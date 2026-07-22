“Cenaida Uribe es la culpable”: María Alejandra Marín explica las razones de su renovación con Alianza Lima

María Alejandra Marín regresó al Perú, aunque esta vez defendiendo los colores de la selección de Colombia en la Copa Sudamericana de Vóley. La armadora de Alianza Lima, una de las principales referentes del combinado ‘cafetero’, aprovechó su vuelta al país para reafirmar el cariño que siente tanto por el país como por el club ‘blanquiazul’, con el que recientemente renovó su vínculo.
En conversación con ‘La Cátedra Deportes’, la experimentada colocadora expresó la alegría que le genera volver a pisar suelo peruano y aseguró que el afecto recibido desde su llegada fue clave para decidir continuar una temporada más en la institución de La Victoria.
PUBLICIDAD
“Estoy muy contenta de volver aquí a Perú, de volver a esta tierra que me abrió con los brazos abiertos y que me sigue queriendo y yo la sigo queriendo a ella, porque bueno, me encantó tanto que sigo aquí en Alianza Lima, un club que me llenó el corazón y que me tiene muy contenta”, señaló.
Marín también confesó que, durante el tiempo que permaneció fuera del país, extrañó la calidez de la gente y la gastronomía peruana. Además, destacó la ilusión de regresar acompañada por la selección colombiana y poder mostrarles a sus compañeras todo lo que el Perú tiene para ofrecer.
PUBLICIDAD
“Extrañaba la comida, la gente. El volver aquí ahora con mi selección también es muy bonito, mostrarle a mis compañeras también lo lindo que es este país y lo bonito que son las personas”, comentó.
La influencia de Cenaida Uribe
Marín también reveló qué factores fueron determinantes para aceptar la propuesta de renovación de Alianza Lima. La colombiana destacó el trato recibido desde su llegada y confesó que la jefa del equipo, Cenaida Uribe, fue una de las personas más importantes en su decisión.
“Fue un club que me abrió de verdad con los brazos abiertos, un club con el que me he identificado mucho. Para nadie es un secreto que con Cenaida he tenido muy buena relación y yo creo que ella es la culpable de que yo siga aquí en Alianza, de que siga aquí en Perú”, afirmó entre risas.
PUBLICIDAD
Además, resaltó la importancia del grupo humano que encontró en el conjunto de La Victoria.
“Además de las compañeras Esmeralda Sánchez, Clarivett Yllescas... son jugadoras que se han quedado en mi corazón. Yo creo que todos esos son los motivos para que uno siga en el club, que uno siga amando la camiseta de Alianza Lima y bueno, también el staff, que la mayoría se renovó también. Entonces, estoy muy contenta e identificada con Alianza Lima”, agregó.
Ya habló con el nuevo entrenador
La armadora también contó que ya sostuvo conversaciones con Alejandro Schneider, el nuevo entrenador de Alianza Lima, y aseguró que espera incorporarse al plantel apenas concluya su participación con Colombia en la temporada de selecciones 2026.
PUBLICIDAD
“Con Alejandro ya he tenido la oportunidad de hablar. Él siempre está muy atento a todas sus jugadoras. La idea es que pueda venir a Perú lo más pronto posible. Esperemos a ver cómo se da este desenlace con la selección y apenas yo termine, estaré viajando acá a Lima nuevamente para incorporarme a Alianza”, indicó.
Las expectativas con Colombia
Finalmente, Marín habló sobre las expectativas de la selección colombiana en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 y aseguró que el equipo afrontará cada encuentro con intensidad, pese a la dificultad del grupo.
“De Colombia van a ver la versión guerrera, la versión de venir a dar lo mejor de nosotras, de luchar punto a punto, partido a partido y de dar un bonito espectáculo. Sabemos que el grupo donde estamos va a ser muy fuerte, pero yo creo que es concentrarnos partido a partido para dar lo mejor de nosotras en esta copa”, concluyó.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Resultados de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos y marcadores en vivo
Las ocho mejores selecciones del torneo disputan una ronda de eliminación directa en Macao, China, donde buscarán avanzar a las semifinales y mantenerse en la pelea por el título de la VNL Femenina 2026
Facundo Morando confiesa que extraña a Alianza Lima y le augura un buen futuro con el DT Alejandro Schneider: “Voy a ser el primer hincha”
El argentino escribió su nombre en la historia del club ‘blanquiazul’ al conseguir el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley este año
Phillip Butters reveló que Álvaro Barco rechazó millonario aporte a Universitario para fichar al ‘9′ estrella: “Trajeron a Sekou Gassama”
El comunicador dio detalles de la reunión que tuvo con el exdirectivo de la ‘U’. el gerente de marketing ‘crema’ y un multimillonario empresario que quiso invertir en el club
Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
El equipo comandado por Antonio Rizola arranca su participación con una exigente prueba ante un rival directo por la clasificación a semifinales. Revisa los detalles y sigue las incidencias en tiempo real
Programación de la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV
Se inicia la competición con grandes duelos que tendrá a Lima como sede: Perú y Chile protagonizarán el ‘Clásico del Pacífico’, Brasil se medirá con Bolivia, y mucho más Entérate los detalles de la fecha inaugural
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD