘bicolor’ en el futuro.

El mediocampista también reflexionó sobre el rol de la edad en el fútbol moderno y la importancia de la experiencia dentro de una selección nacional, tomando como referencia a otras potencias del fútbol mundial. En su opinión, la presencia de jugadores con mayor recorrido es tan valiosa como la incorporación de nuevas figuras en pleno proceso de renovación, ya que ambas realidades pueden convivir para sostener el nivel competitivo de un equipo.

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Renato Tapia es una de las principales ausencias en las recientes convocatorias de la selección peruana. Crédito: Agencias

“Si tengo 37 o 38 y no hago las cosas bien, pues no puedo pedir tampoco estar en el Mundial, pero creo que hay un grupo de jóvenes que podemos llegar a un Mundial en las mejores condiciones. Creo que Brasil ahora tiene la edad media de más de 30 y no por eso significa que es una selección acabada, que es su último Mundial y que chau, se acabó todo”, señaló.

Optimismo de cara al proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030

Más allá de su situación actual, Tapia también dejó una reflexión sobre el futuro de la selección peruana y la posibilidad de formar un nuevo grupo competitivo en los próximos años. El volante considera que aún hay margen para construir un proyecto sólido con miras a los siguientes procesos mundialistas.

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“Siento que hay muchas posibilidades de que para el 2030 armemos un grupo bonito y como digo, duele, pero a la vez se acepta porque uno no puede hacer nada más”, agregó el pivote, mostrando resignación, pero también esperanza respecto al rumbo del combinado nacional.

El DT Mano Menezes continúa trabajando en devolverle su esencia competitiva a la selección peruana. - Crédito: FPF

Las declaraciones del jugador vuelven a instalar el debate sobre su continuidad en la selección peruana, en un contexto marcado por el recambio generacional y la incertidumbre sobre los próximos pasos de la ‘bicolor’ en el plano internacional. Con su experiencia y recorrido, Tapia sigue siendo una de las piezas más comentadas cuando se habla del presente y futuro del mediocampo nacional.

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Por su parte, Mano Menezes continúa trabajando en devolverle su esencia competitiva a la selección peruana, que en los últimos años ha atravesado un periodo de resultados adversos, al punto de cerrar las Eliminatorias Sudamericanas en el penúltimo lugar y quedarse fuera de la Copa del Mundo en Norteamérica.