El crudo análisis de Diego Rebagliati por el futuro de Perú tras derrota ante España: “Todo está muy verde en el proceso de Mano Menezes”

La selección peruana cerró la fecha FIFA de junio con una derrota ante España en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. En un duelo donde los europeos exhibieron su potencial, también fue una dura prueba para el equipo dirigido por Mano Menezes, quien buscó extraer lecciones valiosas de la experiencia ante un rival que se prepara para el Mundial 2026.
Bajo esa premisa, Diego Rebagliati no tardó en ofrecer una visión crítica del resultado y del desempeño de la selección. “Fue un partido difícil ante un equipo muy superior, que se está preparando para el Mundial. Nosotros con nuestras debilidades, con los problemas que tenemos para ir armando un equipo nuevo en algunas zonas, con algunos jugadores de experiencia”, contó en primera instancia en Movistar Deportes.
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Durante varios pasajes del primer tiempo, la ‘bicolor’ intentó nivelar las acciones y generó ciertas aproximaciones al arco rival. Sin embargo, la fragilidad en defensa fue notoria. Según el comentarista deportivo, el rendimiento del arquero Pedro Gallese tampoco alcanzó el nivel esperado, sumando inquietud a un equipo que, tras recibir un gol tempranero, mostró nerviosismo y falta de seguridad, que se vio reflejada en la tercera anotación de la ‘furia roja’.
La reacción del combinado patrio permitió algunas llegadas de peligro antes del descanso, pero la superioridad española persistió durante todo el encuentro. Para Rebagliati, “España cada vez que aceleraba nos hacía daño y lograba ser muy profundo con los ataques y con los movimientos al espacio de los volantes que nunca pudimos resolver”.
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Al analizar el contexto general, Diego Rebagliati valoró que la selección peruana enfrente a rivales de primer nivel, aunque reconoció que el resultado expone las limitaciones actuales. “Lo que me parece bueno es que nos atrevamos a jugar con rivales como este, que nos desnuden, que nos muestren por dónde tenemos que corregir”, sostuvo.
El analista advirtió sobre el riesgo de confiarse tras victorias ante equipos de menor jerarquía, aludiendo al reciente triunfo ante Haití. Para él, ese tipo de partidos “fue bueno y se saluda, pero que no te debería confundir en términos de pensar que estás cerca del nivel que se aspira. Todavía estamos muy lejos del nivel que tiene que tener la selección”.
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Diego Rebagliati sobre el futuro de la selección peruana
En su evaluación sobre el porvenir de la selección peruana, Diego Rebagliati fue cauto y realista. “Falta mucho todavía. Hay muchos jugadores que todavía se pueden sumar al equipo, muchos jugadores que todavía tiene que mirar Mano Menezes”, apuntó, remarcando la amplitud de alternativas por considerar en el proceso de recambio.
El propio analista evitó emitir juicios definitivos sobre la irrupción de Jairo Vélez, uno de los jugadores que sorprendió positivamente durante el amistoso con su gol, el cuarto bajo el mando del DT brasileño. “A estas alturas yo no me animo ni siquiera a dar una conclusión definitiva sobre Jairo Vélez, que ha sido el jugador que más gratamente nos ha sorprendido para bien. Yo creo que es un acierto, es un gran aporte a la selección, pero hoy en día está todo muy verde todavía en este proceso de Mano”.
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Rebagliati recordó que restan seis partidos amistosos en el 2026, lo que permitirá que Mano Menezes acumule 10 encuentros a cargo de la selección peruana antes de fin de año. “Entonces va a terminar el año con 10 partidos Mano y en ese momento a lo mejor podremos sacar conclusiones”, señaló.
El especialista también llamó la atención sobre los plazos y los cambios de forma en el fútbol de selecciones. “No perdamos de vista que en las selecciones también hay tiempos y momentos. Y cuando volvamos a jugar una competencia oficial, que aparentemente va a ser en setiembre del próximo año, a lo mejor algunos de estos jugadores ya no estarán en un buen momento, no estarán disponibles”.
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