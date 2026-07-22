Hernando Tavera confirma 26 réplicas tras sismo en Junín: “Son cada vez más espaciadas”

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó que, desde el sismo de magnitud 5.1 ocurrido la noche del 18 de julio en la provincia de Chupaca, región Junín, se han registrado 26 réplicas, las cuales forman parte del comportamiento normal del proceso de reajuste de la falla geológica que originó el movimiento telúrico. Según la entidad, estos eventos se presentan cada vez con menor frecuencia, aunque no es posible determinar cuándo cesarán por completo.
El movimiento telúrico dejó, hasta el momento, cinco personas fallecidas en el sector de Pumpunya, distrito de Chongos Bajo, además de heridos, viviendas colapsadas y más de 200 familias damnificadas, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Equipos de rescate, personal de salud y organismos de respuesta continúan atendiendo la emergencia, mientras se evalúan los daños en la zona afectada.
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Durante una entrevista con RPP, el presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, explicó que las réplicas son una consecuencia natural de un sismo de estas características. "Son cada vez más espaciadas“, afirmó al referirse a los 26 eventos registrados hasta la fecha.
El especialista indicó que la región Junín presenta dos sistemas de fallas geológicas importantes: Huaytapallana, conocida por los sismos de magnitud 6 ocurridos en 1969, y Altos del Mantaro, donde se originó el reciente movimiento telúrico. Sobre esta última, precisó que no existían antecedentes de un evento de gran magnitud registrado históricamente.
Tavera explicó al medio que la cercanía del sismo con Chupaca y Chongos Bajo provocó niveles de sacudida elevados que ocasionaron el colapso de numerosas viviendas de adobe. Asimismo, señaló que las réplicas continuarán ocurriendo mientras la zona de ruptura alcanza estabilidad. No obstante, aclaró que la ciencia aún no permite anticipar cuándo ocurrirá un nuevo movimiento. “Lo que nosotros no podemos saber, porque la ciencia no llega a ese nivel de saber qué es lo que va a pasar mañana. Eso es imposible hoy en día”, sostuvo.
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Respecto a la profundidad del evento principal, el titular del IGP informó que, tras un análisis más detallado de los registros sísmicos, la institución corrigió el dato preliminar. Explicó que el sismo ocurrió aproximadamente a 9,5 kilómetros de profundidad, mientras que las réplicas se han localizado entre los 8 y 11 kilómetros, lo que corresponde al área de ruptura generada por el fenómeno.
El funcionario advirtió que las edificaciones dañadas, especialmente las construidas con adobe, podrían registrar afectaciones adicionales debido a las réplicas, por lo que recomendó mantener las evaluaciones técnicas correspondientes.
En paralelo, especialistas del IGP realizan trabajos de campo para analizar la calidad de los suelos y el comportamiento de las construcciones afectadas. Tavera indicó que esa información permitirá elaborar un mapa de riesgos, cuyo resultado estaría listo en aproximadamente 15 días. Mientras tanto, señaló que el organismo ya entregó un informe preliminar a las autoridades regionales y locales para apoyar la toma de decisiones durante la atención de la emergencia.
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