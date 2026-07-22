Argentina vs Ecuador 3-0: resumen de la victoria ‘albiceleste’ en su debut de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Las 'panteras' se impusieron en el primer partido de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Créditos: Latina TV.

El miércoles 22 de julio, Argentina y Ecuador disputaron el partido inaugural de la fase de grupos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima. Ambas selecciones ofrecieron un encuentro intenso y dejaron todo en la cancha. A continuación, el resultado del enfrentamiento.

Argentina fue muy superior en el primer set

El entrenador Facundo Morando optó por presentar un equipo con varias jugadoras suplentes para el inicio del partido ante Ecuador. Pese al entusiasmo del conjunto ecuatoriano en los primeros puntos, la ‘albiceleste’ logró establecer una amplia diferencia y se adjudicó el primer set con un contundente 25-10.

En este parcial, la figura destacada fue Nicole Pérez, una jugadora reconocida en la Liga Peruana de Vóley por su paso por Atlético Atenea y por haber sido la máxima anotadora en la temporada pasada del campeonato nacional. La punta argentina sobresalió por su potencia en ataque y su aporte en puntos.

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Argentina no le bajó el ritmo en el segundo set

Argentina sostuvo un alto ritmo de juego en el segundo set. El entrenador Facundo Morando incorporó a varias titulares, entre ellas la opuesta Bianca Cugno, quien sumó sus primeros puntos en esta edición de la Copa Sudamericana de Vóley.

Las ‘panteras’ se impusieron con claridad, cerrando el parcial por 25-11. Ecuador logró mantenerse en competencia durante los primeros puntos, pero no pudo responder ante la potencia en el saque de Bianca Bertolino, lo que permitió a Argentina ampliar la diferencia.

Argentina cerró el partido en sets corridos

Argentina selló la victoria ante Ecuador en el tercer set, consolidando su condición de favorita en la Copa Sudamericana de Vóley. En este parcial, la ‘albiceleste’ realizó nuevas variantes en la alineación y, aun así, se impuso por 25-13. El cuadro ecuatoriano logró mantenerse en el inicio, pero no pudo sostener el ritmo frente al juego argentino.

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El resultado refleja la ambición de Argentina por conquistar el título, más allá de haber asegurado su clasificación al Campeonato Sudamericano y de buscar puntos para acceder a la próxima VNL. En contraste, Ecuador presenta un equipo en formación, con la inclusión de una jugadora de 16 años en su plantel, y apunta a ganar experiencia en el certamen.

Argentina venció 3-0 a Ecuador en la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Créditos: Feva / Instagram.

Nicole Pérez, la figura del partido

Nicole Pérez fue elegida figura del encuentro por la transmisión de Latina TV. La punta argentina finalizó como máxima anotadora con 11 puntos, pese a los constantes cambios de Facundo Morando.

Tras la victoria de Argentina, Pérez expresó: “Más que nada queremos sumar puntos, mejorar nuestro juego, porque no venimos jugando bastante. Tuvimos amistosos antes, pero más que nada queremos cumplir el rol. Es un grupo bastante lindo y siento que tenemos que adaptarnos todas juntas y dar todo para dejar a Argentina siempre arriba”.

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Próximo partido de Argentina

La selección argentina enfrentará un exigente compromiso en la segunda jornada de la Copa Sudamericana de vóley 2026. El equipo dirigido por Facundo Morando jugará ante Venezuela, que llegará tras su debut frente a Colombia. El partido está programado para el jueves 23 de julio a las 15:45, hora de Perú, en el Coliseo Eduardo Dibós.

Próximo partido de Ecuador

Por su parte, Ecuador se medirá con Colombia, uno de los equipos favoritos para avanzar a semifinales en el Grupo B. Este partido, considerado clave para ambas selecciones, se disputará el jueves 23 de julio a las 10:45, hora de Perú, en el Coliseo Eduardo Dibós.

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