“Cenaida Uribe es la culpable”: María Alejandra Marín explica las razones de su renovación con Alianza Lima

La voleibolista colombiana volvió al Perú con su selección para disputar la Copa Sudamericana y no ocultó el afecto que siente por el país ni por Alianza Lima. (Video: La Cátedra Deportes)

María Alejandra Marín regresó al Perú, aunque esta vez defendiendo los colores de la selección de Colombia en la Copa Sudamericana de Vóley. La armadora de Alianza Lima, una de las principales referentes del combinado ‘cafetero’, aprovechó su vuelta al país para reafirmar el cariño que siente tanto por el país como por el club ‘blanquiazul’, con el que recientemente renovó su vínculo.

En conversación con ‘La Cátedra Deportes’, la experimentada colocadora expresó la alegría que le genera volver a pisar suelo peruano y aseguró que el afecto recibido desde su llegada fue clave para decidir continuar una temporada más en la institución de La Victoria.

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“Estoy muy contenta de volver aquí a Perú, de volver a esta tierra que me abrió con los brazos abiertos y que me sigue queriendo y yo la sigo queriendo a ella, porque bueno, me encantó tanto que sigo aquí en Alianza Lima, un club que me llenó el corazón y que me tiene muy contenta”, señaló.

Marín también confesó que, durante el tiempo que permaneció fuera del país, extrañó la calidez de la gente y la gastronomía peruana. Además, destacó la ilusión de regresar acompañada por la selección colombiana y poder mostrarles a sus compañeras todo lo que el Perú tiene para ofrecer.

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“Extrañaba la comida, la gente. El volver aquí ahora con mi selección también es muy bonito, mostrarle a mis compañeras también lo lindo que es este país y lo bonito que son las personas”, comentó.

María Alejandra Marín logró levantar el trofeo de la Liga Peruana de Vóley con Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

La influencia de Cenaida Uribe

Marín también reveló qué factores fueron determinantes para aceptar la propuesta de renovación de Alianza Lima. La colombiana destacó el trato recibido desde su llegada y confesó que la jefa del equipo, Cenaida Uribe, fue una de las personas más importantes en su decisión.

“Fue un club que me abrió de verdad con los brazos abiertos, un club con el que me he identificado mucho. Para nadie es un secreto que con Cenaida he tenido muy buena relación y yo creo que ella es la culpable de que yo siga aquí en Alianza, de que siga aquí en Perú”, afirmó entre risas.

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Además, resaltó la importancia del grupo humano que encontró en el conjunto de La Victoria.

“Además de las compañeras Esmeralda Sánchez, Clarivett Yllescas... son jugadoras que se han quedado en mi corazón. Yo creo que todos esos son los motivos para que uno siga en el club, que uno siga amando la camiseta de Alianza Lima y bueno, también el staff, que la mayoría se renovó también. Entonces, estoy muy contenta e identificada con Alianza Lima”, agregó.

Ya habló con el nuevo entrenador

La armadora también contó que ya sostuvo conversaciones con Alejandro Schneider, el nuevo entrenador de Alianza Lima, y aseguró que espera incorporarse al plantel apenas concluya su participación con Colombia en la temporada de selecciones 2026.

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“Con Alejandro ya he tenido la oportunidad de hablar. Él siempre está muy atento a todas sus jugadoras. La idea es que pueda venir a Perú lo más pronto posible. Esperemos a ver cómo se da este desenlace con la selección y apenas yo termine, estaré viajando acá a Lima nuevamente para incorporarme a Alianza”, indicó.

María Alejandra Marín fue pieza clave para que Alianza Lima obtenga el tricampeonato nacional. Crédito: Prensa AL

Las expectativas con Colombia

Finalmente, Marín habló sobre las expectativas de la selección colombiana en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 y aseguró que el equipo afrontará cada encuentro con intensidad, pese a la dificultad del grupo.

“De Colombia van a ver la versión guerrera, la versión de venir a dar lo mejor de nosotras, de luchar punto a punto, partido a partido y de dar un bonito espectáculo. Sabemos que el grupo donde estamos va a ser muy fuerte, pero yo creo que es concentrarnos partido a partido para dar lo mejor de nosotras en esta copa”, concluyó.

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