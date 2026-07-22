Resultados de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van los partidos de la fecha 1 del torneo

Resultados de la fecha 1 por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 inicia hoy, miércoles 22 de julio, en Lima, generando entusiasmo entre los aficionados y las delegaciones participantes. Ocho selecciones buscan no solo el título internacional, sino también la clasificación al próximo Campeonato Sudamericano de Brasil, objetivo clave en la agenda deportiva del continente.

El evento cobra un valor especial por el respaldo del público local, que acompaña a la selección peruana en su debut frente a Chile. El ambiente en el Coliseo Eduardo Dibós refleja la expectativa generada por el regreso de figuras con pasado reciente en la liga nacional y la rivalidad regional que caracteriza al torneo.

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Resultados de la fecha 1 por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Miércoles 22 de julio

Argentina vs Ecuador (10:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina Televisión vía web y app)

Brasil vs Bolivia (13:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina Televisión vía web y app)

Colombia vs Venezuela (15:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina Televisión vía web y app)

Chile vs Perú (18:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina Televisión vía web y app)

Perú enfrentará a Chile en el inicio de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: CSV

Dónde ver los partidos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La Copa Sudamericana de vóley 2026 contará con transmisión nacional asegurada para toda la afición peruana. Latina Televisión emitirá en vivo los partidos de la selección nacional a través de sus señales 2 y 702 en HD, facilitando el acceso tanto en televisión abierta como en alta definición. Además, quienes prefieran seguir los encuentros en línea pueden hacerlo mediante el sitio web y la aplicación oficial del canal, lo que permite disfrutar de la competencia desde cualquier dispositivo y ubicación.

La cobertura digital se verá reforzada con la propuesta de Infobae Perú, que desplegará un seguimiento integral del torneo. El portal ofrecerá información previa a cada partido, actualizaciones punto a punto, resúmenes de jugadas clave, declaraciones de entrenadores y jugadoras, resultados en tiempo real y la evolución de la tabla de posiciones.

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El torneo internacional se llevará a cabo desde este miércoles 22 al domingo 26 de julio. (Latina TV)

¿Todavía quedan entradas para la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Los ‘voleilovers’ que deseen vivir la Copa Sudamericana de Vóley 2026 desde las tribunas tienen la opción de comprar sus entradas a través de Joinnus, la plataforma oficial designada para la venta de boletos del torneo. Este sistema facilita el proceso de adquisición, permitiendo a los aficionados asegurar su lugar en el Coliseo Eduardo Dibós de manera rápida y segura.

Cada entrada permite el acceso a todos los partidos agendados en la jornada seleccionada, lo que significa que los asistentes podrán disfrutar no solo del encuentro de la selección peruana, sino también de los demás duelos programados para ese día. Así, la experiencia se amplía y el público tiene la oportunidad de seguir la actuación de diferentes selecciones en un solo turno.

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General: S/ 25

Preferente Norte: S/ 40

Preferente Sur: S/ 40

Preferente Oriente: S/ 50

Preferente Occidente: S/ 50

Inicia la venta de entradas de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: Infobae

Formato de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El Coliseo Eduardo Dibós de Lima es el escenario de la Copa Sudamericana de Voleibol Femenino 2026, torneo que congrega a ocho selecciones bajo un formato diseñado para maximizar la competencia y el espectáculo. El sistema de juego inicia con una fase de grupos, seguida de duelos de eliminación directa que definirán al campeón y al resto de las posiciones.

Durante la ronda inicial, los equipos participan en dos grupos de cuatro, enfrentándose entre sí bajo el sistema de todos contra todos. El método de puntuación premia la contundencia: las victorias por 3-0 o 3-1 otorgan tres puntos al ganador, mientras que un triunfo por 3-2 reparte dos puntos al vencedor y uno al equipo que cae en el tie-break. Esta estructura incentiva la disputa cerrada de cada set y puede influir en la clasificación final de la fase de grupos.

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En respuesta a cómo se desarrolla la Copa Sudamericana de Voleibol Femenino 2026, los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a las semifinales. Allí, el primero de cada zona se mide ante el segundo del grupo opuesto, buscando un lugar en la gran final. Los equipos que no logran acceder al partido definitorio disputan encuentros para ordenar las posiciones del quinto al octavo puesto, asegurando así participación activa hasta la última jornada del certamen.